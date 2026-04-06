Gloria Carrá y Brad Pitt comparten el mismo diagnóstico de un trastorno neurológico poco común y poco comprendido. Se trata de la prosopagnosia, también conocida como "ceguera facial". Probablemente ya se imagina de lo que se trata esta enfermedad, pero profundizaremos al respecto.
HABLÓ ABIERTAMENTE
Cuál es el raro trastorno que sufre Gloria Carrá (y Brad Pitt)
Gloria Carrá y Brad Pitt sufren el mismo trastorno neurológico. Todo lo que debes saber sobre esta enfermedad considerada como extraña.
Gloria Carrá enfermedad
La actriz Gloria Carrá ha revelado que tiene prosopagnosia, y ha hablado abiertamente sobre ello en el programa "Otro día perdido", por El Trece.
“Cada vez que le digo a alguien: ‘Perdón, pero no reconozco las caras’, me contesta: ‘yo no reconozco los nombres’, pero no tiene nada que ver”, explicó Carrá, recalcando que no se trata de un simple olvido.
“Me gusta mucho estar diciendo esto acá porque la gente, cuando lo digo, medio a la pasada, porque tampoco te voy a explicar todo...suena medio raro y también quedo mal”, agregó la actriz.
“Es algo que no puedo. El cerebro no puede ordenar la cara”, explicó Carrá sobre su dificultad para identificar a las personas.
¿Qué es la prosopagnosia?
La prosopagnosia es un trastorno del cerebro que se caracteriza por la dificultad para distinguir una cara conocida.
"El paciente sabe que lo que está viendo es una cara, pero ha perdido la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación. Lo que hace son reconocimientos deductivos por el tono de voz, el color del pelo, las gafas, la ropa... pudiendo llegar a no ser conscientes del problema que tienen", se detalla en un artículo de ElSevier.
La prosopagnosia puede ser congénita, presente desde el nacimiento, o provocada por lesiones en zonas específicas del cerebro.
También es importante saber que, "las personas que la presentan no han olvidado a quienes les rodean ni tienen dificultades intelectuales. Lo que falla es el acceso automático a la identidad a partir del rostro", explica Oliver Serrano León, Director y profesor del Máster de Psicología General Sanitaria, de la Universidad Europea, en The Conversation.
Consecuencias de la prosopagnosia
El impacto de la prosopagnosia va más allá de lo visual, puede afectar la interacción social, generar malentendidos, provocar ansiedad y más.
Gloria Carrá ha hablado al respecto: “Ósea, yo te veo normal. Y muchos, a veces, creen que no lo hago de colgada que soy y no es así. Aunque me digo a mi misma que me tengo que acordar, cuando me dio vuelta, y yo ya no sé como era el pelo ni la cara”.
Incluso, ha vivido momentos de tensión: “Las madres me traían a los niños, pero cuando los venían a buscar yo no sabía cuál era el niño (...) Me ponía muy nerviosa. Entonces les decía: ‘Pasá, está jugando’, pero la verdad es que no tenía idea”.
Prosopagnosia Brad Pitt
En ese contexto, vale recordar que, Brad Pitt también ha hablado sobre su lucha contra la prosopagnosia, el mismo diagnóstico de Gloria Carrá.
En una entrevista publicada en 2022, el actor declaró a la revista GQ que algunos piensan que es distante, inaccesible o egocéntrico porque no puede recordar a la gente que recién ha conocido, cuando, en realidad se trata de prosopagnosia.
Así lo expone GQ: "Pitt ha hablado en el pasado sobre un curioso problema que tiene en situaciones sociales, especialmente en fiestas. Le cuesta recordar a la gente nueva, reconocer sus rostros, y teme que esto haya generado cierta impresión: que es distante, inaccesible y egocéntrico".
"Pero la verdad es que quiere recordar a las personas que conoce y le avergüenza no poder hacerlo. Nunca ha recibido un diagnóstico oficial, pero cree que podría padecer una afección específica: prosopagnosia, una incapacidad para reconocer rostros, también conocida como ceguera facial", agregan.
"¡Nadie me cree!", dijo Pitt al medio. "Quiero conocer a otra persona".
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