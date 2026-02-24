Canadá ayuda a Cuba mientras Trump recula con los 'sponsors' del petróleo caribeño

"El Golpe del MW (megavatio o megawatt), unidad de potencia de la energía eléctrica, equivalente a 1 millón de vatios) está en marcha: a oscuras, la isla del Caribe declina hasta la crisis humanitaria", expresó hace siete días este mismo medio, Urgente24, exponiendo que la escasez energética en Cuba es peor que la de Ucrania.

image Cuba al borde del colpaso.

Definitivamente, este escenario de hambruna y el apagón energético masivo está martirzando todavía más a Cuba, marginada desde hace décadas del mundo, en el marco del bloqueo petrolero y las medidas coercitivas unilaterales de Trump para asfixiar al régimen cubano. Pero el republicano, como daño colateral, tortura a los civiles cubanos, los que, a la vez, son doble víctimas; de su bloqueo y del régimen.

“En un acto de crueldad sin precedentes, la administración estadounidense ha intensificado el bloqueo de combustible mediante órdenes ejecutivas y medidas coercitivas unilaterales que buscan asfixiar la vida cotidiana en la isla”, denunció el Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba.

A través de un texto, manifestó que esta estrategia de guerra económica ha generado una crisis energética que “hoy hiere el corazón de la sociedad cubana: la salud materno-infantil”.

“Denunciamos con dolor y rabia que: más de 32 mil 800 mujeres embarazadas se encuentran en situación de riesgo crítico debido a las limitaciones impuestas a los servicios de transporte sanitario y la movilización de brigadas médicas especializadas”, recalcó.

image

Expresó que la falta de combustible compromete la realización de ultrasonidos diagnósticos y el seguimiento prenatal vital para la prevención de malformaciones y complicaciones.

Asimismo, puntualizó que “más de 61 mil lactantes y niños en estado crítico ven amenazada su estabilidad” por la intermitencia en el suministro eléctrico de hospitales y la dificultad para el traslado de neonato.

Del mismo modo, la falta de combustible repercute en la recolección de basura. Sobre esa cuestión, la insuficiencia de diésel afecta la frecuenta del servicio, a tal punto que, de los 106 camiones destinados a la recolección en la capital, solo 44 están operando, según reporta Cubadebate.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DNewsOk (@dnewsok)

Otros medios de comunicación muestran las calles empedradas con montones de basura. Bolsas, cartones, botellas plásticas y restos de comida se acumulan por doquier, junto con escombros de las construcciones venidas en desgracia debido a la falta de mantenimiento, dejando imágenes que parecen sacadas de la Franja de Gaza. También las agencias de noticias exhiben a niños descalzos jugando, mientras otros urgan entre los desperdicios. El olor fétido en el aire y la amargura en los corazones de los cubanos se puede sentir con congoja.

Trump levantó los aranceles de quienes suplen el crudo a Cuba

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el pasado 20 de febrero la terminación de los aranceles impuestos a países que suplían directa o indirectamente petróleo a Cuba, por medio de la orden ejecutiva "Fin de ciertas acciones arancelarias", bajo la ley Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Trump estableció que los aranceles de importaciones impuestos en la orden ejecutiva del 29 de enero, Abordaje de las amenazas a los Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba, "dejarán de estar en vigor y, tan pronto como sea posible, dejarán de cobrarse."

image La ONU ha advertido que si no se satisfacen las necesidades energéticas de Cuba, podría desencadenarse una crisis humanitaria, coincidiendo con las recientes declaraciones del gobierno de Canadá, que se mostró preocupado por lo mismo.

No obstante, las emergencias nacionales declaradas en la orden continúan. La orden ejecutiva que entró en vigor el 30 de enero, titulada “Addressing Threats to The United States by The Government Of Cuba”, afirma que las políticas, prácticas y acciones del gobierno cubano constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

En el texto, Estados Unidos acusa a Cuba de desestabilizar la región y de colaborar con Rusia, China, Irán y células terroristas, como Hezbollah y Hamas. Esta orden establecía que se impondrían aranceles a los productos de cualquier país que suministre directa o indirectamente petróleo crudo o derivados del petróleo a Cuba, pero esto último es lo que ha sido revocado.

