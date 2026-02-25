Claudio Úbeda patea el tablero en Boca y el impacto llega a Riquelme

Según contó el periodista Leandro Tato Aguilera, en el encuentro no fueron utilizados juveniles porque el cuerpo técnico entendió que este tipo de partidos, con roce y presión, debían afrontarlos los futbolistas de mayor experiencia. Y así fue.

El próximo compromiso para Boca será el sábado 28 de febrero desde las 17:45 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en lo que asoma como un duelo determinante para el entrenador.

El Xeneize viene de dos empates consecutivos sin goles en su estadio y necesita mostrar una versión superadora si pretende convencer a los hinchas de que el "proyecto" tiene sustento y continuidad.

Claudio Úbeda y Juan Román Riquelme

El periodista Federico Cristofanelli, de Infobae y AZZ, reveló una serie de puntos clave respecto a la continuidad de Claudio Úbeda en Boca Juniors:

La dirigencia no tiene en mente remover al entrenador de su cargo.

Puertas adentro consideran que ningún equipo está brillando en la Primera División: todos atraviesan procesos y ninguno luce completamente consolidado.

El buen arranque en el campeonato había generado una percepción diferente, pero los últimos dos resultados cambiaron la mirada del hincha, no la de los dirigentes.

Salvo una situación extraordinaria, Úbeda continuará en el cargo hasta junio.

Así como desde la conducción buscan respaldar al DT, el entrenador también devuelve señales.

En el encuentro por la Copa Argentina, Adam Bareiro fue titular y marcó dos goles en su debut con la camiseta azul y oro. No es un detalle menor: el ex delantero de San Lorenzo y River es del gusto de Juan Román Riquelme.

En esa sintonía, según informó el periodista Augusto César, el paraguayo volvería a ser titular en el próximo compromiso ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Su posible dupla sería Edinson Cavani, lo que marcaría la intención de insistir con el 4-4-2, tal como ocurrió frente a Racing.

Por ahora, el mensaje parece claro: Bareiro, que es del gusto de Riquelme, también lo sería de Úbeda. Sintonía entre entrenador y comisión directiva en un momento donde cada gesto cuenta.

