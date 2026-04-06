Carlos Fernando Navarro Montoya se defendió de la denuncia que pesa en su contra por parte de un restaurante de Tandil que lo acusa de contraer una deuda millonaria. Según el comercio, el 'Mono' quedó en mora por haber consumido en el local sin pagar mientras fue director técnico del club Santamarina, el equipo más importante de la ciudad bonaerense.
"ESTAMOS EN LITIGIO"
Navarro Montoya contraatacó tras la denuncia y destapó la olla: le deben a él
El Mono Navarro Montoya fue acusado por un restaurante. El ex arquero se defendió, acusó a Santamarina de Tandil y dio a conocer una situación más grave.
El ex arquero de Boca Juniors fue denunciado por el restaurante, que aduce que Navarro Montoya debe cerca de 10 millones de pesos; que, durante su paso por Tandil, donde vivió unos 4 meses mientras estaba al frente del plantel de Santamarina, fue habitué del local y, a pesar de haber firmado los tickets, nunca abonó lo que consumió. Ni él ni los integrantes de su cuerpo técnico, con quienes asistía.
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El Mono Navarro Montoya salió al aire del canal televisivo América para aclarar la situación y terminó por destapar una olla que todos desconocían: no solo que la deuda no le corresponde a él, sino que el club Santamarina le debe dinero a él y a su cuerpo técnico en concepto de salario. "Estamos en litigio", aseguró el DT.
La deuda que existe con el restaurante es real. El ex arquero no lo desconoció. Pero especificó que consumir en el restaurante era parte del convenio que mantenía con Santamarina. El Mono y su CT vivieron en un hotel durante su estadía en Tandil, que se extendió desde fines de diciembre a 2024 a abril de 2025. Al lado del hotel se ubicaba el restó en cuestión, que por un acuerdo con el club se hacía cargo de la comida del entrenador y su staff.
"Acá el que firma es el señor Navarro Montoya"
Ignacio Barrios, abogado denunciante y querella del restaurante, dijo a la prensa: "Acá el acuerdo que tenga el señor Navarro Montoya con Santamarina por quién realiza el pago es un acuerdo entre ellos. Acá el que firma y el que fue a hacer las consumiciones fue el señor Navarro Montoya".
Barrios aseguró haber contactado a ambas partes, tanto al ex entrenador como a la institución: "Con el representante del señor Navarro Montoya obtuve una respuesta de silencio. Hablé con el club y el club dice que lo iba a hablar con el señor Navarro Montoya y tampoco obtuvimos respuesta. El club directamente se llamó a silencio y quedó en eso".
El Mono salió al aire de América para aclarar la situación: "Me gustaría que me diga quién es mi representante o la persona que se comunicó con usted. Me entero de este hecho porque me comentan esta noticia".
El abogado no dio el nombre del representante -aduciendo no recordarlo- pero aseguró hablar con quien sería el representante del Mono.
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El ex arquero explicó por qué los tickets de las comidas llevaban su firma: "Firmaba por dos motivos: uno para cerciorar al club que el consumo era mío, y otro para que el restaurante tenga el control de lo que consumía".
Luego, destapó una olla más grande todavía: "El club no solo no le pagó al restaurante sino que no me pagó a mí ni a mi cuerpo técnico, estamos en litigio. No cobré nunca, me quedó una deuda muy grande".
El descargo de Santamarina de Tandil
Vía redes sociales, el club tandilense negó mantener deuda alguna con el restaurante y se despegó. En su cuenta oficial de Instagram, escribió:
"Al momento de asumir esta comisión no se registran reclamos del entrenador en cuestión. Su contrato ha sido cancelado y por lo tanto esta terminado sin que exista reclamo alguno de las partes.
No existe ni siquiera alguna mediación, ni juicio abierto, ni iniciado, aclarando que el club tampoco ha recibido notificacion judicial alguna de lo que el señor Carlos Fernando Navarro Montoya, denuncia publicamente. Por tal motivo RECHAZAMOS Y REPUDIAMOS, tales manifestaciones.
Esta comisión directiva quiere dejar expresamente claro que no mantiene deuda ni reclamo alguno con Carlos Fernando Navarro Montoya ni con el espacio gastronómico que le reclama a él, una deuda por consumos en dicho lugar".