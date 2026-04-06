Loma Negra vuelve a manos argentinas y acelera inversiones millonarias

La inversión de US$110 millones que planifica Loma Negra

Según la carta oficial que Loma Negra remitió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el aporte de US$ 110 millones permitirá “consolidar la solidez financiera de la compañía, acelerar los planes de mantenimiento e inversión y mejorar la eficiencia, la productividad y la calidad de atención al mercado”.

En paralelo, Marcelo Mindlin asumió formalmente como presidente tanto de InterCement como de Loma Negra, mientras que Sergio Faifman fue ratificado como CEO, asegurando continuidad operativa.

El lugar que ocupa Loma Negra

Este traspaso no solo representa una reconfiguración del capital accionario, sino también una potencial reactivación del sector industrial clave para la economía argentina. Loma Negra tiene una participación cercana al 45% del mercado local de cemento, con una red de plantas que se extiende por varias provincias y un papel central en la cadena de valor de la construcción.

Más allá del aporte de capital fresco, la operación implicó una completa reestructuración de la deuda de la compañía. Los vencimientos quedaron reprogramados hasta 2031, con un cupón del 6,5% en dólares y sin obligaciones significativas en los próximos cinco años, lo que otorga mayor estabilidad financiera para los nuevos controlantes.

Loma Negra a través de los años

El retorno a control argentino tiene además un fuerte componente simbólico. La cementera fue fundada en 1926 por Alfredo Fortabat y se consolidó en décadas como una de las marcas industriales más reconocidas del país.

Tras su venta a capitales brasileños en 2005 —operación que marcó el final de una era de propiedad local—, la recuperación de la gestión por parte de Mindlin y socios representa un movimiento estratégico en un momento de reactivación económica.

Los nuevos accionistas internacionales, como Redwood Capital Management y Moneda Patria Investments, aportan además experiencia en gestión de activos en mercados emergentes, lo que puede ampliar las oportunidades de crecimiento y diversificación para la empresa en la región.

Si bien los desafíos productivos y de demanda continúan, el nuevo estatuto accionarial y la mejora en la estructura financiera de Loma Negra podrían impulsar una etapa de expansión que favorezca a toda la cadena de la construcción en los próximos años.

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