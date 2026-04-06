La historia que Pampita no quería que saliera a la luz

"Más o menos. Te voy a contar algo que me pasó. No me apretaron, pero ella me venía mostrando videos de propuestas de casamiento. Estaba adoctrinado, ella me venía mostrando 'mirá qué espectacular esta propuesta de matrimonio'", reveló con humor.

La estrategia fue sutil pero efectiva. Durante semanas, la conductora compartía con él videos de propuestas románticas espectaculares en redes sociales, normalizando la idea y generando una expectativa sobre lo que debería ser "una propuesta inolvidable". El empresario reconoció que ese bombardeo de contenido no fue casual, sino una campaña perfectamente orquestada.

La propuesta millonaria: elefantes, fuegos artificiales y más

Una vez tomada la determinación de concretar la propuesta, Moritán no escatimó en recursos. El empresario relató que se sentó con el staff del hotel en Punta Cana para planear cada detalle de lo que sería una de las propuestas más comentadas del espectáculo argentino.

"Me senté con la gente del hotel y dije: '¿qué es todo lo que me pueden dar para que esta propuesta sea inolvidable?'. Me dijeron elefantes, fuegos artificiales, cañones, flores y dije, 'meté todo'. Pero de verdad que el hotel me ayudó mucho", añadió el empresario, dejando claro que el personal del complejo turístico en República Dominicana jugó un rol fundamental en la ejecución.

La escena resultó digna de una película de Hollywood: playa paradisíaca, decoración floral masiva, pirotecnia y hasta la presencia de animales exóticos como parte de la puesta en escena. Todo para cumplir con las expectativas que Pampita había instalado durante meses.

image Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán.

¿Qué dice esto sobre Pampita?

La revelación de Moritán desnuda una estrategia calculada que contrasta con la espontaneidad que suele proyectar la modelo. La pregunta que queda flotando es: ¿cuántas otras decisiones de esa relación siguieron el mismo patrón? Y más importante aún, ¿responderá Pampita a estas declaraciones o mantendrá su silencio?

---------------------------

Más contenido en Urgente24

Virginia Gallardo a lo Poncio Pilato: Se quiso lavar las manos y quedó más expuesta

Eduardo Feinmann bajó a OLGA de un hondazo: "Vergüenza para la Argentina"

Telefe no guarda la motosierra: Qué panelista pende de un hilo

Atención conductores: Qué pasará con los peajes a partir de mayo