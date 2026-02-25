Dónde ver Vélez-Riestra: tras cargarse a River y Boca, el Fortín va por el Malevo

Vélez y Deportivo Riestra juegan por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.30, el Fortín recibe al Malevo en el José Amalfitani, buscando extender su racha: registra cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota. Y además está puntero.
Líder de la Zona A, con sendas victorias ante River y Boca, y una personalidad fuerte, Vélez es uno de los mejores equipos del campeonato. Llega con el triunfo ante el Millonario todavía fresco, un duelo que ganó con carácter y buen juego, con el agregado de haber sido, además, la estocada final al ciclo de Marcelo Gallardo.
El equipo de Guillermo Barros Schelotto busca esta tarde, nuevamente de local, seguir de racha. Está invicto en el campeonato, y en caso de ganar se garantizaría continuar puntero.
Del otro lado, a Riestra le quedan solo vestigios de su 2025, un sólido año que le permitió acceder a la Copa Sudamericana 2026. Marcha anteúltimo en la Zona A, y con apenas tres puntos es el tercer equipo de toda la Liga Profesional que menos sumó.
25-02-2026 18:18
La verticalidad de Vélez vs. las réplicas de Riestra: ¿Dónde debe tener cuidado el Fortín?
El conjunto de Villa Soldati acostumbra replegarse, entregar la posesión y asumir un rol más reactivo para salir rápido de contra. Es en esas transiciones donde encuentra su mayor potencial ofensivo. Frente a un Vélez que propone y asume la iniciativa, el mediocampo del Fortín tendrá que sostener el equilibrio y reforzar la recuperación para evitar que el rival capitalice los espacios a la espalda y lastime en las réplicas.
25-02-2026 17:50
Así fue el último Riestra-Vélez: un partido con 4 goles de pelota parada
A fines de octubre, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, el Malevo y el Fortín igualaron 2-2 en Villa Soldati. El equipo local se había puesto en ventaja dos veces, pero el visitante logró igualarlo.
Fue un partido muy friccionado, pero también con un juego aéreo muy entretenido. Hubo una jugada de laboratorio de Riestra, un gol en contra y otro de lateral.
