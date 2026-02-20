Muerte del actor Eric Dane: Cuáles son los síntomas tempranos de la ELA

Eric Dane, actor de Grey´s Anatomy, murió a casi un año de haber revelado que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La muerte de una de las figuras más queridas de la exitosa serie ha conmocionado al mundo y ha puesto en relieve a una enfermedad poco común y devastadora.
¿Cuándo le diagnosticaron ELA a Eric Dane?
El actor estadounidense Eric Dane fue diagnosticado con ELA hace unos meses.
Fue en abril de 2025 cuando Dane reveló su diagnóstico consternando al mundo del espectáculo.
A través de una entrevista con la revista People, el actor dio a conocer la dura noticia: "He sido diagnosticado con ELA".
El artista expresó, en ese entonces, el apoyo de toda su familia para comprender y acostumbrarse a la enfermedad.
“Estoy agradecido de tener a mi amorosa familia a mi lado mientras afrontamos este nuevo capítulo”.
Eric Dane murió este jueves 20/02 a los 53 años.
Fue conocido principalmente por su papel del doctor Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy, y también por interpretar a Cal Jacobs en producción de HBO Euphoria.
¿Qué es la ELA?
La ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es una afección degenerativa poco común.
"La esclerosis lateral amiotrófica se conocía anteriormente como enfermedad de Lou Gehrig. Gehrig, un famoso jugador de béisbol de las décadas de 1920 y 1930, padecía esta enfermedad", indica la Clínica Cleveland.
En este padecimiento las neuronas motoras, o que controlan el movimiento voluntario, se ven afectadas.
"La esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las células nerviosas (neuronas) del cerebro y la médula espinal. Afecta el control muscular. Los síntomas empeoran con el tiempo", detalla.
¿Cuáles son los primeros síntomas de la ELA?
Los síntomas de la ELA pueden ser diferentes para cada persona, pero, en general, los pacientes sufren debilidad muscular progresiva y parálisis de los músculos que empeora con el tiempo.
"Algunas personas pueden notar dificultad para sostener un bolígrafo o levantar una taza. Otras pueden experimentar inicialmente cambios en la voz o el habla", indica la Asociación ELA.
Según los expertos, los síntomas de la ELA pueden comenzar a notarse en las manos, los brazos, las piernas, los pies o los músculos usados para hablar y comer.
En cuanto a los primeros síntomas de la enfermedad, la Asociación ELA detalla que, el signo temprano más común es la debilidad muscular gradual que, incluso, no suele causar dolor.
Otros síntomas tempranos de la ELA, según la organización, pueden incluir:
- Tropezar o tener dificultad para caminar
- Dejar caer objetos
- Fatiga en los brazos o piernas
- Habla arrastrada o lenta
- Calambres o espasmos musculares
- Episodios de risa o llanto incontrolable
No existe actualmente cura para la ELA
