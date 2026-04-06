BTS viene para Argentina por primera vez. Los shows del "BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG'" están programados para el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de la Plata y ya se conocen nuevos detalles sobre las entradas, específicamente, sobre el paquete VIP.
REVELADO
BTS Argentina: Cuánto cuesta el paquete VIP y qué incluye exactamente
Ya se conoce el precio del paquete VIP para BTS en el Estadio Único de la Plata, Argentina. Esto es lo que incluye.
Cuánto cuesta el paquete VIP para BTS en Argentina
En las últimas horas se ha hecho tendencia el paquete VIP para BTS en Argentina, debido a que, finalmente, se conoce el precio.
Según la plataforma All Access, el paquete VIP para BTS en el Estadio Único de La Plata tiene un costo de $1.560.000.
Los ARMY (como se le conoce a los fanáticos de BTS) tendrán la oportunidad de adquirir el paquete VIP con los siguientes beneficios:
- Una entrada general (campo)
- Acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS
- Artículo de regalo exclusivo
- Credencial con lanyard
- Acceso anticipado a compra de merchandising antes del show
- Ingreso anticipado al estadio
- Check-in exclusivo y staff dedicado en el evento
Cuánto cuestan las entradas para BTS Argentina
Ahora bien, de acuerdo con la información de All Access, los precios de las entradas oscilarán entre los $225.000 y los $425.000, sin incluir cargos por servicio, y dependiendo del sector donde se ubiquen los fans.
En ese contexto, la empresa ha detallado que al costo de la entrada hay que sumarle el cargo del 15% que corresponde al service charge.
Específicamente, estos son los precios por sector:
- Cabecera Norte y Sur: 225.000 + 15% SC
- Campo: 350.000 + 15% SC
- Platea A y B: 390.000 + 15% SC
- Platea preferencial A y B: 425.000 + 15% SC
¿Cómo comprar entradas para BTS Argentina?
Las entradas para "BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’" en Argentina se podrán adquirir a través de All Access.
De acuerdo con la plataforma, para acceder a la preventa, hay que ser titular de ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y haberse registrado en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas.
Este paso es obligatorio, ya que "tu ARMY MEMBERSHIP NUMBER (número de 9 dígitos que comienza con BA) funcionará como tu código de preventa, siempre que te hayas registrado previamente en Weverse", precisaron.
La preventa de entradas está programada para el martes 7 de abril, y la venta general para el viernes 10 de abril a las 10AM.
Asimismo, recordaron que, los interesados en adquirir entradas deben asegurarse de tener una cuenta de All Access.
BTS en el N°1 del Billboard Argentina Hot 100
A propósito de BTS, la banda surcoreana debutó en el N°1 del Billboard Argentina Hot 100 con su tema "Swim", que forma parte de su álbum más reciente, Arirang.
"Una nueva semana en el Billboard Argentina Hot 100, la 14, y llegó finalmente un nuevo N°1: BTS con "Swim", informó Billboard Argentina.
Agregaron que el regreso de BTS marcó el ingreso al chart de todas las canciones del álbum, logrando así que la banda se consagre como la de mayor presencias en el ranking semanal, con 12 temas:
- SWIM (puesto 1)
- Body to Body (34)
- Hooligan (41)
- FYA (54)
- 2.0 (57)
- Like Animals (58)
- Aliens (60)
- NORMAL (62)
- They don't know 'bout us (65)
- Merry Go Round (85)
- One More Night (97)
- Please (99)
--------
Más noticias en Urgente24
Artemis II: Cómo ver el sobrevuelo lunar en vivo por Netflix este lunes 6 de abril
El avión de la NASA que iba a romper el sonido en silencio sufrió una "anomalía"
Artemis II en vivo: Despegó la nave llevará a los humanos de vuelta a la Luna
Ley de Glaciares: Sale a la luz dura carta de científicos internacionales
Llegó el día: Hora y dónde ver el lanzamiento de Artemis 2 de la NASA