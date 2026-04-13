Enrique Szewach, ex director del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri agregó: “el dato de la inflación de marzo de Argentina nos da por encima del 3%. El INDEC analiza más rubros y productos que una consultora pero seguramente sus guarismos estarán en ese orden”.
LIBERAL, PERO PRAGMÁTICO
Enrique Szewach: "a Argentina le conviene que el dólar suba"
“Marchamos en 2 velocidades: al campo, energía, finanzas y minería les va bien. Al empleado, la industria y el comercio les va mal” dijo Enrique Szewach.
“Posiblemente, abril baje un poco por una cuestión estacional. De todos modos, estamos en un régimen mensual de inflación creciente”.
Consultado sobre por qué no se nota el supuesto crecimiento de la economía como pregona la Casa Rosada, contestó:
La contracara del ajuste
“El ajuste fiscal cerró la construcción de obra pública y bajó en términos reales el salario de los empleados estatales. Tambièn, pasó con los trabajadores formales a los que se les pisó la paritaria el año pasado y que por eso vienen cayendo. Además, los que van perdiendo son los que recibían subsidios a las tarifas y el transporte”.
Desde hace ya varios meses, Enrique Szewach sostiene que “vivimos de prestado”.
“La deuda en pesos se capitaliza y crece aunque todavía no es alarmante” cerró.