Impactantes declaraciones de Baggio sobre Diego Maradona

Luego cerró y sentenció su idea con las siguientes palabras:

“Hoy se pita falta antes del contacto, prácticamente. En nuestra época no éramos tutelados como ahora. Algunos defensores te plantaban los tacos en el gemelo porque se podía. Daba igual el balón o el tobillo.”

Cabe aclarar que Dino Baggio fue contemporáneo a Maradona y habla con conocimiento de causa, ya que enfrentó al “Pelusa” entre 1988 y 1991 en el Calcio italiano. Otro jugador que se inclina por Maradona y marca como antes no los dejaban jugar los defensores y hoy todo es más sancionable. Una justificación bastante válida la del ex jugador de la Selección de Italia.