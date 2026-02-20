Mark Zuckerberg: De captar 2 de 3 euros en paid social a la adicción de los menores a las redes

MARKZUCKERBERGRESPONDEPOROCULTARINFORMACIONSOBREADICCIONDELOSMENORESFOTO2 Mark Zuckerberg fue acusado de facturar dos de cada tres euros invertidos en paid social para sus redes sociales y de presunta adicción de los menores.

El reclamo de Google a las redes sociales de Mark Zuckerberg

Dejando de lado el foco de Mark Zuckerberg y sus redes, Google reclama también su posición en el trono del sector gracias a su única red social YouTube. La gran dominadora del vídeo en Internet captó 43.900 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2025 (14,4% de cuota del mercado social analizado). Si se consideran los ingresos totales incluyendo suscripciones, la plataforma superó los 60.000 millones de dólares.

Finalmente, TikTok completa el pódium con unos ingresos publicitarios estimados en 33.100 millones de dólares en 2025, capturando el 10,8% del mercado social y experimentando un crecimiento interanual del 40,5%.

MARKZUCKERBERGRESPONDEPOROCULTARINFORMACIONSOBREADICCIONDELOSMENORESFOTO3 Mark Zuckerberg fue acusado de facturar dos de cada tres euros invertidos en paid social para sus redes sociales y de presunta adicción de los menores.

Las denuncias contra Mark Zuckerberg

Por otra parte, Mark Zuckerberg declaró en un tribunal de San Francisco, California, en el marco de un juicio que investiga presuntas prácticas de diseño en sus redes que generan adicción, especialmente en menores de edad.

El caso se originó a partir de demandas presentadas por 41 estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia, que acusan a Meta de utilizar algoritmos y funciones diseñadas para maximizar el tiempo de uso, afectando la salud mental de los usuarios. Las plataformas involucradas incluyen Facebook, Instagram y Threads.

MARKZUCKERBERGRESPONDEPOROCULTARINFORMACIONSOBREADICCIONDELOSMENORESFOTO4 Mark Zuckerberg fue acusado de facturar dos de cada tres euros invertidos en paid social para sus redes sociales y de presunta adicción de los menores.

Las declaraciones de Mark Zuckerberg y las demandas contra Meta

Durante su testimonio, Zuckerberg respondió a preguntas sobre los mecanismos de recomendación de contenido y las políticas de protección a menores implementadas por la empresa. El juicio forma parte de una investigación más amplia sobre la responsabilidad de las redes sociales en el bienestar de los usuarios.

Las demandas alegan que Meta ocultó información interna sobre los riesgos de sus plataformas y priorizó el crecimiento de la empresa sobre la seguridad de los usuarios. La compañía ha negado las acusaciones y argumentado que cuenta con herramientas de control parental y límites de tiempo de uso.

El proceso judicial podría extenderse durante las próximas semanas. Una eventual sentencia podría establecer precedentes sobre la regulación de redes sociales en Estados Unidos.

La acusación contra Facebook

La demandante afirmó que comenzó el uso de redes sociales antes de los 10 años. La demanda legal señala que el diseño de las plataformas busca captar y retener la atención de los usuarios, generando patrones de dependencia.

“Ella desarrolló una obsesión por estas plataformas; su salud mental se vio afectada. Su desarrollo durante la infancia y, posteriormente, en la edad adulta, se apartó de parámetros típicos”, declaró Mark Lanier, abogado del estudio KGM, durante el juicio, según información difundida por CNN.

El proceso judicial contra Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg figura entre los ejecutivos del sector tecnológico citados a declarar en este proceso. El caso forma parte de una serie de demandas que buscan establecer responsabilidades legales para las principales empresas de redes sociales.

El juicio analiza si las compañías implementaron mecanismos de diseño que fomentan el uso prolongado y su impacto en los usuarios, especialmente en menores de edad.

Esta es la primera de varias demandas presentadas contra grandes plataformas digitales, con el objetivo de determinar su eventual responsabilidad en los efectos sobre la salud mental de los usuarios.

Actores secundarios con un papel relevante

En cualquier caso, las redes sociales no se acaban en estos gigantes. El estudio analiza también a otros actores secundarios que, a pesar de tener una menor cuota de mercado, acaparan una buena parte de la inversión en paid social gracias a su posicionamiento diferencial y, en ocasiones, orientación a nichos concretos.

Es el caso de la X de Elon Musk, que alcanza 2.900 millones de dólares en inversión anual, apenas un 0,95% del total. Otras redes que se sitúan por debajo del 1% de cuota son Spotify, Twitch y Telegram, compitiendo por verticales y formatos específicos.

Algo por encima se encuentra LinkedIn, con una estimación de 8.200 millones de dólares en ingresos publicitarios, representaría aproximadamente el 2,7% del mercado social. Le sigue Snap, que a pesar de no ser demasiado utilizada en España cuenta con una gran penetración en mercados como el norteamericano y alcanzó 5.931 millones de dólares en ingresos totales (+11% interanual). Representa el 1,94% del mercado social.

Finalmente, Pinterest con 4.222 millones de dólares en ingresos y Reddit con 2.100 millones de dólares y un crecimiento del 74% interanual, reclaman también su porción en la tarta del paid social internacional.

Más notas de Urgente24

El emir más poderoso del mundo aterriza en Bariloche: Misterio y geopolítica en la visita secreta a Argentina

Escándalo en Hollywood: Warner Bros le soltó la mano a Paramount ¿Se lo queda Netflix?

José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina

VEO Branding Company reveló las 4 tendencias para las marcas en el 2026

Telecom / Grupo Clarín ante fallo trascendental del Enacom

Agustín Canapino busca defender su corona con impulso de AXION energy y Castrol