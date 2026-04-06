Dino Baggio, ex Jugador de Juventus, Parma, Inter y la Selección de Italia, hizo declaraciones increíbles sobre Diego Maradona y lo comparó con Lionel Messi, generando para más de uno una gran polémica sobre los dos máximos ídolos del fútbol argentino y mundial.
PALABRA CALIFICADA
Impactantes declaraciones de Baggio sobre Diego Maradona
Dino Baggio, ex jugador de la Selección de Italia, habló sobre Diego Maradona y dejó a todos sorprendidos con sus palabras sobre el astro argentino.
Dino Baggio, el menos conocido de los dos Baggio que no tienen parentesco (Dino y Roberto), supo ser compañero de Verón, Sensini y Crespo en Parma, también fue figura del Inter y la Juventus y disputó con Italia los mundiales de 1994 en Estados Unidos y en 1998 en Francia. Fue una figura del fútbol italiano, pero quedó opacado por tener el mismo apellido que el astro mundial Roberto Baggio.
Las declaraciones de Dino Baggio sobre Maradona y Messi
Dino Baggio fue tajante, no dio vueltas ni tuvo pelos en la lengua al declarar sobre la gran diferencia entre Diego Maradona y Lionel Messi. El ex compañero de varios argentinos en los clubes italianos, fue al hueso y dijo lo siguiente:
“Maradona ahora haría mil goles por año, no sabés lo que le pegaban en Napoli. Messi, entonces, habría sido buenísimo, pero masacrado, por eso Diego fue el más grande.”
Con esas declaraciones enalteció a Maradona y humanizó a Messi, diciendo lo que muchos piensan a la hora de marcar las diferencias, sin fijarse en los títulos individuales en un deporte grupal. De esta forma sacó del juego a Messi en la comparación con Maradona.
Luego cerró y sentenció su idea con las siguientes palabras:
“Hoy se pita falta antes del contacto, prácticamente. En nuestra época no éramos tutelados como ahora. Algunos defensores te plantaban los tacos en el gemelo porque se podía. Daba igual el balón o el tobillo.”
Cabe aclarar que Dino Baggio fue contemporáneo a Maradona y habla con conocimiento de causa, ya que enfrentó al “Pelusa” entre 1988 y 1991 en el Calcio italiano. Otro jugador que se inclina por Maradona y marca como antes no los dejaban jugar los defensores y hoy todo es más sancionable. Una justificación bastante válida la del ex jugador de la Selección de Italia.