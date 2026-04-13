Telenovelas de Venezuela: ¿Qué fue de la vida de sus máximas reinas?

Luego, se fue a vivir a Miami a la espera de algún buen personaje que la llenara profesionalmente.

image Jeannette Rodríguez, Cristal

El 16 de mayo cumplirá 65 años la protagonista de “Cristal” en 1985.

En Argentina, participó como invitada en los programas de Mirtha Legrand y Verónica Lozano. En 2003, ella también entró a un reality: fue una “Superviviente” en “La isla de los famosos”. En Argentina, participó como invitada en los programas de Mirtha Legrand y Verónica Lozano. En 2003, ella también entró a un reality: fue una “Superviviente” en “La isla de los famosos”.

Embed - Jeannette Rodriguez, la reina de las telenovelas, quien recuerda su exitosa novela "Cristal" #viral

Catherine Fulop

Es otra de las pocas actrices de la época dorada que se ha mantenido activa.

En 1988, protagonizó "Abigail" junto a Fernando Carillo. Ese éxito impulsó su carrera actoral y la llevó a ser parte de otras producciones en Venezuela y luego en Argentina, país en el que terminaría por residir hasta el día hoy.

Casada desde hace más de 25 años con el actor y empresario argentino Osvaldo Sabatini, Fulop tiene dos hijas, Oriana y Tiziana.

En 2016, Fulop interpretó a la villana principal de la telenovela "Por amarte así".

Además, condujo programa de televisión en Argentina demostrando gran simpatía.

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Grecia Colmenares

La estrella de confesa seguidora del formato del programa más visto en la Argentina e ingresará a la casa de Gran Hermano en la noche del lunes 13 de abril.

La actriz de 63 años posee un vínculo muy estrecho con el formato ya que formó parte de "Grande Fratello", la edición italiana del ciclo de Endemol.

“La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy".

Sus papeles protagónicos en “Rosalinda” y “Topacio” la catapultaron al estrellato mundial.

En Argentina, se consagró como una de las heroínas más queridas gracias a éxitos inolvidables como “Más allá del horizonte”.

Con más de 20 telenovelas en su haber, su presencia en Gran Hermano Generación Dorada buscará compensar la falta de peso escénico que Andrea del Boca. Con más de 20 telenovelas en su haber, su presencia en Gran Hermano Generación Dorada buscará compensar la falta de peso escénico que Andrea del Boca.