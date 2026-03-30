Elecciones en Sociedad Rural: Solitario Pereda Born, avalado por quienes suben retenciones

pereda born mauricio macri.jpg Pereda Born y Mauricio Macri, quien subió las retenciones.

En este contexto Pereda Born recorre medios afirmando que la conducción de Nicolás Pino (de quien Pereda Born es el N°2 porque ¡no renunció) no reclama con suficiente energía la baja de las retenciones.

Esto no es cierto poque en la gestión de Pino bajaron las alícuotas de los derechos de exportación pero Pereda Born lleva a Santiago del Solar como compañero de aventuras.

SantiagodelSolar Santiago del Solar.

El otro caso

Las contradicciones alcanzan al candidato a vice de la Sociedad Rural, Santos Zuberbuhler, quien en redes sociales sigue reclamando retenciones 0 pero él aceptó a Santiago del Solar en su lista.

En ese contexto, un grupo de socios hizo circular una carta con reclamos por esta doble vara del 'clan Pereda'. Y afirman que "un factor clave con el cual el campo 'midió' el lanzamiento fue ver quiénes sostienen a Pereda Born".

Existe algo más grave aún: Pereda Born no renunció a la Comisión Directiva que él cuestiona pero tampoco asistió a la mayoría de las reuniones en Ciudad de Buenos Aires ni en el interior del país (aporte de Pino para federalizar la entidad y escuchar de primera mano a los productores en sus lugares de origen).

Cuando le preguntaron a Pereda por sus ausencias a estas reuniones, admitió que hacía más de 1 año que no veía a Pino e intentó explicar que no asiste porque no se hace lo que él reclama.

En un cuerpo colegiado prevalece el consenso y los acuerdos para la toma de decisiones. ¿Cuál es el modelo de Comisión Directiva que propone Pereda Born para la Sociedad Rural?

Quienes sí van a las reuniones de la Comisión Directiva de la SRA apuntan, sobre los 'faltazos' de Pereda Born, que llegan al 40 % de las reuniones de las que debía participar como vice de la Rural, cargo por el que percibe unos $14 millones mensuales. Tal vez para no perder esa condición es que en la última fecha de Comisión Directiva decidió aparecer, aunque sin emitir algún comentario.

Embed del Solar estuvo en el gobierno de Macri y se fue aumentando DEX, incluso le pusieron a economías regionales… ahora de afuera se la pasa dando recetas… que tipo ridículo! https://t.co/BWMLCDV4z0 — Juan (@dolarizad) March 21, 2026

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