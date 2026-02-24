Sin pilotos: China deja ver el avión de carga autónomo que promete cambiar la logística

El Tianma-1000 forma parte de una variada apuesta que el Estado chino ha realizado sobre el desarrollo de transporte autónomo en varios niveles. Entre ellos, el de las aeronaves no tripuladas, que incluye drones y otros aparatos de alta y baja altitud, con múltiples aplicaciones posibles y con especial efecto en la logística.

Todo esto está impulsado por la cultura de consumo inmediato que China ha promocionado en las últimas décadas. Con cientos de plataformas operando a nivel nacional e internacional, las cadenas logísticas han sido sometidas a una presión sin precedentes para mejorar los rendimientos en términos de capacidad de entrega, incluyendo tiempo y volumen de cargas.

Actualmente, el mercado chino es capaz de entregar productos en menos de 24 horas en compras dentro de los canales digitales. Lo hace en cualquiera de sus regiones nacionales, atravesando distintas dificultades geográficas y climáticas.

Entre los objetivos chinos respecto a la automatización de la logística están la reducción de errores humanos, las pausas o contratiempos imprevistos y reducir los costos.

Tianma-1000 P China apuesta al desarrollo aeronáutico.

Otros aviones chinos

Por otra parte, China acelera en el desarrollo de toda una línea de aeronaves, autónomas y tripuladas, de producción nacional. Algo que forma parte de un plan mayor para alcanzar la independencia aeronáutica en todos sus niveles.

Por fuera de los no tripulados, se destacan desarrollos como los que lleva adelante la empresa estatal Comac. Tanto el C909, como el C919 y el futuro C929 son los proyectos mayores del diseño chino en materia aeronáutica.

