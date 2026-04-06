Privatización: Dos empresas buscan hacerse cargo de la importación de gas para el invierno

gnl2

En un contexto crítico para comprar GNL

El Gobierno nacional decidió avanzar con esta etapa de desregulación del sistema a pesar del contexto crítico que atraviesa el sector energétco global, con fuerte repercusión en el país, en particular en las compras de GNL que deberá afrontar el nuevo operador a partir de este mes.

Según el cronograma vigente, la presentación del Sobre 2, que contiene las ofertas económicas, tendrá lugar el lunes 13 de abril a las 9:00. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres con transmisión en vivo por el canal de YouTube de ENARSA, garantizando la transparencia del acto público.

La adjudicación final del contrato está prevista para el martes 21 de abril. El ganador de la compulsa obtendrá el derecho de exclusividad para el uso de la capacidad de la terminal de Escobar entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026, asegurando el respaldo necesario para el sistema.

Vale recordar que esta medida responde a una limitación estructural dada por la falta de capacidad de transporte suficiente desde Vaca Muerta hacia los grandes centros urbanos. Ante la imposibilidad de evacuar todo el gas necesario desde las cuencas productoras en invierno, el GNL importado sigue funcionando como el complemento indispensable para evitar el desabastecimiento Vale recordar que esta medida responde a una limitación estructural dada por la falta de capacidad de transporte suficiente desde Vaca Muerta hacia los grandes centros urbanos. Ante la imposibilidad de evacuar todo el gas necesario desde las cuencas productoras en invierno, el GNL importado sigue funcionando como el complemento indispensable para evitar el desabastecimiento

El nuevo esquema establece que el comercializador privado acuerde libremente con sus clientes, entre los que se encuentran distribuidoras, industrias y generadoras eléctricas, lo cual rompe con el modelo anterior donde el Estado compraba el gas a valores internacionales y lo revendía en el mercado local con fuertes subsidios.

Un año de vigencia con un beneficio clave

Para proteger a los usuarios de posibles abusos de posición dominante, la Resolución 33/2026 fijó condiciones específicas de precios. El valor de venta interna no podrá superar el marcador internacional TTF (Title Transfer Facility), más un adicional que cubra los costos logísticos de flete, regasificación y transporte.

La competencia económica del próximo lunes se definirá justamente por ese "adicional". El oferente que proponga el menor margen sobre el índice internacional resultará adjudicatario, buscando así el menor impacto posible en el costo final de la energía para el sector productivo y residencial.

El contrato tendrá una vigencia de un año, pero otorga un beneficio estratégico al ganador que es el derecho de prioridad para igualar la mejor oferta en la licitación del invierno 2027. Este incentivo busca atraer firmas con capacidad financiera y logística global que garanticen la continuidad del suministro en la Argentina.

A pesar de la apertura, el Gobierno incluyó una cláusula de resguardo para proteger la seguridad energética. Si las propuestas recibidas no resultan convenientes o no cumplen los requisitos técnicos, la Secretaría de Energía podrá declarar desierta la licitación y ordenar que ENARSA retome las compras directas.

Otras noticias de Urgente24

Litio: RIGI aprobado para la expansión del proyecto Fénix en Catamarca

PAMI: Toto Caputo agranda las deudas y dicen que rodará cabeza

Reforma a la Ley de Glaciares: Para el Gobierno, no pasa de esta semana

La Mileinización de Luis Caputo: con la economía en rojo, arremetió contra los periodistas