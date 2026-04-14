La inflación es otra vez una de las 2 mayores preocupaciones en Argentina

También incidieron con fuerza la Vivienda (especialmente por subas en tarifas de servicios), el Transporte (por ajustes en el costo de los boletos urbanos) y el Combustible (debido al directo del 20 al 25% que tuvo la guerra de Medio Oriente en toda la economía).

En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precios ya marcó una suba del 3% en marzo, lo que anticipa una tendencia similar a nivel nacional. El dato implicó una aceleración respecto a febrero y llevó el acumulado del primer trimestre al 8,9%. En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precios ya marcó una suba del 3% en marzo, lo que anticipa una tendencia similar a nivel nacional. El dato implicó una aceleración respecto a febrero y llevó el acumulado del primer trimestre al 8,9%.

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Endeudarse para comprar en el supermercado

La consultora ARESCO, de la familia Aurelio, detectó que 2 de cada 3 argentinos recurre a la tarjeta bancaria o de fintech para endeudarse a la hora de comprar comida.

Un 67 % de los receptores de las preguntas reconoció que toma crédito para poder llevar a su casa los alimentos, bebidas y productos de higiene más elementales. Un 67 % de los receptores de las preguntas reconoció que toma crédito para poder llevar a su casa los alimentos, bebidas y productos de higiene más elementales.