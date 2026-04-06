Nervios en la Rosada: Entre el plan de Milei para blindar el ajuste y el cerco judicial a Adorni

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Fuerte cruce entre Dalbón y Quirno por Luis Caputo

El abogado Gregorio Dalbón volvió a protagonizar en las últimas horas un cruce con el Gobierno, esta vez con el canciller, Pablo Quirno: luego de que el funcionario considerara que Luis Caputo "se pasea desnudo", en alusión al desempeño del ministro de Economía en una entrevista televisiva, el letrado cuestionó su "ordinariez".

El intercambio tuvo lugar en la red social X, en la que el titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto advirtió: "Todavía no empezó el horario de protección al menor y el Ministro se pasea desnudo con (Luis) Majul".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gregoriodalbon/status/2040979545403134389&partner=&hide_thread=false EL CANCILLER DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ESCRIBE ESTO EN X.



El mismo hombre que representa al país ante el mundo.

El que sella acuerdos, recibe jefes de Estado, habla en nombre de 46 millones de argentinos.

La diplomacia es el arte de la palabra precisa.

De la forma que cuida el… https://t.co/GFi5HRnW9s — DALBÓN (@Gregoriodalbon) April 6, 2026

Se refirió así a las declaraciones de su compañero de Gabinete, quien durante su paso por LN+ aseguró que "la dinámica muestra que la gente está mucho mejor que en el 2023" y destacó: "Ahorrás tres meses y por ahí te comprás una moto, entonces cambió el consumo".

"No vamos a ser Suiza en dos años, pero estamos mucho mejor, hablando de Pascua de Resurrección, Argentina está resucitando desde hace dos años", sostuvo Caputo luego de opinar que la polémica en torno al patrimonio de Manuel Adorni "no afecta en nada, ni el Riesgo País, ni las inversiones".

Fue entonces cuando Quirno lanzó su particular elogio, tras lo cual Dalbón criticó en la misma plataforma que "el mismo hombre que representa al país ante el mundo" hablara de ese modo. En ese sentido, tras subrayar que "la diplomacia es el arte de la palabra precisa", consideró que el miembro del Ejecutivo "eligió otra cosa".