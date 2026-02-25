River está viviendo un terremoto luego de que Marcelo Gallardo anunciara su salida como entrenador del equipo. Mientras ya se empieza a hablar de los posibles sucesores surgió una noticia más que impactante sobre Franco Armani y su futuro relacionado directamente con una lesión que lo aqueja desde principios de año.
DURÍSIMO
Conmoción en River por la última noticia sobre Armani: "Lo retira"
En las últimas horas se confirmó una noticia sumamente negativa sobre Franco Armani en medio de la crísis deportiva de River.
Armani volvió a jugar contra Vélez el pasado fin de semana luego de haber estado todo enero y también lo que va de febrero transitando en primer lugar un desgarro y luego una inflamación en el tendón de Aquiles derecho. El Pulpo quiso estar presente en medio de la turbulencia que vivía Gallardo pero solo duró un tiempo en cancha y fue reemplazado por Santiago Beltrán.
Horas más tarde se supo que el experimentado arquero no estaba para volver, que solo lo hizo por dar la cara como capitán en un momento complejo, pero lo más impactante es que el futuro de Armani es una incógnita absoluta. Fue Nani Senra en DSports Radio la que aseguró que la lesión que tiene el Pulpo podría llevarlo incluso al final de su carrera.
Franco Armani y una lesión que amenaza con retirarlo
“A mi me dijeron en Estudiantes de La Plata que Muslera tuvo la misma lesión que Armani y es una lesión muy complicada sobre todo para un jugador de la edad de Armani. La inflamación en el tendón genera mucho dolor e incluso si se exige corre el riesgo que se le corte. Si se le corta el tendón a Armani lo retira”, afirmó la cronista.
La realidad marca que ahora mismo Franco Armani no está en condiciones de volver a jugar con esta lesión que lo tiene a maltraer y que no tiene plazos de recuperación. Es por este mismo motivo que el que seguirá debajo de los tres palos es Santiago Beltrán, quien está dejando muy buenas sensaciones desde que le tocó debutar en la pretemporada.
Pensando en el futuro es prácticamente un hecho que River irá a la carga por un arquero de nivel internacional en el próximo mercado de pases sobre todo luego de que se produjera la salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central. Queda ver cuándo se producirá el regreso de Franco Armani a las canchas aunque es seguro que a fin de año dirá adiós cuando se termina su contrato.
Más en GOLAZO24
Impacto total en River por el técnico que llegará gracias al gobierno de Milei
Revuelo total por el gigante de Brasil al que se iría Gallardo tras su salida de River
Vestuario roto: revelan la interna feroz en River tras la salida de Gallardo
Boca tomó una decisión final con Edwuin Cetré y revoluciona el mercado de pases