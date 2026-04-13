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GRECIA COLMENARES ENTRA A GH

Telenovelas de Venezuela: ¿Qué fue de la vida de sus máximas reinas?

En los años 80 y 90 del siglo pasado, la TV caribeña exportaba sus "culebrones" e “historias rosas” desde Venezuela. Grecia Colmenares ingresa a Gran Hermano.

13 de abril de 2026 - 20:16
Grecia Colmenares y las telenovelas de Venezuela

Grecia Colmenares y las telenovelas de Venezuela

Sus reinas fueron representantes de un boom melodramático de Venezuela pero, en 2026, muchas de ellas ya están alejadas de la pantalla chica, otras siguen a la espera del gran papel de su vida y algunas de ellas intentan con la conducción televisiva o la participación en realitys.

Por ello, no llamó tanto la atención la llegada de Grecia Colmenares a Gran Hermano de Argentina, tras la salida accidentada de Andrea del Boca.

Hace 40 años, rostros como los de Jeannette Rodríguez, Catherine Fulop, Maricarmen Regueiro y la propia Grecia paralizaban la televisión de Latinoamérica protagonizando historias como "Cristal", "Topacio" y "La dama de rosa".

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Se trataba de guiones que sumaban más de 200 capítulos en un año. Eran tiras diarias que tenían en vilo a los espectadores. Con el nuevo siglo, la crisis económica del país, el cierre de Radio Caracas Televisión y el impacto de las nuevas producciones mexicanas, argentinas y colombianas terminaron por enviarlas al desván, al olvido. Se trataba de guiones que sumaban más de 200 capítulos en un año. Eran tiras diarias que tenían en vilo a los espectadores. Con el nuevo siglo, la crisis económica del país, el cierre de Radio Caracas Televisión y el impacto de las nuevas producciones mexicanas, argentinas y colombianas terminaron por enviarlas al desván, al olvido.

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Telenovelas de Venezuela de los a&ntilde;os 90

Telenovelas de Venezuela de los años 90

Jeannette Rodríguez

Grabó en 2005 "Silvia Rivas", su última telenovela con RCTV en Venezuela.

Luego, se fue a vivir a Miami a la espera de algún buen personaje que la llenara profesionalmente.

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Jeannette Rodr&iacute;guez, Cristal

Jeannette Rodríguez, Cristal

El 16 de mayo cumplirá 65 años la protagonista de “Cristal” en 1985.

En Argentina, participó como invitada en los programas de Mirtha Legrand y Verónica Lozano. En 2003, ella también entró a un reality: fue una “Superviviente” en “La isla de los famosos”. En Argentina, participó como invitada en los programas de Mirtha Legrand y Verónica Lozano. En 2003, ella también entró a un reality: fue una “Superviviente” en “La isla de los famosos”.

Embed - Jeannette Rodriguez, la reina de las telenovelas, quien recuerda su exitosa novela "Cristal" #viral

Catherine Fulop

Es otra de las pocas actrices de la época dorada que se ha mantenido activa.

En 1988, protagonizó "Abigail" junto a Fernando Carillo. Ese éxito impulsó su carrera actoral y la llevó a ser parte de otras producciones en Venezuela y luego en Argentina, país en el que terminaría por residir hasta el día hoy.

Casada desde hace más de 25 años con el actor y empresario argentino Osvaldo Sabatini, Fulop tiene dos hijas, Oriana y Tiziana.

En 2016, Fulop interpretó a la villana principal de la telenovela "Por amarte así".

Además, condujo programa de televisión en Argentina demostrando gran simpatía.

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Grecia Colmenares

La estrella de confesa seguidora del formato del programa más visto en la Argentina e ingresará a la casa de Gran Hermano en la noche del lunes 13 de abril.

La actriz de 63 años posee un vínculo muy estrecho con el formato ya que formó parte de "Grande Fratello", la edición italiana del ciclo de Endemol.

“La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy".

Sus papeles protagónicos en “Rosalinda” y “Topacio” la catapultaron al estrellato mundial.

En Argentina, se consagró como una de las heroínas más queridas gracias a éxitos inolvidables como “Más allá del horizonte”.

Con más de 20 telenovelas en su haber, su presencia en Gran Hermano Generación Dorada buscará compensar la falta de peso escénico que Andrea del Boca. Con más de 20 telenovelas en su haber, su presencia en Gran Hermano Generación Dorada buscará compensar la falta de peso escénico que Andrea del Boca.

Embed - Grecia Colmenares beautiful & unforgettable interpreter of soap operas like Manuela Milagros Topazio

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