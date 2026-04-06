El mercado de crédito privado en Estados Unidos, valuado en torno a US$ 1,8 billones, enfrenta una creciente ola de desconfianza que comienza a traducirse en salidas de capital y medidas defensivas por parte de las principales gestoras. En las últimas semanas, firmas como Apollo Global Management, BlackRock y Ares Management registraron un aumento en las solicitudes de rescate.
FUGA DE CAPITALES
Alerta en Wall Street: aumentan solicitudes de rescate de créditos privados
Retiros récord y fondos que frenan rescates: crecen dudas sobre un negocio de US$ 1,8 billones y su exposición al riesgo.
Eso se dio en un contexto marcado por dudas sobre la calidad de los préstamos y la exposición al sector tecnológico.
El caso más reciente es el de Blue Owl Capital, que decidió limitar los retiros en dos de sus fondos tras recibir pedidos de reembolso por US$ 5.400 millones, equivalentes a más del 20% de algunos vehículos y hasta el 40% en fondos vinculados al financiamiento tecnológico, según informó Reuters.
Ante esta presión, la firma activó restricciones que permiten rescatar apenas el 5% del capital por trimestre, una práctica cada vez más extendida en la industria para evitar ventas forzadas de activos, según agregó Investopedia. Este tipo de mecanismos, conocidos como “gates”, buscan contener lo que en el mercado ya se percibe como un riesgo de corrida en activos ilíquidos.
Los pedidos de rescate se expanden
El trasfondo de esta dinámica es doble. Por un lado, crecen las dudas sobre la calidad crediticia de las carteras, en especial por la elevada exposición al sector del software, que enfrenta un escenario más desafiante por tasas altas y cambios tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial, según el análisis de Reuters.
Por otro, la propia estructura del crédito privado —basada en préstamos directos no negociables en mercados secundarios— limita la capacidad de respuesta ante una demanda masiva de liquidez.
El fenómeno no es aislado. Financial Times planteó que, en paralelo, otros fondos del sector también comenzaron a restringir rescates ante pedidos superiores a los límites habituales. Incluso gestoras globales han reconocido que el aumento de retiros responde a un cambio en el humor de los inversores, que ahora priorizan liquidez por sobre rendimiento.
Este cambio de ciclo pone en evidencia una de las principales debilidades del modelo: el descalce entre activos ilíquidos y promesas de liquidez periódica. Según distintos análisis del mercado, si bien los fundamentos crediticios aún se mantienen relativamente sólidos, el riesgo radica en la estructura financiera de los fondos y en la posibilidad de ventas apresuradas que deterioren los precios.
Además, el contexto se ve agravado por episodios recientes que afectaron la confianza en el sector, incluyendo defaults puntuales y ventas de activos para generar liquidez. En este escenario, el aumento de las apuestas en contra de algunas firmas y la caída de sus acciones reflejan un cambio en la percepción del riesgo.
Todavía hay que esperar
A pesar de las tensiones, algunos actores del mercado sostienen que no se trata aún de una crisis sistémica. Argumentan que los niveles de mora siguen contenidos y que los fondos cuentan con herramientas para gestionar vencimientos y reestructurar deuda. Sin embargo, la clave estará en la evolución de los rescates: si la tendencia se acelera, podría forzar un ajuste más profundo.
En definitiva, el crédito privado —uno de los segmentos de mayor crecimiento tras la crisis de 2008— enfrenta su primera gran prueba en un entorno de tasas altas y menor liquidez global. La reacción de los inversores sugiere que la prioridad ya no es solo la rentabilidad, sino la capacidad de recuperar el capital.
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