Alerta en Wall Street: aumentan solicitudes de rescate de créditos privados

Por otro, la propia estructura del crédito privado —basada en préstamos directos no negociables en mercados secundarios— limita la capacidad de respuesta ante una demanda masiva de liquidez.

El fenómeno no es aislado. Financial Times planteó que, en paralelo, otros fondos del sector también comenzaron a restringir rescates ante pedidos superiores a los límites habituales. Incluso gestoras globales han reconocido que el aumento de retiros responde a un cambio en el humor de los inversores, que ahora priorizan liquidez por sobre rendimiento.

Este cambio de ciclo pone en evidencia una de las principales debilidades del modelo: el descalce entre activos ilíquidos y promesas de liquidez periódica. Según distintos análisis del mercado, si bien los fundamentos crediticios aún se mantienen relativamente sólidos, el riesgo radica en la estructura financiera de los fondos y en la posibilidad de ventas apresuradas que deterioren los precios.

Además, el contexto se ve agravado por episodios recientes que afectaron la confianza en el sector, incluyendo defaults puntuales y ventas de activos para generar liquidez. En este escenario, el aumento de las apuestas en contra de algunas firmas y la caída de sus acciones reflejan un cambio en la percepción del riesgo.

Todavía hay que esperar

A pesar de las tensiones, algunos actores del mercado sostienen que no se trata aún de una crisis sistémica. Argumentan que los niveles de mora siguen contenidos y que los fondos cuentan con herramientas para gestionar vencimientos y reestructurar deuda. Sin embargo, la clave estará en la evolución de los rescates: si la tendencia se acelera, podría forzar un ajuste más profundo.

En definitiva, el crédito privado —uno de los segmentos de mayor crecimiento tras la crisis de 2008— enfrenta su primera gran prueba en un entorno de tasas altas y menor liquidez global. La reacción de los inversores sugiere que la prioridad ya no es solo la rentabilidad, sino la capacidad de recuperar el capital.

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