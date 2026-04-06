El divorcio entre Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán, oficializado en septiembre de 2024, parecía destinado a convertirse en otra guerra mediática del espectáculo argentino. Sin embargo, la expareja sorprendió al construir un vínculo respetuoso centrado en el bienestar de su hija menor, Anita. Tal fue el nivel de "paz" alcanzado que hasta Susana Giménez recibió instrucciones precisas: evitar cualquier comentario despectivo sobre "Rober" durante su programa el 17 de noviembre de 2024.
"ELLA ME VENÍA..."
La historia que Pampita no quería que saliera a la luz
En "La mañana con Moria", Roberto García Moritán se sinceró y contó detalles de su vínculo con Pampita que nadie esperaba conocer.
Sin embargo, después de mantener absoluto mutismo sobre los orígenes de su vínculo con la ex jurado del "Bailando", García Moritán optó por levantar el velo y compartir públicamente aspectos que permanecían ocultos sobre aquel romance que terminó en boda.
La One y sus preguntas incómodas
Todo comenzó en "La mañana con Moria" (El Trece), cuando la diva no tardó en consultar por los detalles de aquella propuesta de casamiento realizada tan solo tres meses después de empezar a salir. Con su característico estilo frontal, Moria disparó sin anestesia: "¿Esa cosa te obligó a hacerla, Carolina? ¿Fue tuyo? Porque a mí me parece tan terrible que un hombre se arrodille para pedirle casamiento a una mujer", expresó la conductora con su habitual sinceridad.
Moritán, lejos de incomodarse, respondió con una sonrisa. Descartó haber sido forzado, pero confesó un detalle: la modelo supo instalar la idea en su cabeza mediante una campaña gradual y bien planificada.
El "adoctrinamiento" de Pampita
Frente a las reiteraciones de Moria, García Moritán decidió sincerarse por completo y revelar el método que utilizó Pampita para lograr su cometido.
"Más o menos. Te voy a contar algo que me pasó. No me apretaron, pero ella me venía mostrando videos de propuestas de casamiento. Estaba adoctrinado, ella me venía mostrando 'mirá qué espectacular esta propuesta de matrimonio'", reveló con humor.
La estrategia fue sutil pero efectiva. Durante semanas, la conductora compartía con él videos de propuestas románticas espectaculares en redes sociales, normalizando la idea y generando una expectativa sobre lo que debería ser "una propuesta inolvidable". El empresario reconoció que ese bombardeo de contenido no fue casual, sino una campaña perfectamente orquestada.
La propuesta millonaria: elefantes, fuegos artificiales y más
Una vez tomada la determinación de concretar la propuesta, Moritán no escatimó en recursos. El empresario relató que se sentó con el staff del hotel en Punta Cana para planear cada detalle de lo que sería una de las propuestas más comentadas del espectáculo argentino.
"Me senté con la gente del hotel y dije: '¿qué es todo lo que me pueden dar para que esta propuesta sea inolvidable?'. Me dijeron elefantes, fuegos artificiales, cañones, flores y dije, 'meté todo'. Pero de verdad que el hotel me ayudó mucho", añadió el empresario, dejando claro que el personal del complejo turístico en República Dominicana jugó un rol fundamental en la ejecución.
La escena resultó digna de una película de Hollywood: playa paradisíaca, decoración floral masiva, pirotecnia y hasta la presencia de animales exóticos como parte de la puesta en escena. Todo para cumplir con las expectativas que Pampita había instalado durante meses.
¿Qué dice esto sobre Pampita?
La revelación de Moritán desnuda una estrategia calculada que contrasta con la espontaneidad que suele proyectar la modelo. La pregunta que queda flotando es: ¿cuántas otras decisiones de esa relación siguieron el mismo patrón? Y más importante aún, ¿responderá Pampita a estas declaraciones o mantendrá su silencio?
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