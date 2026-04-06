BTS Argentina: Cuánto cuesta el paquete VIP y qué incluye exactamente

En ese contexto, la empresa ha detallado que al costo de la entrada hay que sumarle el cargo del 15% que corresponde al service charge.

Específicamente, estos son los precios por sector:

Cabecera Norte y Sur: 225.000 + 15% SC

Campo: 350.000 + 15% SC

Platea A y B: 390.000 + 15% SC

Platea preferencial A y B: 425.000 + 15% SC

Entradas BTS Argentina Cuánto cuesta el paquete VIP y qué incluye Urgente24 Concierto De acuerdo con All Access este plano de venta es referencial y puede sufrir modificicaciones. Imagen: All Access

¿Cómo comprar entradas para BTS Argentina?

Las entradas para "BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’" en Argentina se podrán adquirir a través de All Access.

De acuerdo con la plataforma, para acceder a la preventa, hay que ser titular de ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y haberse registrado en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas.

Este paso es obligatorio, ya que "tu ARMY MEMBERSHIP NUMBER (número de 9 dígitos que comienza con BA) funcionará como tu código de preventa, siempre que te hayas registrado previamente en Weverse", precisaron.

La preventa de entradas está programada para el martes 7 de abril, y la venta general para el viernes 10 de abril a las 10AM.

Asimismo, recordaron que, los interesados en adquirir entradas deben asegurarse de tener una cuenta de All Access.

Embed - BTS () ‘SWIM’ Official MV

BTS en el N°1 del Billboard Argentina Hot 100

A propósito de BTS, la banda surcoreana debutó en el N°1 del Billboard Argentina Hot 100 con su tema "Swim", que forma parte de su álbum más reciente, Arirang.

"Una nueva semana en el Billboard Argentina Hot 100, la 14, y llegó finalmente un nuevo N°1: BTS con "Swim", informó Billboard Argentina.

Agregaron que el regreso de BTS marcó el ingreso al chart de todas las canciones del álbum, logrando así que la banda se consagre como la de mayor presencias en el ranking semanal, con 12 temas:

SWIM (puesto 1)

Body to Body (34)

Hooligan (41)

FYA (54)

2.0 (57)

Like Animals (58)

Aliens (60)

NORMAL (62)

They don't know 'bout us (65)

Merry Go Round (85)

One More Night (97)

Please (99)

--------

Más noticias en Urgente24

Artemis II: Cómo ver el sobrevuelo lunar en vivo por Netflix este lunes 6 de abril

El avión de la NASA que iba a romper el sonido en silencio sufrió una "anomalía"

Artemis II en vivo: Despegó la nave llevará a los humanos de vuelta a la Luna

Ley de Glaciares: Sale a la luz dura carta de científicos internacionales

Llegó el día: Hora y dónde ver el lanzamiento de Artemis 2 de la NASA