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ESTUDIO DE ARESCO

La inflación es otra vez una de las 2 mayores preocupaciones en Argentina

Un estudio de la consultora ARESCO dice que hoy la inflación (21%) solamente es superada por problemas de trabajo y la actividad económica (39%) en Argentina.

14 de abril de 2026 - 00:07
Inflación en Argentina

Inflación en Argentina

A la pregunta "¿Cuál es la cuestión que más lo afecta en su vida cotidiana?" 1 de cada 5 de los consultados por ARESCO respondió que la inflación vuelve a ser relevante cuando hasta hace pocos meses, el incremento en los precios ocupaba entre el quinto y el séptimo lugar entre las preocupaciones diarias.

El crecimiento de la inflación mensual se viene dando desde hace ya 10 meses y la mayoría de los consultores económicos pronostica que el martes 14 de abril el INDEC va a dar a conocer un índice del mes de marzo que estará por encima del 3%.
Como en 2025 la inflación fue más baja, la comparación con 2026 es desfavorable para la Casa Rosada cuyo principal activo es y será la baja en los precios.

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La odisea de llegar a fin de mes por la inflación

Ante la consulta sobre si, en comparación con años anteriores, hoy le cuesta más o menos llegar a fin de mes, un 25 % de los encuestados contestaron contestó menos y un 74% contestó más que antes.

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Luego, a 3 de cada 4 argentinos le cuesta actualmente más esfuerzo poder llegar a fin de mes.

Entre los rubros que más presionaron al alza al índice de precios se destaca Educación, con aumentos vinculados al inicio del ciclo lectivo.

También incidieron con fuerza la Vivienda (especialmente por subas en tarifas de servicios), el Transporte (por ajustes en el costo de los boletos urbanos) y el Combustible (debido al directo del 20 al 25% que tuvo la guerra de Medio Oriente en toda la economía).

En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precios ya marcó una suba del 3% en marzo, lo que anticipa una tendencia similar a nivel nacional. El dato implicó una aceleración respecto a febrero y llevó el acumulado del primer trimestre al 8,9%. En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precios ya marcó una suba del 3% en marzo, lo que anticipa una tendencia similar a nivel nacional. El dato implicó una aceleración respecto a febrero y llevó el acumulado del primer trimestre al 8,9%.

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Endeudarse para comprar en el supermercado

La consultora ARESCO, de la familia Aurelio, detectó que 2 de cada 3 argentinos recurre a la tarjeta bancaria o de fintech para endeudarse a la hora de comprar comida.

Un 67 % de los receptores de las preguntas reconoció que toma crédito para poder llevar a su casa los alimentos, bebidas y productos de higiene más elementales. Un 67 % de los receptores de las preguntas reconoció que toma crédito para poder llevar a su casa los alimentos, bebidas y productos de higiene más elementales.

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