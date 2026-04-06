Kast, hijo de un nazi, recibido con honores por Javier Milei en la Rosada

image El gobierno de Javier Milei, a través del ministerio de Seguridad, ofrece una recompensa de $20 millones por información sobre Galvarino Apablaza, el ex guerrillero chileno prófugo de la Justicia, luego de un intento fallido de detención en Buenos Aires que aumentó el malestar del presidente de Chile, José Antonio Kast. | FOTO LA TERCERA

Agregó que "como Estado, vamos a avanzar en que esto ocurra en colaboración con el gobierno argentino para que el condenado de este asesinato, vil asesinato, cumpla su condena como corresponde en nuestro país, y que algo como eso nunca más ocurra en nuestra democracia".

José Antonio Kast y Javier Milei en la Rosada hablan de comercio, energía y alianza

El flamante presidente de Chile desde hace un mes, José Antonio Kast, escogió a Argentina como su primera visita oficial al exterior en su cargo de jefe de Estado, tal como lo hizo su antecesor y rival de izquierda, Gabriel Boric. Llegó el domingo a Buenos Aires en su vuelo presidencial y este lunes se reunió con su homólogo argentino en la Casa de Gobierno.

Fue recibido en la Casa Rosada a las 10:15 a.m. de este martes, con todos los honores de un mandatario, por parte del presidente Javier Milei, mientras la banda de granaderos de la fanfarria militar del Alto Perú, apostada en el Salón de los Bustos, interpretaba la marcha Avenida de las Camelias.

Embed - MILEI RECIBIÓ a KAST en CASA DE GOBIERNO

Kast y Milei, quienes minutos antes se habían dado un cálido abrazo, posaron algunos segundos en el Salón Blanco ante los fotógrafos de ambas delegaciones y la prensa acreditada, para luego dirigirse al Despacho presidencial donde los equipos de ambos gabinetes abordarían la seguridad regional y la cooperación en materia energética.

Junto a Kast asistieron a la reunión privada en la Rosada los ministros Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores), Trinidad Steinert (Seguridad), Martín Arrau (Obras Públicas) y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

De lado de Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo (Economía); Alejandra Monteoliva (Seguridad), y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), así como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los secretarios Carlos Frugoni (Infraestructura), Fernando Brun (Relaciones Económicas Internacionales) y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro, estuvieron presentes en la reunión a puertas cerradas en el despacho presidencial.

Un hijo de nazi, proisraelí

El ultraconservador José Antonio Kast (Partido Republicano) es el flamante presidente de Chile desde el 11 de marzo, y el hijo prodigio de un soldado nazi que emigró a Chile en 1950.

Kast integra el movimiento católico global Schoenstatt, fundado en 1914 por el sacerdote católico apostólico romano Josef Kentenich en Alemania. Schoenstatt tiene un anclaje en la llamada Virgen María, y apunta a formar personas comprometidas con su fe. Entonces, es un movimiento mariano, conocido por sus santuarios y su vida comunitaria.

El mandatario chileno, líder de la derecha del país transandino y padre de nueve, ha establecido una postura proisraelí, a pesar de que su padre, Michael Kast, fue miembro de las Juventudes Hitlerianas y del Partido Nazi, en el que se inscribió en 1942.

Pero no sólo su padre fue una oveja negra en la familia, ya que su hermano fue ministro durante la dictadura de Augusto Pinochet.

KAST_AFP El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, saluda al salir de la Casa Rosada después de reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, en Ciudad de Buenos Aires, el 16/12/2025. FOTO: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Lejos de tapar esa parte oscura de la historia familiar, Kast la reivindica y la enaltece. Es más, en una entrevista en 2017, llegó a decir: “si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí”. En 1988, incluso, había apoyado la opción del 'Sí' que pedía la continuidad del dictador en un plebiscito.

En el último mes de su gobierno, Kast, cuyo ascenso al poder ejecutivo fue celebrado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, ha estado buscando revertir la política de enfriamiento de su antecesor Gabriel Boric con Tel Aviv, al permitir ahora que empresas israelíes regresen a la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) de 2026 y designar a Gabriel Zaliasnik como embajador chileno en Israel.

“Permitir que en Chile se promocionen las armas y tecnologías con las que se está perpetrando el genocidio del pueblo palestino, que hoy son marginadas y condenadas por la mayoría de las democracias occidentales, en la principal feria de defensa del país constituye una ofensa moral grave, dolorosa e inaceptable”, dijo la comunidad Palestina de Chile, que condenó la participación de una empresa israelí en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) 2026.

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A pesar de que coincide con Milei en el alineamiento a Israel, quizá debido a un 'oportunismo' que requiere la coyuntura, lo cierto es que en materia de política económica Kast se diferencia del Gobierno libertario al comprometerse con que sus recortes fiscales no afectarán los beneficios sociales, concordando así con la caridad cristiana que dice pregonar.

“Fue bonita la motosierra, pero nosotros no usamos motosierras”, advirtió hace pocos días en el encuentro Prioridades para Chile. “Uno puede llegar a los mismos lugares de acuerdo con la realidad de cada país”, añadió en el evento donde lo acompañó en el escenario durante el panel de preguntas su principal asesor económico y quien fue calificado por los anfitriones como “ministro de Hacienda electo”, Jorge Quiroz.

Durante toda su campaña prelectoral, Kast se comprometió a poner “orden” en Chile, a crear puestos de trabajo y a combatir al narcotráfico y al “terrorismo mapuche”, según lo manifestó en el último debate presidencial, donde cerró su oratoria con un “Dios los bendiga”.

Prometió en campaña "erradicar el terrorismo y recuperar el territorio" de la tiranía de los "grupos criminales mapuches" que realizan ataques incendiarios y asaltos a camiones federales en la región de La Araucaria, zona en disputa con el grupo radicalizado. De hecho, Kast presentó un plan titulado "La Araucanía chilena", un programa que busca eliminar la “violencia terrorista” y devolver la autoridad del territorio al Estado.

También dijo que apoyaba reducir las penas para violadores de derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), así como también para los policías condenados por la represión del 2019 durante el gobierno de Sebastián Piñeyra.

Acusó, ademá,s a la izquierda de tener los “oídos tapados por ideología”, puntualmente cuando fue consultado en el debate presidencial sobre las diversidades sexuales en Chile. Más de una vez, cargó contra el Gobierno de Gabriel Boric, recordando el suicidio de un empleado en el ministerio de Hacienda, la muerte de un trabajador en el Palacio de La Moneda y la funcionaria de Boric que acusó al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de abuso sexual.

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