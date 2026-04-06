TEMPERLEY
Tensión en el tren Roca: Hombre armado tomó a una pasajera de rehén
Un hombre armado tomó a una pasajera de rehén en el Tren Roca, en Temperley. Ya fue reducido por la policía y comienza a normalizarse el servicio.
06 de abril de 2026 - 16:24
El hecho, que generó extrema tensión, comenzó a las 15.11 de este lunes (06/04).
El servicio ferroviario en varios ramales se había cancelado por el operativo policial, pero ya comienza a normalizarse.
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