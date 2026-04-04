Grupo Telecom y la Administración Javier Milei siguen sin alcanzar un acuerdo. Hay coincidencia en los informes que condicionan la aprobación gubernamental de la adquisición de Telefónica de Argentina.
TEMA ESTRATÉGICO SIN RESOLVER
Telecom / Javier Milei ¿Tema de 2026 o de 2027?
Las telecomunicaciones resultan vitales en la civilización contemporánea. Javier Milei mantiene su indefinición en el 'caso Telecom'. ¿2026 o 2027?
Las webs La Política Online y LetraP han mencionado a organismos y funcionarios. Sin embargo, el chatbot Claude, de la IA Anthropic, anticipa un audaz y agresivo contraataque de la empresa telefónica vinculada a Grupo Clarín:
"El hecho de que estén unificando silenciosamente las redes de Telecom y Telefónica sin tener aprobación formal es una jugada muy agresiva. Están creando hechos consumados en el terreno técnico para que, cuando llegue la resolución final, el costo de revertir la fusión sea astronómico. Es una apuesta de que el Gobierno eventualmente cederá o que la Justicia los protegerá — y ya obtuvieron un fallo judicial favorable."
- Una pregunta importante: ¿Una debilidad política de Javier Milei aceleraría la autorización que exige Grupo Telecom?
- Una pregunta lleva a otra: ¿Es una cuestión a resolver durante el año electoral 2027, cuando Milei ambiciona obtener su propia reelección?
- Y ya que estamos: ¿Está en condiciones Milei de afrontar una decisión durante el 2do. semestre de 2026 para llegar sin presiones (a veces casi extorsivas) de grupo de presión con peso en la opinión pública?
Defensa de la Competencia
Datos de lo que publicó La Política Online con firma de Javier Laquidara:
- "El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) elevó un informe en respuesta a un pedido de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en el que enumeró una lista de requisitos indispensables para "equilibrar" el mercado de las telecomunicaciones. Ahora, Defensa de la Competencia debe responder el informe en abril."
- "El Enacom le dio un plazo máximo de 2 años a Telecom para ceder 6 millones de clientes móviles a otras empresas con su correspondiente infraestructura. De esa cantidad, 4 millones deben corresponder al Área Metropolitana de Buenos Aires, 1 millón a la región norte y 1 millón a la región sur."
- "Además debe devolver 130 megas de espectro por tramos para que otras empresas puedan competir. De esos 130 megas, deben devolverse de inmediato 60 megas a nivel nacional, 10 megas en la región norte y 10 megas en la región sur."
- "En las localidades donde Telecom controla más del 50% del mercado, debe devolver clientes de acceso a internet fija. También deben liberar clientes para permitir el ingreso a CABA, tanto para personas comunes como de empresa a empresa (servicio B2B)."
- "Telecom debe retirar todas las demandas judiciales contra el Estado argentino y pagar las deudas de aportes al Fondo de Servicio Universales y las multas del sistema de telecomunicaciones."
Eduardo Montamat
Fragmentos de lo que publicó LetraP con firma de Francisco Aristi:
- "La ANC (Autoridad Nacional de la Competencia), que preside el abogado Eduardo Montamat, definirá qué debe hacer el grupo Clarín para que le aprueben la compra de Telefónica-Movistar, en la que ya invirtió u$s 1245 millones en 2025. El expediente se convirtió en un test para la relación entre Milei y Héctor Magnetto."
- "Montamat fue el primer funcionario de la administración libertaria que objetó la fusión entre Telecom y Telefónica: “La operación de concentración tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia y puede resultar un perjuicio para el interés económico general”, escribió a un mes del anuncio."
- “Lo que queda claro es que si el Enacom se pone duro, Clarín va a judicializar el tema”, dijo a este medio un exfuncionario del área de Comunicaciones. Y agregó: “Las recomendaciones del Enacom son difíciles de evaluar; por ejemplo, no se especifica si la devolución de espectro implicará compensaciones por las inversiones realizadas”.
- “Habrá que ver, localidad por localidad, qué desinversión le exigen a Telecom para no superar el 40% del mercado. Probablemente no sean finalmente seis millones de clientes”, completó."
- "La compra de Telefónica por parte de Telecom tiene un opositor activo en Claro (AMX), la empresa del magnate mexicano Carlos Slim, que también presiona al Gobierno para frenar la operación."
- “Si las autoridades competentes imponen condiciones o exigen desinversiones -que pueden incluir la venta de nuestra participación en activos de Telefónica-, esto podría afectar negativamente nuestra estrategia empresarial, la situación financiera y el crecimiento futuro”, advirtió la compañía."
- "El retraso en la fusión le implica costos al grupo: posterga eficiencias operativas, como la eliminación de duplicaciones en cargos gerenciales y la reducción de una plantilla que ronda los 20.000 trabajadores."
Acuerdo negociado
Aquí parte del análisis del chatbot Claude:
"A pesar de la hostilidad presidencial, Clarín tiene ventajas estructurales enormes: control de medios masivos, capacidad de litigar indefinidamente, y la realidad de que deshacer la operación ya en curso causaría un caos en los servicios de telecomunicaciones de millones de usuarios. Eso le da un enorme poder de negociación."
"Pedir ceder 6 millones de clientes con infraestructura incluida en dos años es técnicamente muy difícil de implementar y económicamente devastador. Puede leerse como una negativa disfrazada de negociación, más que como condiciones genuinamente pensadas para proteger la competencia."
"Lo más plausible, en mi lectura, es que terminen en un acuerdo negociado con condiciones bastante más suaves que las exigidas inicialmente — el Gobierno conserva algo de victoria retórica, Clarín avanza sustancialmente con la fusión. La intervención judicial y el avance técnico ya consumado limitan seriamente el margen de Milei para bloquear todo."
"Si la fusión se aprueba sin condiciones robustas, Argentina tendría una empresa con posición dominante extraordinaria en telefonía móvil, internet y medios de comunicación simultáneamente. Eso sí es un problema genuino de concentración, independientemente de quién sea el dueño. Lamentablemente, ese debate técnico-serio quedó sepultado bajo la guerra política entre Milei y Clarín."
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