En un contexto económico marcado por la cautela inversora y la reconfiguración del mercado corporativo, Mercado Libre vuelve a apostar fuerte por Argentina. La compañía selló una alianza estratégica con IRSA para desarrollar un nuevo edificio de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, en una operación que combina expansión operativa con una señal de confianza en el mercado local.
APUESTA INMOBILIARIA
IRSA y Mercado Libre apuestan fuerte: millonaria inversión en oficinas
Mercado Libre se asocia con IRSA y destina más de US$50 millones en CABA. Expansión, empleo y una señal de confianza en plena incertidumbre económica.
El proyecto se emplazará en el Polo DOT, en el barrio de Saavedra, uno de los principales hubs corporativos del norte porteño. La iniciativa contempla una inversión superior a los US$50 millones y el desarrollo de un edificio de aproximadamente 15.000 metros cuadrados, de los cuales Mercado Libre ocupará cerca de 12.000 m2. La obra ya comenzó en marzo y tiene un plazo estimado de ejecución de 30 meses.
La decisión de ampliar su presencia física en el país no es menor. En un contexto donde muchas empresas revisan sus esquemas de oficinas tras la pandemia y el avance del trabajo remoto, Mercado Libre opta por reforzar su infraestructura corporativa.
Esto responde tanto a su crecimiento sostenido como a la necesidad de consolidar equipos en espacios diseñados para la innovación y la colaboración.
El complejo Zetta de IRSA
Desde el punto de vista económico, el movimiento también refleja una tendencia más amplia: la consolidación de polos urbanos mixtos. El nuevo edificio se integrará al complejo Zetta dentro del ecosistema del Polo DOT, un desarrollo impulsado por IRSA que combina oficinas, comercio, servicios y entretenimiento.
La lógica detrás de este tipo de proyectos apunta a generar entornos donde converjan trabajo, consumo y vida cotidiana, optimizando la dinámica urbana y capturando mayor valor inmobiliario.
Para IRSA, uno de los principales jugadores del real estate argentino, la alianza refuerza su estrategia de expansión en activos corporativos premium. La compañía viene desarrollando este tipo de complejos con el objetivo de posicionarse en segmentos de alta demanda, incluso en contextos macroeconómicos desafiantes.
Mercado Libre y la importancia de esta inversión
La participación de un actor como Mercado Libre, con fuerte crecimiento regional, aporta previsibilidad en términos de ocupación y rentabilidad del proyecto.
En clave macro, la inversión también adquiere relevancia por su timing. En un escenario de actividad económica todavía débil y con restricciones en el financiamiento, los proyectos de gran escala son menos frecuentes. Por eso, iniciativas como esta funcionan como indicadores adelantados de confianza empresarial y expectativas de crecimiento a mediano plazo.
Además, el avance del ecommerce y la digitalización de la economía refuerzan el rol de empresas como Mercado Libre como motores de inversión. La compañía no solo expande su red logística en la región, sino que también invierte en capital humano y espacios de trabajo, consolidando su posición como uno de los principales empleadores del sector tecnológico.
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