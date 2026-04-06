Jamie Dimon (JP Morgan Chase) habla del colapso de Europa (¿llegó tarde el Mercosur?)

Desde hace tiempo él ha manifestado su inquietud por el destino del mundo occidental y ha culpado en gran medida a la incapacidad de Europa para reformarse y presentar un frente unido contra potencias mundiales como China y Rusia.

Citó una serie de problemas que aquejan a la UE, entre ellos las barreras comerciales internas y los costosos programas de bienestar social. Sin embargo, elogió el aumento del gasto militar de los países de la UE y afirmó que el continente aún tiene tiempo para revertir la situación.

“Si bien Estados Unidos y Europa tienen diferencias reales, creemos que una Europa más fuerte, tanto militar como económicamente, redunda en beneficio de Estados Unidos”, afirmó.

JP-MOrgan-1280x720-1.jpg JP Morgan, uno de los banco de inversión más importantes del mundo.

USA

En referencia a la economía estadounidense en términos generales, Dimon afirmó que "sigue siendo resiliente, con consumidores que aún ganan y gastan" a pesar de un "panorama inquietante" y "cierto debilitamiento reciente".

Pero los estadounidenses están perdiendo la confianza en el gobierno debido al derroche generalizado de dinero y a los altos impuestos en muchas ciudades y estados. También señaló que la gente está abandonando esos lugares, afirmando que ninguna ciudad tiene un "derecho divino al éxito".

También le preocupa que el crecimiento económico no se distribuya equitativamente, lo que mantenía el “sueño americano” fuera del alcance de millones de personas. Dimon propuso una serie de medidas regulatorias que facilitarían la construcción de viviendas asequibles y la creación de empresas, todo lo cual contribuiría al crecimiento de la economía.

Él advirtió que existía la posibilidad de que se produjeran "importantes y continuas perturbaciones en los precios del petróleo y las materias primas" debido a la guerra entre USA, Israel e Irán.

Pero Dimon señaló factores económicos favorables para 2026, como la Ley 'One Big Beautiful Bill', del presidente Donald Trump, la agenda desreguladora de la Casa Blanca, el programa de compra de bonos de la Reserva Federal y el gasto en infraestructura de IA.

La IA

Respecto a la IA, Dimon dijo: “Nuestra empresa tendrá planes definitivos sobre cómo podemos apoyar y reubicar a nuestra plantilla afectada”.

"La IA afectará prácticamente a todas las funciones, aplicaciones y procesos de la empresa", escribió Dimon. "Sin duda, eliminará algunos puestos de trabajo, mientras que mejorará otros".

Una de las principales preocupaciones que destacó Dimon es cómo el gobierno debería ayudar a preparar a la sociedad para la transformación del mercado laboral que la IA está a punto de traer consigo.

“Existe la posibilidad de que la implementación de la IA avance más rápido que la adaptación de la fuerza laboral a la creación de nuevos empleos”, afirmó. “Las empresas y los gobiernos pueden tomar muchas medidas para incentivar adecuadamente la recapacitación, la asistencia económica, la actualización de habilidades, la jubilación anticipada y la reubicación de aquellos cuyos empleos podrían verse afectados negativamente por la IA”.

Los préstamos no bancarios

Dimon ha advertido de que las pérdidas para los prestamistas a empresas altamente endeudadas serán mayores de lo que muchos esperan debido al debilitamiento de los estándares de concesión de préstamos.

Además de la creciente competencia de otros grandes bancos y prestamistas regionales, JPMorgan se enfrenta a un número cada vez mayor de rivales no tradicionales en el ámbito de los pagos y la banca digital. Asimismo, destacó que está surgiendo un nuevo conjunto de competidores basados en la tecnología blockchain, incluidas las stablecoins .

“No voy a mencionar todos sus nombres, pero pueden imaginar que estudiamos y hacemos un seguimiento a más de cien de ellos”, escribió.

Préstamos no bancarios han crecido rápidamente en la última década pero crece la preocupación por la salud del sector del crédito privado, valorado en US$ 1,8 billón.

“Creo que (…) las pérdidas en todos los préstamos apalancados en general serán mayores de lo esperado, en relación con el entorno”, escribió Dimon en su carta anual a los accionistas, refiriéndose a los préstamos a empresas con un alto nivel de deuda en relación con sus ganancias.

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