Enrique Szewach: "a Argentina le conviene que el dólar suba"

Desde hace ya varios meses, Enrique Szewach sostiene que “vivimos de prestado”.

Si mirás lo financiero, todo parece tranquilo, pero seguimos viviendo de prestado y de muy corto plazo porque esto de vender dólares y tener los pesos se puede dar vuelta en cualquier momento. Si mirás lo financiero, todo parece tranquilo, pero seguimos viviendo de prestado y de muy corto plazo porque esto de vender dólares y tener los pesos se puede dar vuelta en cualquier momento.

“La deuda en pesos se capitaliza y crece aunque todavía no es alarmante” cerró.