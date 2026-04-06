Dilema libertario en Diputados: Cómo sesionar y cuidar a Manuel Adorni

El ‘poroteo’ libertario calcula en 130 los diputados que apoyarían la ley de glaciares, un número muy ajustado para el quorum porque se necesitan 129 para abrir la sesión.

‘Objetivo Manuel Adorni’

Si LLA abre el recinto se expondrá no solo a que la oposición vuelva sobre el caso Adorni sino que también se arriesga a la votación de un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, que le debe al Congreso su informe mensual de gestión.

adorni3 Ficción de Grok: Manuel Adorni playero en Aruba. FOTO: XAI / GROK

A los cuestionamientos al jefe de ministros se sumarán seguramente las últimas novedades sobre la criptomoneda $LIBRA que salpica a los hermanos Milei.

En este punto, una interpelación se debe votar en recinto con mayoría simple y la lealtad de algunos aliados del Gobierno no está en Adorni sino en la ley de glaciares, con lo cual LLA debe pisar con cuidado al avanzar en una sesión, aunque la maniobra de la sesión especial les permite imponer su agenda.

Cabe recordar que el PRO ya dijo que no avalará una interpelación a Adorni porque espera el pronunciamiento de la Justicia pero el bloque de Unión por la Patria presentó el 11 de marzo pasado un pedido de interpelación por la participación de la esposa de Adorni en la comitiva presidencial a Nueva York y por el vuelo privado a Punta del Este.

Por su parte, la Coalición Cívica también tiene presentado un pedido de interpelación para el jefe de ministros, pero por las últimas novedades sobre el caso $LIBRA.

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