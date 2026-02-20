Muerte del actor Eric Dane: Cuáles son los síntomas tempranos de la ELA

“Estoy agradecido de tener a mi amorosa familia a mi lado mientras afrontamos este nuevo capítulo”.

Eric Dane murió este jueves 20/02 a los 53 años.

Fue conocido principalmente por su papel del doctor Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy, y también por interpretar a Cal Jacobs en producción de HBO Euphoria.

eric dane grey's anatomy Eric Dane junto a Patrick Dempsey, protagonista de Grey's Anatomy.

¿Qué es la ELA?

La ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es una afección degenerativa poco común.

"La esclerosis lateral amiotrófica se conocía anteriormente como enfermedad de Lou Gehrig. Gehrig, un famoso jugador de béisbol de las décadas de 1920 y 1930, padecía esta enfermedad", indica la Clínica Cleveland.

En este padecimiento las neuronas motoras, o que controlan el movimiento voluntario, se ven afectadas.

"La esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las células nerviosas (neuronas) del cerebro y la médula espinal. Afecta el control muscular. Los síntomas empeoran con el tiempo", detalla.

¿Cuáles son los primeros síntomas de la ELA?

Los síntomas de la ELA pueden ser diferentes para cada persona, pero, en general, los pacientes sufren debilidad muscular progresiva y parálisis de los músculos que empeora con el tiempo.

"Algunas personas pueden notar dificultad para sostener un bolígrafo o levantar una taza. Otras pueden experimentar inicialmente cambios en la voz o el habla", indica la Asociación ELA.

Según los expertos, los síntomas de la ELA pueden comenzar a notarse en las manos, los brazos, las piernas, los pies o los músculos usados para hablar y comer.

En cuanto a los primeros síntomas de la enfermedad, la Asociación ELA detalla que, el signo temprano más común es la debilidad muscular gradual que, incluso, no suele causar dolor.

Otros síntomas tempranos de la ELA, según la organización, pueden incluir:

Tropezar o tener dificultad para caminar

Dejar caer objetos

Fatiga en los brazos o piernas

Habla arrastrada o lenta

Calambres o espasmos musculares

Episodios de risa o llanto incontrolable

No existe actualmente cura para la ELA

