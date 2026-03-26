IRSA y Mercado Libre apuestan fuerte: millonaria inversión en oficinas

La lógica detrás de este tipo de proyectos apunta a generar entornos donde converjan trabajo, consumo y vida cotidiana, optimizando la dinámica urbana y capturando mayor valor inmobiliario.

Para IRSA, uno de los principales jugadores del real estate argentino, la alianza refuerza su estrategia de expansión en activos corporativos premium. La compañía viene desarrollando este tipo de complejos con el objetivo de posicionarse en segmentos de alta demanda, incluso en contextos macroeconómicos desafiantes.

Mercado Libre y la importancia de esta inversión

La participación de un actor como Mercado Libre, con fuerte crecimiento regional, aporta previsibilidad en términos de ocupación y rentabilidad del proyecto.

En clave macro, la inversión también adquiere relevancia por su timing. En un escenario de actividad económica todavía débil y con restricciones en el financiamiento, los proyectos de gran escala son menos frecuentes. Por eso, iniciativas como esta funcionan como indicadores adelantados de confianza empresarial y expectativas de crecimiento a mediano plazo.

Además, el avance del ecommerce y la digitalización de la economía refuerzan el rol de empresas como Mercado Libre como motores de inversión. La compañía no solo expande su red logística en la región, sino que también invierte en capital humano y espacios de trabajo, consolidando su posición como uno de los principales empleadores del sector tecnológico.

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