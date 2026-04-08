Hace algunos días Rodrigo Lussich aprovechó las redes sociales para defenestrar a Santiago del Moro en medio de la debacle de la nueva edición de Gran Hermano. A raíz de la fuerte repercusión ocasionado fue buscado desde el programa Desayuno Americano y apuntó con más fuerza.
"NO ENTIENDE EL FORMATO"
Rodrigo Lussich defenestró a Santiago del Moro en medio de la debacle de Gran Hermano
El conductor apuntó sin filtro contra su colega Santiago del Moro mientras el reality atraviesa uno de sus momentos más cuestionados por la baja audiencia.
"Yo en Instagram soy muy libre, hago lo que tengo ganas. No digo que no lo haga en la tele también, pero a veces, digamos, los temas que hacemos en Intrusos nos llevan a otra dinámica y a hablar de otras cosas o de otra manera", explicó y argumentó por qué decidió explicar cómo "se fue degradando" el reconocido formato.
Asimismo, posteriormente reparó en algunas cuestiones que no comparte con cómo se dirige hacia los participantes e incluso habló de "soberbia" por parte de su colega. "No todos estamos para todos los formatos", señaló al resaltar que así y todo le parece que en radio se desempeña de manera correcta.
Telefe le marcó la cancha a Santiago del Moro
La edición actual de Gran Hermano no logra replicar el fenómeno de años anteriores. Los niveles de audiencia quedaron por debajo de lo esperado por Telefe, que había apostado fuerte al formato. En ese contexto, comenzaron a surgir tensiones internas por el rumbo del ciclo.
Según reveló el programa de streaming Ya fue todo, Santiago del Moro impulsó una idea para revertir la caída. El conductor propuso adelantar el programa a las 21:30 horas para captar audiencia antes del prime time consolidado. La estrategia buscaba ganar exposición y mejorar el encendido.
Sin embargo, desde el canal de las pelotas rechazaron de plano la iniciativa. “De ninguna manera vas a competir con Guido Kaczka”, fue la frase que resonó al considerar que enfrentar ambos ciclos podría dividir a los televidentes y debilitar los números de los dos.
Detrás del bajo rendimiento aparecen varios factores como la saturación del formato, la fragmentación del consumo y una competencia más sólida.
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