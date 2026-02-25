En la previa al reencuentro, ¿dardo envenenado de Milei a Villarruel?

Hubo otros episodios de desencuentro. Como la visita de Villarruel a las zonas de incendio en Chubut, en contraste con los mensajes distantes del Presidente.

El 01/03, Milei y Villarruel se volverán a ver las caras. Pero en el entorno de la Vice esperan algún tipo de desplante por parte del mandatario.

En ese sentido, no debería sorprender que se repita una escena como la que sufrió Jorge Macri: el Presidente lo dejó "pagando" cuando el jefe de Gobierno porteño intentó saludarlo en el marco del Tedeum del 25 de Mayo del año pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldestapeweb/status/1926613149781721331&partner=&hide_thread=false | Javier Milei le negó el saludo a Jorge Macri en la previa del Tedeum. pic.twitter.com/yXfDQR0F7e — El Destape (@eldestapeweb) May 25, 2025

Un tuit de Milei de este miércoles puede interpretarse como un anticipo.

El Presidente compartió el video de un empresario que admitía que se cobraban precios abusivos en la venta de neumáticos.

El testimonio fue tomado como una validación de la política de apertura de importaciones.

"Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien. VLLC!", bramó Milei en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2026658494284214714&partner=&hide_thread=false DEDICADO A LOS DELINCUENTES QUE HACEN DEL NACIONALISMO BARATO UNA BANDERA PARA ROBAR A LOS ARGENTINOS DE BIEN.

VLLC! https://t.co/qvK8AaOOE2 — Javier Milei (@JMilei) February 25, 2026

Para los que leen entrelíneas, pudo ser un tiro por elevación a Villarruel porque:

1. La Vice había criticado la política de "apertura total y libre de las importaciones" al considerar que "solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales". Aunque el disparador fue el fallo de la Corte Suprema de USA contra la política de aranceles de Trump, el mensaje coincidía con el cierre de Fate.

2. Fue la misma Villarruel la que utilizó en el mismo mensaje la palabra "nacionalismo" en contraposición a la "globalización".

La animadversión que tiene contra su Vice vuelve más que verosímil que el Presidente le haya dedicado ese dardo envenedado.

El 01/03 habrá muchos reflectores sobre el reencuentro.

