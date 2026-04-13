'El Caburé', cuando Claudio Poggi parece los Rodríguez Saá

Nelly Adaro, ex secretaria de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis, lo reconoció en su declaración en la causa: "Nada era ético ahí", refiriéndose a la gestión del delegado del Gobierno provincial, el hoy procesado Ricardo Juan André Bazla.

Adaro agregó: "A un chico que era ex director de Sumarios Administrativos, le estaban ofreciendo, supuestamente por orden de Bazla, mi cargo, como contraprestación de que declare en la causa El Caburé".

El joven funcionario que habría recibido la oferta reconoció en su declaración ante el fiscal que él tuvo la sensación de que Bazla quiso direccionar su testimonio en la causa.

ricardo bazla Ricardo Bazla.

Él firmó un convenio de confidencialidad a pedido de su jefe, sin preguntar cuál era el objetivo, según afirmó en la causa.

Adaro aseguró que Bazla, por entonces secretario de Ética Pública, ejercía un control absoluto y directo sobre el campo El Caburé.

También ella denunció que no existía un expediente administrativo formal que respaldara la cosecha y el destino del maíz producido en el establecimiento, lo cual es un punto clave en la investigación por presunta defraudación al Estado.

Y aseguró que hubo intentos de influir en declaraciones judiciales mediante el ofrecimiento de cargos públicos para "comprar" silencios o testimonios favorables.

Trombotto

Entonces, Adaro complicó la situación judicial de Bazla, imputado por 8 delitos relacionados con esta causa.

Otras declaraciones de testigos clave sostienen que la decisión de realizar la cosecha fue ejecutada personalmente por Bazla.

Uno de los imputados, Darío Oviedo Helfenberger (exdirector del área), afirmó que él solo seguía órdenes de Bazla y del exfiscal de Estado, Víctor Endeiza, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia.

Oviedo Helfenberger solicitó formalmente la detención de Bazla ante la Justicia por el presunto riesgo de manipulación de documentación y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

Mientras tanto, Federico Trombotto, ministro de Desarrollo Productivo, cesa su licencia y regresa a la Legislatura provincial, informó el integrante del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Endeiza, quien intentó justificarlo en que "cada voto es determinante" para alcanzar los 2/3 necesarios en el proyecto de reforma constitucional.

trombotto Federico Trombotto.

La imagen pública de Trombotto se encuentra muy deteriorada y es un fusible importante para el intento de reducir el escándalo.

La querella sostiene que Trombotto fue el artífice de un convenio de colaboración para comercializar el grano de forma irregular.

Luego, Trombotto es parte de una red que conduce al actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza, y a Diego Amondarain, hermano del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain.

El juez Alfredo Cuello deberá establecer las imputaciones respectivas.

Ya en 2025 Trombotto fue denunciado por "asociación ilícita" en el manejo del Plan Alimentario Nutricional Escolar, y se lo vinculó con los locales gastronómicos proveedores de las viandas. Luego ocurrieron las denuncias por comida en mal estado e intoxicaciones masivas en escuelas.

Y Trombotto quedó 'pegado' a la más reciente Fiesta del Empleado Público, donde el sistema de tickets o vouchers para 'foodtrucks' habría favorecido a comerciantes de su círculo íntimo.

Endeiza

Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Endeiza tiene relación directa y permanente con el gobernador Claudio Poggi.

Al publicarse los chats que intercambió con el imputado Darío Oviedo Helfenberger, texto en el que autoriza la cosecha, Endeiza se encuentra bajo la lupa.

Rumor que mencionó El Diario de la República: "(...) en los pasillos de Tribunales, alguien recordó un hecho a veces olvidado pero que ocurrió hace menos de un año. “Por muchos menos de lo que lo acusan a Endeiza, la jueza Cecilia Chada tuvo que renunciar”. (...)".

Además, él todavía etiene el cargo de camarista en Villa Mercedes.

Endeiza tampoco renunció a ese cargo de camarista cuando fue fiscal de Estado, apenas arribó al Ejecutivo su amigo Poggi.

Hijo de un eterno funcionario público conocido como 'el Gaucho' (Eduardo Aníbal Endeiza) y de quien fue ministra de Educación con Alberto Rodríguez Saá, Silvia Rodríguez, el ministro integra 'la Casta' puntana.

Nadie cree que se quede 'en la calle'.

endeiza Víctor Endeiza.

Ricardo Bazla

En cuanto a la situación procesal de Ricardo André Bazla es crítica porque reconoció haber incumplido las normas de conducta que le permitían seguir en libertad.

Al momento de ser procesado, la Justicia le impuso una serie de requisitos tales como

firmar mensualmente el libro de procesados,

no salir del país y

no mantener comunicación con personas vinculadas a la causa o funcionarios de Poggi.

Sin embargo, Bazla relató ante los micrófonos locales (de Andrea Bringas) que, apenas finalizada la audiencia de formulación de cargos, se comunicó telefónicamente con el gobernador Claudio Poggi y el vicegobernador, Ricardo Endeiza, para comunicarles su renuncia. Gravísima irregularidad.

Ante esta "autoincriminación", la querella exigió el jueves 09/04 que se revoque la libertad de Bazla y se dicte su prisión preventiva.

El juez Alfredo Cuello deberá resolver el futuro de Bazla.

----------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Eduardo Feinmann bajó a OLGA de un hondazo: "Vergüenza para la Argentina"

Telefe no guarda la motosierra: Qué panelista pende de un hilo

La miniserie de 7 capítulos que te hace desconfiar de todos

Atención conductores: Qué pasará con los peajes a partir de mayo