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Tensión en el tren Roca: Hombre armado tomó a una pasajera de rehén

Un hombre armado tomó a una pasajera de rehén en el Tren Roca, en Temperley. Ya fue reducido por la policía y comienza a normalizarse el servicio.

06 de abril de 2026 - 16:24
Tren Roca con servicio cancelado en varios ramales por un hombre atrincherado en Temperley.

Tren Roca con servicio cancelado en varios ramales por un hombre atrincherado en Temperley.

Foto archivo: NA

Un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en el Tren Roca, en la estación de Temperley. La Policía intervino y logró la liberación de la mujer, pero el hombre permanecía atrincherado dentro de la formación. Tras más de una hora, los efectivos lograron reducir y detener al hombre.

El hecho, que generó extrema tensión, comenzó a las 15.11 de este lunes (06/04).

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El servicio ferroviario en varios ramales se había cancelado por el operativo policial, pero ya comienza a normalizarse.

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