A la pregunta "¿Cuál es la cuestión que más lo afecta en su vida cotidiana?" 1 de cada 5 de los consultados por ARESCO respondió que la inflación vuelve a ser relevante cuando hasta hace pocos meses, el incremento en los precios ocupaba entre el quinto y el séptimo lugar entre las preocupaciones diarias.
ESTUDIO DE ARESCO
La inflación es otra vez una de las 2 mayores preocupaciones en Argentina
Un estudio de la consultora ARESCO dice que hoy la inflación (21%) solamente es superada por problemas de trabajo y la actividad económica (39%) en Argentina.
Como en 2025 la inflación fue más baja, la comparación con 2026 es desfavorable para la Casa Rosada cuyo principal activo es y será la baja en los precios.
La odisea de llegar a fin de mes por la inflación
Ante la consulta sobre si, en comparación con años anteriores, hoy le cuesta más o menos llegar a fin de mes, un 25 % de los encuestados contestaron contestó menos y un 74% contestó más que antes.
Luego, a 3 de cada 4 argentinos le cuesta actualmente más esfuerzo poder llegar a fin de mes.
Entre los rubros que más presionaron al alza al índice de precios se destaca Educación, con aumentos vinculados al inicio del ciclo lectivo.
También incidieron con fuerza la Vivienda (especialmente por subas en tarifas de servicios), el Transporte (por ajustes en el costo de los boletos urbanos) y el Combustible (debido al directo del 20 al 25% que tuvo la guerra de Medio Oriente en toda la economía).
Endeudarse para comprar en el supermercado
La consultora ARESCO, de la familia Aurelio, detectó que 2 de cada 3 argentinos recurre a la tarjeta bancaria o de fintech para endeudarse a la hora de comprar comida.