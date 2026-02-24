Las empresas argentinas enfrentan el 2026 entre mantener los empleos y la crisis

“El estrés de sus empleados empeoró debido a su situación económica, y la crisis les impide obtener mejoras salariales en términos reales y, en algunos casos, ni siquiera nominales”, puntualizó Curi.

Las estrategias de las empresas ante esta dramática crisis

Ante esta realidad, “algunas empresas han comenzado a implementar medidas alternativas para aliviar la carga económica de sus trabajadores”. Por consiguiente, el economista citó un estudio de Mercer en el que reveló que “seis de cada diez empleados piensan en sus problemas económicos durante la jornada laboral y que la mayoría espera apoyo de sus empleadores para mejorar su salud financiera”.

Por eso, Carlos Curi indicó: “Ante el dilema que les presenta la situación —la fuerte disminución de la actividad y la necesidad de mantener a sus empleados—, muchos empresarios optaron por mejorar el bienestar financiero de sus colaboradores mediante la provisión de beneficios flexibles, como vales de consumo, descuentos en supermercados, farmacias y transporte, entre otros. También trataron de negociar el acceso a créditos blandos mediante convenios con bancos o adelantos de sueldo sin intereses abusivos”.

El negro panorama para 2026

No obstante, el economista lamentó: “Además, les dieron la posibilidad de asistir a talleres de educación financiera para mejorar la administración personal de ingresos y gastos”.

“La paradoja es evidente: mientras las empresas luchan por sobrevivir en un entorno hostil, deben encontrar formas creativas de sostener la motivación y el bienestar de sus equipos. Aunque estas medidas no reemplazan un aumento salarial, sí pueden marcar una diferencia en la percepción de apoyo y en la capacidad de los empleados para enfrentar la crisis”.

Finalmente, Carlos Curi vaticinó que 2026 “se perfila como un año de resistencia para el sector privado argentino. La clave estará en la capacidad de las empresas de reinventarse, no solo para mantener sus operaciones, sino también para cuidar a quienes las sostienen día a día”.

Acerca de Carlos Curi

Economista y doctor en Ciencia Política, experto en finanzas e inversiones con más de 40 años de trayectoria en la administración fiduciaria y la gestión de activos para planes de retiro. Socio fundador en Pygmalion Financial Wellness. Mediante el diseño de Programas de Bienestar Financiero para empleados, es un socio estratégico clave para las empresas latinoamericanas.

Acerca de Pygmalion Financial wellness LLC

Con base en Uruguay, Pygmalion diseña y desarrolla diversos programas integrales que proporcionan Soluciones de Bienestar Financiero para los empleados de las empresas de la región. Entre ellas: planes de retiro corporativos, de ahorro voluntario a largo plazo y programas post retiro que incluyen administración fiduciaria, gestión de activos, análisis previsional y asesoramiento legal e impositivo. Más información: https://pygmalion-financialwellness.com/

Más notas de Urgente24

El boom de Latam Airlines 6 años después de su convocatoria de acreedores

Boom de los recitales: Córdoba, lista para llenar el hueco dejado por el Orfeo Superdomo

La millonaria inversión de Cristiano Ronaldo que demuestra su poder de influencia

Quién es el multimillonario emir que llega mañana a Bariloche

Mark Zuckerberg: De captar 2 de 3 euros en paid social a la adicción de los menores a las redes

Escándalo en Hollywood: Warner Bros le soltó la mano a Paramount ¿Se lo queda Netflix?