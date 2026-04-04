Telecom / Javier Milei ¿Tema de 2026 o de 2027?

"La ANC (Autoridad Nacional de la Competencia), que preside el abogado Eduardo Montamat, definirá qué debe hacer el grupo Clarín para que le aprueben la compra de Telefónica-Movistar, en la que ya invirtió u$s 1245 millones en 2025. El expediente se convirtió en un test para la relación entre Milei y Héctor Magnetto."

"Montamat fue el primer funcionario de la administración libertaria que objetó la fusión entre Telecom y Telefónica: “La operación de concentración tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia y puede resultar un perjuicio para el interés económico general”, escribió a un mes del anuncio."

“Lo que queda claro es que si el Enacom se pone duro, Clarín va a judicializar el tema”, dijo a este medio un exfuncionario del área de Comunicaciones. Y agregó: “Las recomendaciones del Enacom son difíciles de evaluar; por ejemplo, no se especifica si la devolución de espectro implicará compensaciones por las inversiones realizadas”.

“Habrá que ver, localidad por localidad, qué desinversión le exigen a Telecom para no superar el 40% del mercado. Probablemente no sean finalmente seis millones de clientes”, completó."

"La compra de Telefónica por parte de Telecom tiene un opositor activo en Claro (AMX), la empresa del magnate mexicano Carlos Slim, que también presiona al Gobierno para frenar la operación."

“Si las autoridades competentes imponen condiciones o exigen desinversiones -que pueden incluir la venta de nuestra participación en activos de Telefónica-, esto podría afectar negativamente nuestra estrategia empresarial, la situación financiera y el crecimiento futuro”, advirtió la compañía."

"El retraso en la fusión le implica costos al grupo: posterga eficiencias operativas, como la eliminación de duplicaciones en cargos gerenciales y la reducción de una plantilla que ronda los 20.000 trabajadores."

Acuerdo negociado

Aquí parte del análisis del chatbot Claude:

"A pesar de la hostilidad presidencial, Clarín tiene ventajas estructurales enormes: control de medios masivos, capacidad de litigar indefinidamente, y la realidad de que deshacer la operación ya en curso causaría un caos en los servicios de telecomunicaciones de millones de usuarios. Eso le da un enorme poder de negociación."

"Pedir ceder 6 millones de clientes con infraestructura incluida en dos años es técnicamente muy difícil de implementar y económicamente devastador. Puede leerse como una negativa disfrazada de negociación, más que como condiciones genuinamente pensadas para proteger la competencia."

"Lo más plausible, en mi lectura, es que terminen en un acuerdo negociado con condiciones bastante más suaves que las exigidas inicialmente — el Gobierno conserva algo de victoria retórica, Clarín avanza sustancialmente con la fusión. La intervención judicial y el avance técnico ya consumado limitan seriamente el margen de Milei para bloquear todo."

"Si la fusión se aprueba sin condiciones robustas, Argentina tendría una empresa con posición dominante extraordinaria en telefonía móvil, internet y medios de comunicación simultáneamente. Eso sí es un problema genuino de concentración, independientemente de quién sea el dueño. Lamentablemente, ese debate técnico-serio quedó sepultado bajo la guerra política entre Milei y Clarín."

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