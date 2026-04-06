BASF concluyó con la adquisición de AgBiTech y amplía su portafolio de control biológico

En la visión de Sergi Vizoso, vicepresidente senior de BASF Soluciones para la Agricultura en América Latina, con esta adquisición refuerza su capacidad de ofrecer soluciones innovadoras, sostenibles y alineadas con las necesidades reales de los productores de la región.

BASFCONCLUYOCONLAADQUISICIONDEAGBITECHYAMPLIASUPORTAFOLIODECONTROLBIOLOGICOFOTO3 La empresa BASF Soluciones para la Agricultura anunció que completó con éxito la adquisición de AgBitech y amplía su portafolio de control biológico.

La visión de BASF Soluciones para la Agricultura

“Seguimos enfocados en comprender los desafíos de los productores y en apoyarlos para que alcancen cosechas cada vez más productivas y resilientes. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que contemplen el sistema productivo en su totalidad, promoviendo eficiencia y sostenibilidad en cada etapa”, destacó Vizoso.

Para América Latina, esta adquisición abre la puerta a una integración más profunda de tecnologías biológicas dentro del portafolio de BASF Agro, potenciando la combinación de soluciones químicas y biológicas y manteniendo el enfoque en la cercanía con el productor, la agilidad operativa y la adaptación a las necesidades locales. Por eso, esta fusión apunta a mantener la agilidad y un fuerte enfoque en el cliente, combinado con un profundo conocimiento del mercado, será esencial para esta alianza de empresas seguir apoyando a los agricultores con soluciones eficaces.

BASFCONCLUYOCONLAADQUISICIONDEAGBITECHYAMPLIASUPORTAFOLIODECONTROLBIOLOGICOFOTO4 La empresa BASF Soluciones para la Agricultura anunció que completó con éxito la adquisición de AgBitech y amplía su portafolio de control biológico.

Acerca de BASF Soluciones para la Agricultura

Para BASF Soluciones, la agricultura es fundamental para proporcionar alimentos suficientes, saludables y asequibles a una población en rápido crecimiento, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental. Es por este motivo que esta empresa con socios y expertos es fundamental para integrar sus compromisos de sustentabilidad en todas sus decisiones de negocio. Con €919 mil millones en 2024, BASF Soluciones para la Agricultura es una sólida estructura de I+D, combinando ideas innovadoras con acciones concretas en el campo.

Las soluciones de BASF están diseñadas para los diversos sistemas productivos. Esta empresa conecta semillas y eventos biotecnológicos, productos de protección de cultivos, soluciones digitales e iniciativas de sustentabilidad con el objetivo de ayudar a los agricultores, agricultoras y otros actores de la cadena productiva para que logren los mejores resultados. Con equipos de expertos en los laboratorios BASF Soluciones, fábricas, oficinas y en el campo, hacen todo lo que está a su alcance para construir un futuro sustentable en la agricultura. En 2024, esta división generó ventas de €9,8 mil millones.

Acerca de BASF

BASF es una empresa química preferida para facilitar la transformación verde de sus clientes. La misma combina el éxito económico con la protección del medioambiente y la responsabilidad social. Alrededor de 112.000 colaboradoras y colaboradores en el Grupo BASF contribuyen al éxito de sus clientes en casi todos los sectores y en casi todos los países del mundo.

El portafolio BASF comprende, como negocios principales, los segmentos de Químicos, Materiales, Soluciones Industriales y Nutrición y Cuidado; los negocios independientes de BASF están agrupados en los segmentos de Tecnologías de Superficie y Soluciones para la Agricultura. BASF generó ventas de 65,3 mil millones de euros en 2024. Las acciones de BASF se cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y como American Depositary Receipts (BASFY) en los Estados Unidos.

Acerca de AgBiTech

AgBiTech es líder global en control biológico de plagas, especializada en productos que utilizan virus presentes de forma natural para manejar plagas de orugas en importantes cultivos extensivos. Fundada en Australia en el año 2000 por un agricultor y un científico, la empresa cuenta actualmente con presencia global, con instalaciones de producción en Estados Unidos, Australia y Brasil, y con productos utilizados en importantes cultivos extensivos y cultivos especializados.

La misión de AgBiTech es hacer que la agricultura sea más rentable y sostenible proporcionando alternativas complementarias eficaces, rentables y respetuosas con el medio ambiente a los pesticidas químicos tradicionales.

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