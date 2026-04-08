Rodrigo Lussich defenestró a Santiago del Moro en medio de la debacle de Gran Hermano

Telefe le marcó la cancha a Santiago del Moro

La edición actual de Gran Hermano no logra replicar el fenómeno de años anteriores. Los niveles de audiencia quedaron por debajo de lo esperado por Telefe, que había apostado fuerte al formato. En ese contexto, comenzaron a surgir tensiones internas por el rumbo del ciclo.

Según reveló el programa de streaming Ya fue todo, Santiago del Moro impulsó una idea para revertir la caída. El conductor propuso adelantar el programa a las 21:30 horas para captar audiencia antes del prime time consolidado. La estrategia buscaba ganar exposición y mejorar el encendido.

Sin embargo, desde el canal de las pelotas rechazaron de plano la iniciativa. “De ninguna manera vas a competir con Guido Kaczka”, fue la frase que resonó al considerar que enfrentar ambos ciclos podría dividir a los televidentes y debilitar los números de los dos.

Detrás del bajo rendimiento aparecen varios factores como la saturación del formato, la fragmentación del consumo y una competencia más sólida.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya

El outlet de Buenos Aires con ropa a 2x1 que nadie se pierde

La historia que Pampita no quería que saliera a la luz

Furor por los autos SUV: el modelo más barato que arrasa en Argentina

Cambian las transferencias para siempre: la modificación que impacta en Argentina