SANTA FE. A una semana de la tragedia en San Cristóbal, la administración de Maximiliano Pullaro sostiene un abordaje interministerial en la localidad provincial, con eje en la contención, la asistencia y el acompañamiento a la comunidad educativa, como así a los vecinos en medio del duelo. La labor se lleva adelante a través de dispositivos específicos.
HERIDA ABIERTA
Cicatrices de la tragedia en San Cristóbal: Aulas en silencio y gritos de justicia
San Cristóbal atraviesa días de duelo, conmoción y reconstrucción. A una semana de la tragedia, docentes, alumnos y vecinos sostienen un silencio que aturde.
En este marco, el gobernador visitó la ciudad este fin de semana donde mantuvo encuentros con los padres de Ian Cabrera, el adolescente asesinado, con familiares de uno de los menores heridos y también con el equipo directivo de la Escuela Normal Nº 40.
Estuvo acompañado por el ministro de Educación, José Goity, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, entre otras autoridades, que expresaron su reconocimiento a la comunidad educativa de la Escuela Normal de San Cristóbal, por el profesionalismo y la calidez humana con la que se viene trabajando en el abordaje del tema.
Herida abierta
El lunes amaneció distinto en San Cristóbal, bajo un cielo plomizo que parece acompañar el desamparo. Se cumple la primera semana desde aquel instante en que el tiempo se detuvo y el espanto se hizo carne en nuestras calles. Hoy, el silencio en las aulas duele más que nunca: el luto en la escuela vacía los bancos pero llena los corazones de un reclamo que no se apaga. Mientras las cámaras se retiran, queda el vacío de los que ya no están y una comunidad educativa que intenta ponerse de pie entre las ruinas del dolor. Siete días después, la herida sigue abierta.
San Cristóbal se convirtió en el epicentro informativo a nivel nacional, confirmando una vez más que el interior del país suele ocupar ese lugar únicamente cuando ocurren hechos de extrema gravedad como este.
Duelo: Dos días más sin clases en San Cristóbal
Como parte de las medidas adoptadas, y en respuesta a pedidos de la comunidad local y de organizaciones civiles, este lunes 6 y martes 7 de abril no habrá clases en todas las escuelas oficiales y privadas de todos los niveles y modalidades de la ciudad. En paralelo, el edificio de la Escuela Nº 40 permanecerá cerrado por disposición judicial hasta que el Ministerio Público de la Acusación determine la finalización de las pericias en el lugar.
Desde el Ministerio de Educación indicaron que el regreso a la actividad escolar será progresivo, flexible y situado, y que el esquema de retorno se comunicará institucionalmente conforme a lo que disponga la Justicia. Durante los próximos días, se sostendrán espacios de acompañamiento con docentes, directivos y asistentes escolares, además de instancias de diálogo con las familias.
En este sentido, se organizarán reuniones entre funcionarios de Educación y equipos directivos de todas las instituciones de la ciudad para definir dispositivos de escucha y contención, así como propuestas pedagógicas que permitan dar continuidad a los aprendizajes durante la suspensión de clases. Estas actividades serán canalizadas a través de las escuelas para su desarrollo en el ámbito familiar.
Trabajo coordinado
Por su parte, se intensificará la presencia de equipos territoriales en las instituciones y el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente, con el objetivo de asistir al personal educativo. También se prevén encuentros específicos con directivos de la Escuela Nº 40 y supervisores de todos los niveles para coordinar el proceso de acompañamiento institucional.
Además, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias y jóvenes afectados mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa. El objetivo es brindar herramientas que permitan transitar la situación desde una perspectiva integral, fortaleciendo los vínculos familiares y comunitarios.
Desde el Ministerio de Salud se mantiene el abordaje territorial implementado desde el inicio de la emergencia, con la participación de equipos de salud mental de las regiones Rafaela y Ceres, junto con efectores locales como el Hospital Samco “Julio César Villanueva” y los centros de salud de la ciudad. En los próximos días, se desarrollarán encuentros grupales e instancias individuales de acompañamiento, además de espacios de cuidado dirigidos a trabajadores de la salud y la educación.
Finalmente, se avanzará en la conformación de una mesa intersectorial que integrará a clubes, asociaciones civiles y autoridades municipales, con el objetivo de sostener a largo plazo un entramado comunitario de apoyo frente a la situación.
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