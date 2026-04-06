La Secretaría de Energía recibió dos ofertas para la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para el invierno. Energía Argentina (ENARSA) realizó la apertura del Sobre 1, correspondiente a la propuesta técnica, en el marco de la licitación que busca seleccionar un agente comercializador-agregador para el mercado interno.
SOBRE 1
Privatización: Dos empresas buscan hacerse cargo de la importación de gas para el invierno
Enarsa recibió dos ofertas técnicas para seleccionar a la empresa privada que reemplazará al Estado en la importación y venta de gas para el invierno.
El proceso de desregulación del mercado del gas establece la figura de un "agregador-comercializador" privado que reemplazará el rol histórico que cumplía la estatal Enarsa en la compra de cargamentos.
Esta empresa a licitar debe gestionar la logística y el financiamiento de los buques regasificadores, asumiendo riesgos de mercado que hasta el año pasado recaían exclusivamente en el Tesoro Nacional.
Trascendió que los oferentes tienen el respaldo del trader global Trafigura, uno de los mayores comercializadores de materias prima del mundo, y el otro del grupo español Naturgy, con presencia en varios países de América Latina y a cargo de áreas de distribución en la Argentina.
La convocatoria tiene como objetivo principal que un actor privado asuma la responsabilidad de importar el fluido y comercializarlo como gas regasificado. La operatoria se concentrará en la terminal de Escobar, punto estratégico para el abastecimiento del AMBA y el Litoral durante los meses de mayor consumo.
En un contexto crítico para comprar GNL
El Gobierno nacional decidió avanzar con esta etapa de desregulación del sistema a pesar del contexto crítico que atraviesa el sector energétco global, con fuerte repercusión en el país, en particular en las compras de GNL que deberá afrontar el nuevo operador a partir de este mes.
Según el cronograma vigente, la presentación del Sobre 2, que contiene las ofertas económicas, tendrá lugar el lunes 13 de abril a las 9:00. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres con transmisión en vivo por el canal de YouTube de ENARSA, garantizando la transparencia del acto público.
La adjudicación final del contrato está prevista para el martes 21 de abril. El ganador de la compulsa obtendrá el derecho de exclusividad para el uso de la capacidad de la terminal de Escobar entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026, asegurando el respaldo necesario para el sistema.
El nuevo esquema establece que el comercializador privado acuerde libremente con sus clientes, entre los que se encuentran distribuidoras, industrias y generadoras eléctricas, lo cual rompe con el modelo anterior donde el Estado compraba el gas a valores internacionales y lo revendía en el mercado local con fuertes subsidios.
Un año de vigencia con un beneficio clave
Para proteger a los usuarios de posibles abusos de posición dominante, la Resolución 33/2026 fijó condiciones específicas de precios. El valor de venta interna no podrá superar el marcador internacional TTF (Title Transfer Facility), más un adicional que cubra los costos logísticos de flete, regasificación y transporte.
La competencia económica del próximo lunes se definirá justamente por ese "adicional". El oferente que proponga el menor margen sobre el índice internacional resultará adjudicatario, buscando así el menor impacto posible en el costo final de la energía para el sector productivo y residencial.
El contrato tendrá una vigencia de un año, pero otorga un beneficio estratégico al ganador que es el derecho de prioridad para igualar la mejor oferta en la licitación del invierno 2027. Este incentivo busca atraer firmas con capacidad financiera y logística global que garanticen la continuidad del suministro en la Argentina.
A pesar de la apertura, el Gobierno incluyó una cláusula de resguardo para proteger la seguridad energética. Si las propuestas recibidas no resultan convenientes o no cumplen los requisitos técnicos, la Secretaría de Energía podrá declarar desierta la licitación y ordenar que ENARSA retome las compras directas.
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