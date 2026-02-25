Preocupación por la actividad industrial: Menos empleo, menos trabajo

SANTA FE. En medio de un marco crítico, el empleo formal en la Provincia continúa en retroceso: cierre de pymes, industria manufacturera en caída libre y preocupación del Consejo Directivo de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). La actividad industrial enfrenta crecientes dificultades para mantener plantas operativas y preservar puestos de trabajo en amplios sectores productivos.
Menos empleo, menos trabajo
Un análisis reciente de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) revela un marcado retroceso en los principales indicadores del empleo formal durante los primeros 23 meses de la gestión de Javier Milei (entre noviembre de 2023 y 2025).
De acuerdo al informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) , tanto la cantidad de empleadores como la de trabajadores registrados presentan caídas significativas, con sectores estratégicos y pequeñas y medianas empresas como los más afectados.
Dentro de esos meses, de 50.674 empleados pasaron a haber 48.333, lo que representa un derrumbe del 4,6%.
El sector de Servicio de transporte y almacenamiento lidera las pérdidas, con 1.130 empleadores menos en el período, seguido por Industria manufacturera (-292), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-230), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-166) y Construcción (-129).
En paralelo, el empleo registrado también mostró un dato negativo: la cantidad de trabajadores pasó de 632.761 a 622.277. Por sectores, la Industria manufacturera fue la más afectada en términos absolutos, con 7.854 empleos menos, seguida por Servicios de alojamiento y comida (-1.395) y Enseñanza (-1.392).
Los analistas destacan que la contracción en empleadores y trabajadores registrados tiene un efecto acumulativo sobre la economía local: menos empresas activas implican menor recaudación fiscal, menor consumo y menor capacidad de sostener empleos formales.
Industria en retroceso: Fisfe alerta
Este martes (24/02), Fisfe expresó su malestar por medio de un comunicado oficial. "Las altas tasas de interés encarecen el financiamiento, la apreciación cambiaria abarata los productos importados y un mercado interno debilitado por bajos ingresos conforman una ecuación de extrema complejidad para la industria", señala el escrito.
En la antesala a la reunión mensual de los distintos centros, cámaras y empresas socias de la Fisfe se dio a conocer el último informe de la Federación con números al rojo vivo: en diciembre del año pasado, la actividad manufacturera cayó 9,8% interanual, y el 68% de las ramas industriales registró retrocesos en su nivel de producción.
A su vez, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo en la Provincia, lo que representa derrumbes del 4,9% y 5,6% respectivamente.
En tanto, la Federación considera que este proceso de "desindustrialización" amenaza la supervivencia del entramado productivo local. En Santa Fe, donde la industria es uno de los motores principales de la economía, el desplome de la producción genera un impacto negativo que repercute en otros sectores.
A raíz de ello, el Consejo Directivo remarca la necesidad de implementar una política industrial nacional que promueva la inserción estratégica en mercados globales, defienda a los sectores industriales transables de la competencia desleal, iguale las condiciones de competitividad (costo logístico, financiamiento productivo, carga impositiva y laboral) y reactive el mercado interno.
Más contenidos en Urgente24
Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF
¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
Presidenta de México niega que la trasladaran a buque en el Pacífico tras muerte de "El Mencho"
Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal