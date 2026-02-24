Canadá confirmó este lunes que prepara un paquete de asistencia para Cuba en momentos en que la isla enfrenta apagones masivos y escasez de combustibles debido al recrudecimiento del embargo petrolero, dispuesto por Estados Unidos, tras que rodara la cabeza de Nicolás Maduro, socio de La Habana y cuyo gobierno le exportaba a la isla caribeña varios barriles de crudo para que subsista.
BAJO BLOQUEO
Canadá ayuda a Cuba mientras Trump recula con los 'sponsors' del petróleo caribeño
Canadá anuncia un paquete de asistencia para Cuba, afectada por los apagones masivos y la escasez de combustibles debido al recrudecimiento del embargo petrolero y el bloqueo a Venezuela dispuesto por Estados Unidos.
El Gobierno canadiense anunció públicamente que planea enviar asistencia a Cuba, a sabiendas de que la isla está al borde del colapso económico y humanitario, debido a las esquirlas de la caída en desgracia de Maduro, lo que ha resultado en el bloqueo de buques con crudo venezolano y la intensificación de las sanciones. Todo esto afecta el suministro de petróleo y de gas a Cuba, así como el funcionamiento de las termoeléctricas, que necesitan combustible para operar.
“Estamos preparando un plan de asistencia. En este momento no estamos preparados para proporcionar más detalles sobre un anuncio”, declaró el lunes la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand.
Cuba al límite de una crisis humanitaria ante el bloqueo de Trump
Aunque, desde los años cincuenta, La Habana ya estaba aislada del mundo debido a las sanciones históricas de Washington, en castigo por la alineación a la Unión Soviética, y a decisiones del propio régimen cubano, con el recrudecimiento del embargo petrolero dispuesto por Trump tras la captura de Maduro, sumado al aparato represor del gobierno cubano y al mal manejo de la economía, el tejido social, económico y político de la isla se está resquebrajando por completo.
En ese sentido, con la actual intensificación del bloqueo económico, comercial y financiero sobre la isla, el pueblo cubano se encuentra totalmente a oscuras, debido a los apagones masivos, y sus ciudadanos cocinan a carbón lo poco que pueden conseguir de alimentos en medio de la hiperinflación desde hace décadas.
"El Golpe del MW (megavatio o megawatt), unidad de potencia de la energía eléctrica, equivalente a 1 millón de vatios) está en marcha: a oscuras, la isla del Caribe declina hasta la crisis humanitaria", expresó hace siete días este mismo medio, Urgente24, exponiendo que la escasez energética en Cuba es peor que la de Ucrania.
Definitivamente, este escenario de hambruna y el apagón energético masivo está martirzando todavía más a Cuba, marginada desde hace décadas del mundo, en el marco del bloqueo petrolero y las medidas coercitivas unilaterales de Trump para asfixiar al régimen cubano. Pero el republicano, como daño colateral, tortura a los civiles cubanos, los que, a la vez, son doble víctimas; de su bloqueo y del régimen.
“En un acto de crueldad sin precedentes, la administración estadounidense ha intensificado el bloqueo de combustible mediante órdenes ejecutivas y medidas coercitivas unilaterales que buscan asfixiar la vida cotidiana en la isla”, denunció el Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba.
A través de un texto, manifestó que esta estrategia de guerra económica ha generado una crisis energética que “hoy hiere el corazón de la sociedad cubana: la salud materno-infantil”.
“Denunciamos con dolor y rabia que: más de 32 mil 800 mujeres embarazadas se encuentran en situación de riesgo crítico debido a las limitaciones impuestas a los servicios de transporte sanitario y la movilización de brigadas médicas especializadas”, recalcó.
Expresó que la falta de combustible compromete la realización de ultrasonidos diagnósticos y el seguimiento prenatal vital para la prevención de malformaciones y complicaciones.
Asimismo, puntualizó que “más de 61 mil lactantes y niños en estado crítico ven amenazada su estabilidad” por la intermitencia en el suministro eléctrico de hospitales y la dificultad para el traslado de neonato.
Del mismo modo, la falta de combustible repercute en la recolección de basura. Sobre esa cuestión, la insuficiencia de diésel afecta la frecuenta del servicio, a tal punto que, de los 106 camiones destinados a la recolección en la capital, solo 44 están operando, según reporta Cubadebate.
Otros medios de comunicación muestran las calles empedradas con montones de basura. Bolsas, cartones, botellas plásticas y restos de comida se acumulan por doquier, junto con escombros de las construcciones venidas en desgracia debido a la falta de mantenimiento, dejando imágenes que parecen sacadas de la Franja de Gaza. También las agencias de noticias exhiben a niños descalzos jugando, mientras otros urgan entre los desperdicios. El olor fétido en el aire y la amargura en los corazones de los cubanos se puede sentir con congoja.
Trump levantó los aranceles de quienes suplen el crudo a Cuba
El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el pasado 20 de febrero la terminación de los aranceles impuestos a países que suplían directa o indirectamente petróleo a Cuba, por medio de la orden ejecutiva "Fin de ciertas acciones arancelarias", bajo la ley Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Trump estableció que los aranceles de importaciones impuestos en la orden ejecutiva del 29 de enero, Abordaje de las amenazas a los Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba, "dejarán de estar en vigor y, tan pronto como sea posible, dejarán de cobrarse."
No obstante, las emergencias nacionales declaradas en la orden continúan. La orden ejecutiva que entró en vigor el 30 de enero, titulada “Addressing Threats to The United States by The Government Of Cuba”, afirma que las políticas, prácticas y acciones del gobierno cubano constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
En el texto, Estados Unidos acusa a Cuba de desestabilizar la región y de colaborar con Rusia, China, Irán y células terroristas, como Hezbollah y Hamas. Esta orden establecía que se impondrían aranceles a los productos de cualquier país que suministre directa o indirectamente petróleo crudo o derivados del petróleo a Cuba, pero esto último es lo que ha sido revocado.
