Navarro Montoya contraatacó tras la denuncia y destapó la olla: le deben a él

Barrios aseguró haber contactado a ambas partes, tanto al ex entrenador como a la institución: "Con el representante del señor Navarro Montoya obtuve una respuesta de silencio. Hablé con el club y el club dice que lo iba a hablar con el señor Navarro Montoya y tampoco obtuvimos respuesta. El club directamente se llamó a silencio y quedó en eso".

1d07cc9b-f90b-4242-ad58-006e51716aee Navarro Montoya, de jugador a entrenador: en su carrera como DT, el Mono dirigió a Chacarita, Guadalajara y Santamarina FOTO NA:ROBERTO ACOSTA/EL DIA

El Mono salió al aire de América para aclarar la situación: "Me gustaría que me diga quién es mi representante o la persona que se comunicó con usted. Me entero de este hecho porque me comentan esta noticia".

El abogado no dio el nombre del representante -aduciendo no recordarlo- pero aseguró hablar con quien sería el representante del Mono.

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El ex arquero explicó por qué los tickets de las comidas llevaban su firma: "Firmaba por dos motivos: uno para cerciorar al club que el consumo era mío, y otro para que el restaurante tenga el control de lo que consumía".

Luego, destapó una olla más grande todavía: "El club no solo no le pagó al restaurante sino que no me pagó a mí ni a mi cuerpo técnico, estamos en litigio. No cobré nunca, me quedó una deuda muy grande".

El descargo de Santamarina de Tandil

Vía redes sociales, el club tandilense negó mantener deuda alguna con el restaurante y se despegó. En su cuenta oficial de Instagram, escribió:

Captura de pantalla (354) Santamarina, vía Instagram Captura de pantalla

"Al momento de asumir esta comisión no se registran reclamos del entrenador en cuestión. Su contrato ha sido cancelado y por lo tanto esta terminado sin que exista reclamo alguno de las partes.

No existe ni siquiera alguna mediación, ni juicio abierto, ni iniciado, aclarando que el club tampoco ha recibido notificacion judicial alguna de lo que el señor Carlos Fernando Navarro Montoya, denuncia publicamente. Por tal motivo RECHAZAMOS Y REPUDIAMOS, tales manifestaciones.

Esta comisión directiva quiere dejar expresamente claro que no mantiene deuda ni reclamo alguno con Carlos Fernando Navarro Montoya ni con el espacio gastronómico que le reclama a él, una deuda por consumos en dicho lugar".

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