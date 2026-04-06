Cicatrices de la tragedia en San Cristóbal: Aulas en silencio y gritos de justicia

image Hoy, el blanco de las aulas es el símbolo de una pureza herida por el espanto.

Duelo: Dos días más sin clases en San Cristóbal

Como parte de las medidas adoptadas, y en respuesta a pedidos de la comunidad local y de organizaciones civiles, este lunes 6 y martes 7 de abril no habrá clases en todas las escuelas oficiales y privadas de todos los niveles y modalidades de la ciudad. En paralelo, el edificio de la Escuela Nº 40 permanecerá cerrado por disposición judicial hasta que el Ministerio Público de la Acusación determine la finalización de las pericias en el lugar.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que el regreso a la actividad escolar será progresivo, flexible y situado, y que el esquema de retorno se comunicará institucionalmente conforme a lo que disponga la Justicia. Durante los próximos días, se sostendrán espacios de acompañamiento con docentes, directivos y asistentes escolares, además de instancias de diálogo con las familias.

En este sentido, se organizarán reuniones entre funcionarios de Educación y equipos directivos de todas las instituciones de la ciudad para definir dispositivos de escucha y contención, así como propuestas pedagógicas que permitan dar continuidad a los aprendizajes durante la suspensión de clases. Estas actividades serán canalizadas a través de las escuelas para su desarrollo en el ámbito familiar.

Trabajo coordinado

Por su parte, se intensificará la presencia de equipos territoriales en las instituciones y el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente, con el objetivo de asistir al personal educativo. También se prevén encuentros específicos con directivos de la Escuela Nº 40 y supervisores de todos los niveles para coordinar el proceso de acompañamiento institucional.

Además, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias y jóvenes afectados mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa. El objetivo es brindar herramientas que permitan transitar la situación desde una perspectiva integral, fortaleciendo los vínculos familiares y comunitarios.

Desde el Ministerio de Salud se mantiene el abordaje territorial implementado desde el inicio de la emergencia, con la participación de equipos de salud mental de las regiones Rafaela y Ceres, junto con efectores locales como el Hospital Samco “Julio César Villanueva” y los centros de salud de la ciudad. En los próximos días, se desarrollarán encuentros grupales e instancias individuales de acompañamiento, además de espacios de cuidado dirigidos a trabajadores de la salud y la educación.

Finalmente, se avanzará en la conformación de una mesa intersectorial que integrará a clubes, asociaciones civiles y autoridades municipales, con el objetivo de sostener a largo plazo un entramado comunitario de apoyo frente a la situación.

image El caso, que tuvo como víctima a Ian Cabrera, generó un fuerte impacto en la ciudad y derivó en una intervención coordinada entre distintas áreas del gobierno provincial.

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