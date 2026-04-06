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Nervios en la Rosada: Entre el plan de Milei para blindar el ajuste y el cerco judicial a Adorni

Abril sin anestesia para Javier Milei.&nbsp;

Abril sin anestesia para Javier Milei. 

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Abril sin anestesia para Javier Milei. 

'Lunes de purga' para Javier Milei entre la Justicia y los tarifazos. Avanzan las causas por el patrimonio de Manuel Adorni.

6 de abril de 2026 - 10:12
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Inicio de una semana larga y determinante. Tras el paréntesis del finde XL, el "plan de estabilización" de Javier Milei enfrenta su desafío más complejo: el debut operativo de los nuevos cuadros tarifarios en un contexto de parálisis en la liquidación de divisas y una ofensiva judicial contra el entorno presidencial.

El foco económico de la mañana está puesto en las terminales de trasbordo. Con el incremento del 40% en el transporte público oficializado hoy, el Gobierno busca reducir drásticamente los subsidios nacionales, transfiriendo el costo de mantenimiento del sistema directamente al usuario.

En el plano macroeconómico, la mirada del ministro Luis Caputo está fija en el cordón industrial de Rosario. Este lunes marca el inicio formal del mes de mayor ingreso de divisas por la cosecha gruesa, pero el clima en las cerealeras es de cautela. Sin los dólares de la cosecha, el plan de 'Toto' para levantar el CEPO a mitad de año corre serio riesgo.

Por su parte, en la Casa Rosada, el clima es de contraofensiva. Tras la confirmación de 15.000 nuevas bajas de contratos estatales, el Gobierno se prepara para una jornada de protestas masivas lideradas por ATE.

Sin embargo, el flanco más débil de este lunes es el frente judicial. La citación a la escribana en la causa que involucra al vocero Manuel Adorni por la compra de un inmueble en Caballito ha generado fisuras en la narrativa de "transparencia absoluta".

El Gobierno apuesta a que la macroeconomía (inflación a la baja) sea el escudo que resista los golpes de la microeconomía (tarifazos y despidos). Sin embargo, este lunes 6 de abril marca el inicio de una etapa de confrontación directa donde el consenso social será puesto a prueba como nunca antes en la gestión libertaria.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

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Fuerte cruce entre Dalbón y Quirno por Luis Caputo

El abogado Gregorio Dalbón volvió a protagonizar en las últimas horas un cruce con el Gobierno, esta vez con el canciller, Pablo Quirno: luego de que el funcionario considerara que Luis Caputo "se pasea desnudo", en alusión al desempeño del ministro de Economía en una entrevista televisiva, el letrado cuestionó su "ordinariez".

El intercambio tuvo lugar en la red social X, en la que el titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto advirtió: "Todavía no empezó el horario de protección al menor y el Ministro se pasea desnudo con (Luis) Majul".

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Se refirió así a las declaraciones de su compañero de Gabinete, quien durante su paso por LN+ aseguró que "la dinámica muestra que la gente está mucho mejor que en el 2023" y destacó: "Ahorrás tres meses y por ahí te comprás una moto, entonces cambió el consumo".

"No vamos a ser Suiza en dos años, pero estamos mucho mejor, hablando de Pascua de Resurrección, Argentina está resucitando desde hace dos años", sostuvo Caputo luego de opinar que la polémica en torno al patrimonio de Manuel Adorni "no afecta en nada, ni el Riesgo País, ni las inversiones".

Fue entonces cuando Quirno lanzó su particular elogio, tras lo cual Dalbón criticó en la misma plataforma que "el mismo hombre que representa al país ante el mundo" hablara de ese modo. En ese sentido, tras subrayar que "la diplomacia es el arte de la palabra precisa", consideró que el miembro del Ejecutivo "eligió otra cosa".

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Era Milei: Pérdida del poder adquisitivo, más deudas y salarios en caída libre

Un nuevo informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) traza un panorama crítico sobre la situación socioeconómica en la Argentina bajo la gestión de Javier Milei: caída sostenida del salario real, fuerte deterioro del poder adquisitivo de jubilaciones, crecimiento acelerado de la deuda familiar y un modelo económico que, pese a mostrar signos de expansión, destruye empleo.

El estudio de coyuntura correspondiente a marzo de 2026 señala que la inflación continúa sin resolverse –con registros mensuales cercanos al 3%– y que el ajuste aplicado no logró estabilizar los precios. En paralelo, el impacto sobre los ingresos es contundente: los salarios del sector público se ubican un 23% por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno, con una pérdida acumulada estimada en más de 11,5 millones de pesos por trabajador.

En el ámbito privado, la tendencia también es negativa. Según el informe, el salario real cayó un 7% desde fines de 2023, lo que implica una pérdida cercana a los 2,2 millones de pesos por trabajador. A esto se suma el deterioro del salario mínimo, que en 2026 alcanzó su nivel más bajo en términos reales desde que existen registros comparables.

Ante este marco, los jubilados aparecen entre los sectores más golpeados. El poder de compra de los haberes cayó un 24% respecto de 2023, mientras que quienes perciben la mínima sufrieron una merma del 29%. En términos acumulados, la pérdida equivale a más de siete jubilaciones completas del período previo.

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Luis Caputo habilitó un anticipo financiero para 12 gobernadores en "estado de emergencia"

El Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo libró una maniobra de anticipo financiero con interés (15% anual) para 12 gobernadores de diálogo abierto con la Casa Rosada. El monto, de 400.000 millones de pesos, correrá a cuenta de compromisos de coparticipación futura que serán retenidos por el Gobierno nacional, algo que en la práctica sucede hace meses.

Las provincias beneficiadas por el adelanto habilitado por Economía son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Curz, Tierra del Fuego y Tucumán. Todas esas jurisdicciones acudieron con sendos pedidos que fueron receptados por el ministro del Interior, Diego Santilli, y posteriormente trasladados al Palacio de Hacienda, donde se realizaron distintas evaluaciones.

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Fuego cruzado en el Congreso: LLA y el riesgo de una sesión que puede terminar en interpelación

La Libertad Avanza (LLA) necesita impulsar las inversiones en el país y la demora en sancionar la ley de glaciares frena proyectos mineros de especial interés para muchos gobernadores. Pero sabe que abrir una sesión en Diputados implica que la oposición exponga sus cuestionamientos a Manuel Adorni y especialmente plantee un pedido de interpelación.

Si LLA abre el recinto se expondrá no solo a que la oposición vuelva sobre el caso Adorni sino que también se arriesga a la votación de un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, que le debe al Congreso su informe mensual de gestión.

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El oficialismo acelera por la Ley de Glaciares

Con las dudas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el caso $LIBRA, en medio de la turbulencia política, el Gobierno de Javier Milei busca avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares y aspira a lograr su aprobación en la Cámara de Diputados antes de este viernes 10 de abril.

Vale recordar que la iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y el oficialismo confía en reunir los votos necesarios junto a bloques aliados.

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Lunes bajo agua: Alerta por tormentas en gran parte del país

Argentina enfrenta un escenario meteorológico de alta complejidad estratégica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas que afectan a 12 provincias, marcando un inicio de semana dominado por la inestabilidad y el avance de un frente frío.

Aquí tienes el análisis desglosado por regiones y su impacto:

1. Núcleo Crítico: Alerta Naranja (Tormentas Severas)

Provincias: Santa Fe, Corrientes, norte de Entre Ríos, sudeste de Santiago del Estero y sudeste de Chaco.

Tormentas localmente fuertes o severas. Se esperan ráfagas de hasta 90 km/h, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo.

2. Cordón de Vigilancia: Alerta Amarilla (Tormentas Fuertes)

Provincias: Buenos Aires (norte), Córdoba (norte y este), Formosa, Salta (noreste), Jujuy (este) y el resto de Entre Ríos y Chaco.

Lluvias persistentes con ráfagas de hasta 70 km/h y ocasional granizo.

3. Regiones con Estabilidad Relativa

Cuyo (Mendoza/San Juan): Clima mayormente soleado y seco. En Mendoza se espera una máxima de 21°-

NOA (Tucumán): Ambiente fresco y nublado, con temperaturas bajas (12° a 14°), pero sin las alertas extremas del litoral.

Patagonia: Ingreso de aire frío generalizado, con vientos moderados del sector oeste y nubosidad variable.

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Luis Caputo "habló" de todo

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a dar la cara en una entrevista con Luis Majul y aseguró que 2027 no será un año electoral marcado por tensiones financieras, sino “un paseo por el parque”. La definición, que llamó la atención, sintetiza el mensaje que el Gobierno quiere dar sobre esta etapa de la economía.

El ministro volvió a culpar a otros por la falta de logros propios. Dijo que la incertidumbre en los mercados surge del temor a un posible retorno del kirchnerismo, que según el ministro representa “el infierno para la mayoría de la gente”.

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Boletín Oficial: LLA acelera a fondo

El Boletín Oficial de este lunes 6 de abril de 2026 funciona como el "acta de defunción" de la tregua del feriado largo. El Gobierno de Javier Milei ha utilizado la edición de hoy para formalizar el esquema de ajuste que marcará el segundo trimestre.

A continuación los puntos más relevantes y su impacto estratégico:

1. Oficialización de la "Purga" Estatal (Decisiones Administrativas)

Se publicaron las bajas de más de 15.000 contratos bajo la modalidad de los artículos 9 de la Ley Marco y contratos de locación de servicios.

No es solo un recorte fiscal; es una señal política de "no retorno". Al publicar estas bajas un lunes a las 00:00, el Gobierno busca desactivar judicialmente los ingresos masivos que ATE planeó para hoy, alegando que las personas ya no tienen vínculo jurídico con las dependencias.

2. Tarifazos en Transporte y Energía (Resoluciones de Energía y Transporte)

Se establecen los nuevos cuadros tarifarios para el AMBA (Trenes y Colectivos) y se ratifica la quita de subsidios para usuarios N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios).

El Gobierno traslada el costo del superávit fiscal directamente al consumo. Estratégicamente, apuestan a que la baja en la inflación mayorista compense el impacto de los servicios regulados, pero el riesgo de "fatiga social" es el más alto desde el inicio del mandato.

3. Desregulación del Mercado de Carnes y Granos (Resoluciones de Bioeconomía)

Se eliminan registros de exportación y se simplifican trámites para despachos al exterior de subproductos cárnicos y oleaginosas.

Es el "anzuelo" para el campo. Ante el silencio de los puertos por el retraso cambiario, el Gobierno responde con desregulación administrativa en lugar de devaluación. Buscan bajar los costos de transacción para que el productor liquide la cosecha gruesa sin tocar el valor del dólar.

4. Intervenciones y Nombramientos (Poder Ejecutivo)

Prórroga de intervenciones en organismos descentralizados y nuevos nombramientos en áreas críticas de Capital Humano.

Refleja la concentración de poder. La Casa Rosada mantiene intervenciones directas para saltear estructuras burocráticas y acelerar la "motosierra" sin pasar por auditorías internas tradicionales.

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En medio de las turbulencias, Javier Milei quiere mostrar señal de fortaleza política

Posterior al encuentro con Antonio Kast, Javier Milei llevará a cabo este lunes una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, donde crece la expectativa por dejar atrás todo escándalo y pasar página mientras avanza la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni y retomar la agenda parlamentaria con la que el Gobierno aspira a profundizar sus cambios políticos y concretar el plan económico libertario.

En medio de una inflación que debería perfilarse como un mero recuerdo, pero que no cede, el panorama general local y el contexto mundial sumido en la incertidumbre generada por la guerra en Medio Oriente, el Ejecutivo intentará cobrar fuerza para avanzar en su cronograma de reformas.

Así, Milei convocó a sus ministros para poner finalmente en marcha en el Congreso sus iniciativas para la segunda etapa de gestión. El objetivo, entre tantos, es correr a un costado de manera definitiva la causa contra el jefe de Gabinete, así como los coletazos de la investigación sobre la criptomoneda $Libra.

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Javier Milei recibe a Antonio Kast: Una visita con fuerte señal política

Inicio de semana movido para Javier Milei que recibe este lunes al presidente de Chile, Antonio Kast, quien visitará por primera vez el país tras su asunción.

El mandatario chileno arribó a la Argentina anoche a las 22 y fue recibido con honores por el Regimiento de Granaderos a Caballo y por el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Brun. Desde las 9, mantiene un encuentro con el Jefe de Estado en Balcarce 50, luego de un desayuno en la embajada chilena y de realizar una ofrenda al general José de San Martín.

Además de debatir cuestiones ligadas a lo energético y minero, ambos abordarán la frustrada detención del chileno Galvarino Apablaza, un exguerrillero que se encuentra en suelo argentino desde 1993 y está acusado de participar en el asesinato en 1991 del exsenador Jaime Guzmán, referente de la derecha en la nación trasandina. En febrero último, un tribunal revocó su condición de refugiado político, pero al ordenarse su captura la semana pasada, la policía no lo encontró, por lo que el ministerio de Seguridad ofrece desde el viernes una recompensa de USD 14.000 a quien "aporte información que permita localizar y detener" al fugitivo.

La decisión del presidente chileno de elegir a la Argentina como primer destino internacional es leída en ambos gobiernos como una señal de la importancia estratégica de la relación bilateral.

Embed - El Presidente Milei recibe al Presidente de Chile, José Antonio Kast

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