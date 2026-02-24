En medio de un escenario marcado por la crisis política y económica que afecta al país, las empresas argentinas enfrentan el duro desafío de mantener los empleos. A partir de este dramático cuadro de situación reinante, la mayoría de los sectores industriales atraviesa un principio de año marcado por la incertidumbre.
PANORAMA PARA 2026
Las empresas argentinas enfrentan el 2026 entre mantener los empleos y la crisis
Las empresas argentinas atraviesan un muy duro desafío para intentar mantener los empleos en medio de la crisis que vive el país.
De ahí, el economista especializado en bienestar financiero Carlos Curi reveló en un estudio que él mismo elaboró que “la inflación se mantiene en torno al 3% mensual, a pesar del caprichoso anclaje del dólar. La caída de la demanda interna ha puesto en jaque a miles de pequeñas y medianas empresas (pymes), que emplean cerca del 70% del empleo formal en el país”.
Un 2025 marcado por la crisis
Por lo tanto, Carlos Curi citó datos de la ENAC (la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino) en que “unas 31.500 pymes podrían dejar de operar durante 2026, lo que representa el 6,3% del total, sumándose a las más de 20.000 que ya lo hicieron en 2025”.
“La presión tributaria y las tasas de interés inaccesibles completan un panorama que amenaza con profundizar la crisis productiva de 36 de los 55 sectores económicos que se retrajeron en 2025”, apuntó el economista especializado en bienestar financiero.
La situación de los empresarios Pymes
Por otro lado, Carlos Curi alertó: “Los empresarios pymes no solo tienen que mantener sus negocios a flote, sino que también necesitan atender el frente interno, ya que su dependencia del talento es más fuerte que la de las empresas grandes”.
“El estrés de sus empleados empeoró debido a su situación económica, y la crisis les impide obtener mejoras salariales en términos reales y, en algunos casos, ni siquiera nominales”, puntualizó Curi.
Las estrategias de las empresas ante esta dramática crisis
Ante esta realidad, “algunas empresas han comenzado a implementar medidas alternativas para aliviar la carga económica de sus trabajadores”. Por consiguiente, el economista citó un estudio de Mercer en el que reveló que “seis de cada diez empleados piensan en sus problemas económicos durante la jornada laboral y que la mayoría espera apoyo de sus empleadores para mejorar su salud financiera”.
Por eso, Carlos Curi indicó: “Ante el dilema que les presenta la situación —la fuerte disminución de la actividad y la necesidad de mantener a sus empleados—, muchos empresarios optaron por mejorar el bienestar financiero de sus colaboradores mediante la provisión de beneficios flexibles, como vales de consumo, descuentos en supermercados, farmacias y transporte, entre otros. También trataron de negociar el acceso a créditos blandos mediante convenios con bancos o adelantos de sueldo sin intereses abusivos”.
El negro panorama para 2026
No obstante, el economista lamentó: “Además, les dieron la posibilidad de asistir a talleres de educación financiera para mejorar la administración personal de ingresos y gastos”.
“La paradoja es evidente: mientras las empresas luchan por sobrevivir en un entorno hostil, deben encontrar formas creativas de sostener la motivación y el bienestar de sus equipos. Aunque estas medidas no reemplazan un aumento salarial, sí pueden marcar una diferencia en la percepción de apoyo y en la capacidad de los empleados para enfrentar la crisis”.
Finalmente, Carlos Curi vaticinó que 2026 “se perfila como un año de resistencia para el sector privado argentino. La clave estará en la capacidad de las empresas de reinventarse, no solo para mantener sus operaciones, sino también para cuidar a quienes las sostienen día a día”.
Acerca de Carlos Curi
Economista y doctor en Ciencia Política, experto en finanzas e inversiones con más de 40 años de trayectoria en la administración fiduciaria y la gestión de activos para planes de retiro. Socio fundador en Pygmalion Financial Wellness. Mediante el diseño de Programas de Bienestar Financiero para empleados, es un socio estratégico clave para las empresas latinoamericanas.
Acerca de Pygmalion Financial wellness LLC
Con base en Uruguay, Pygmalion diseña y desarrolla diversos programas integrales que proporcionan Soluciones de Bienestar Financiero para los empleados de las empresas de la región. Entre ellas: planes de retiro corporativos, de ahorro voluntario a largo plazo y programas post retiro que incluyen administración fiduciaria, gestión de activos, análisis previsional y asesoramiento legal e impositivo. Más información: https://pygmalion-financialwellness.com/
