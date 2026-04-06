Virestina, nuevo herbicida de Syngenta que prueba en la Argentina

"El uso intensivo de herbicidas de larga data , como el glifosato, ingrediente principal del Roundup, de Bayer, ha contribuido al desarrollo de resistencia en malezas como la amaranthus tuberculatus y la amaranthus palmeri. Según una investigación de la Universidad Estatal de Colorado, las malezas resistentes a los herbicidas le cuestan a la industria agrícola estadounidense unos US$ 33.000 millones al año.

Según fuentes del sector, algunas malas hierbas ahora pueden resistir 4 o 5productos químicos. Estos reducen las cosechas de los 2 cultivos más populares en Estados Unidos, el maíz y la soja, hasta en 91% y 79%, respectivamente.

Las empresas han estado intentando identificar y desarrollar nuevos herbicidas químicos tras décadas de depender de productos químicos ya establecidos. Bayer desarrolló recientemente un herbicida llamado Icafolin, cuyo lanzamiento en Brasil está previsto para 2028."

Si bien el nuevo herbicida está destinado principalmente a la soja, los responsables de Syngenta afirmaron que podrían aplicarse a variedades de maíz modificadas genéticamente para resistirlo.

Argentina

La prueba de Syngenta en Argentina, 3er. mayor productor mundial de soja, yq logró la aprobación sanitaria indispensable.

La compañía utilizará la experiencia en Argentina para obtener las aprobaciones en Brasil y Australia, mientras que la aprobación en USA se espera para más adelante debido a su proceso regulatorio más prolongado, según indicó Syngenta.

Sucede que los defensores de la coalición "Make America Healthy Again" del presidente Donald Trump han criticado duramente algunos herbicidas de uso común. Las empresas de semillas y pesticidas, así como las asociaciones comerciales que representan a los agricultores, han estado presionando a la Administración para proteger a los productores de responsabilidades legales.

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