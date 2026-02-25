Conmoción en River por la última noticia sobre Armani: "Lo retira"

Franco Armani y una lesión que amenaza con retirarlo

“A mi me dijeron en Estudiantes de La Plata que Muslera tuvo la misma lesión que Armani y es una lesión muy complicada sobre todo para un jugador de la edad de Armani. La inflamación en el tendón genera mucho dolor e incluso si se exige corre el riesgo que se le corte. Si se le corta el tendón a Armani lo retira”, afirmó la cronista.