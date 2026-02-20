Un extraño suceso ocurrió este viernes (20/02) en la Escuela Superior de Gendarmería en el Bajo porteño, cuando una explosión dejó a 3 efectivos heridos. Según las versiones periodísticas, se habría tratado de un paquete que llegó por encomienda -junto a otros dos- hace cuatro meses.
3 HERIDOS
Explosión en escuela de Gendarmería: Se habla de 3 paquetes bomba
Tres efectivos resultaron heridos en la Escuela Superior de Gendarmería luego de que, según versiones, explotara un paquete bomba, y habría otros 2.
Otras versiones indican que esta mañana había llegado un nuevo paquete. Pero todavía no hay información oficial al respecto.
El hecho ocurrió esta tarde cerca de las 14.00, en el piso 11 del edificio ubicado en Paseo Colón 533. El edificio fue evacuado y se montó un amplio operativo de seguridad. La zona fue cerrada mientras especialistas inspeccionaban el resto de las encomiendas para descartar otros dispositivos.
Según indicaron fuentes del operativo a TN, personal de la fuerza abrió una encomienda que había sido recibida aproximadamente cuatro meses atrás y se encontraba resguardada dentro de la institución. Al manipularla, se produjo la explosión.
Tres efectivos resultaron lesionados con quemaduras y el SAME los trasladó al Hospital Argerich para su atención.
NOTICIA EN DESARROLLO...