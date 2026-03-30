Marcos Pereda Born, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, pretende presentarse a elecciones en septiembre para presidir la entidad. Sin embargo, él sigue derrapando en la consideración de muchos socios, porque le reclaman que exhiba proyectos y avales, que demoran en aparecer.
EL CASO SANTIAGO DEL SOLAR
Elecciones en Sociedad Rural: Solitario Pereda Born, avalado por quienes suben retenciones
Santiago del Solar, polémico respaldo para Marcos Pereda Born, quien así sigue aislándose en la recta final de las elecciones en la Sociedad Rural.
No es una afirmación baladí. Un ejemplo, la respalda: lo sucedido durante la más reciente edición de 'Nuestros Caballos', en el predio de Palermo, cuando Pereda -quien vendió sus campos para reconvertirse en inversionista financiero- intentó demostrar la “fuerza” de su propuesta, y terminó provocando preocupación entre los socios.
Es que Pereda Born llevó a su 'propia tropa', los que respaldan su postulación:
- Santos Zuberbuhler, quien se postula como su vice; y
- Santiago del Solar.
“Una multitudinaria marcha de apoyo a Pereda Born, acompañado por algunos de los ex funcionarios nacionales que subieron las retenciones”, ironizaban algunos socios sobre esa foto de la campaña de Pereda.
¿Por qué esta afirmación? Porque los socios memoriosos de la Rural insisten en una contradicción: Santiago del Solar fue jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, cuando se subieron las retenciones al campo.
En este contexto Pereda Born recorre medios afirmando que la conducción de Nicolás Pino (de quien Pereda Born es el N°2 porque ¡no renunció) no reclama con suficiente energía la baja de las retenciones.
Esto no es cierto poque en la gestión de Pino bajaron las alícuotas de los derechos de exportación pero Pereda Born lleva a Santiago del Solar como compañero de aventuras.
El otro caso
Las contradicciones alcanzan al candidato a vice de la Sociedad Rural, Santos Zuberbuhler, quien en redes sociales sigue reclamando retenciones 0 pero él aceptó a Santiago del Solar en su lista.
En ese contexto, un grupo de socios hizo circular una carta con reclamos por esta doble vara del 'clan Pereda'. Y afirman que "un factor clave con el cual el campo 'midió' el lanzamiento fue ver quiénes sostienen a Pereda Born".
Existe algo más grave aún: Pereda Born no renunció a la Comisión Directiva que él cuestiona pero tampoco asistió a la mayoría de las reuniones en Ciudad de Buenos Aires ni en el interior del país (aporte de Pino para federalizar la entidad y escuchar de primera mano a los productores en sus lugares de origen).
Cuando le preguntaron a Pereda por sus ausencias a estas reuniones, admitió que hacía más de 1 año que no veía a Pino e intentó explicar que no asiste porque no se hace lo que él reclama.
En un cuerpo colegiado prevalece el consenso y los acuerdos para la toma de decisiones. ¿Cuál es el modelo de Comisión Directiva que propone Pereda Born para la Sociedad Rural?
Quienes sí van a las reuniones de la Comisión Directiva de la SRA apuntan, sobre los 'faltazos' de Pereda Born, que llegan al 40 % de las reuniones de las que debía participar como vice de la Rural, cargo por el que percibe unos $14 millones mensuales. Tal vez para no perder esa condición es que en la última fecha de Comisión Directiva decidió aparecer, aunque sin emitir algún comentario.
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