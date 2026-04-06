La Libertad Avanza (LLA) necesita impulsar las inversiones en el país y la demora en sancionar la ley de glaciares frena proyectos mineros de especial interés para muchos gobernadores. Pero sabe que abrir una sesión en Diputados implica que la oposición exponga sus cuestionamientos a Manuel Adorni y especialmente plantee un pedido de interpelación.
CONGRESO
Dilema libertario en Diputados: Cómo sesionar y cuidar a Manuel Adorni
El oficialismo quiere sesionar en Diputados para sancionar la Ley de Glaciares y la oposición quiere aprovechar la oportunidad para interpelar a Manuel Adorni.
Diputados: Juntando votos para la Ley de Glaciares
A más de un mes de la apertura de las sesiones ordinarias y tras dos feriados largos, el Gobierno nacional reactiva al Congreso con dos sesiones en ambas cámaras para dar ingreso a los pliegos de 60 jueces y fiscales en el Senado y sancionar la reforma a la ley de Glaciares en Diputados.
Es en la cámara baja donde se concentran las tensiones por la polémica del incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y las revelaciones de sus viajes al exterior.
Pero primero, LLA deberá conseguir dictamen a favor de la modificación de la Ley de Glaciares. Lo intentarán este martes (7/4) entre reclamos de la oposición de seguir con las audiencias públicas para escuchar a los expositores que dicen que aún no fueron escuchados.
Si consigue el despacho de comisión, el objetivo de LLA es sesionar al día siguiente, pero debe conseguir 129 voluntades. En el oficialismo están seguros de lograr ese número porque la norma es de especial interés de los gobernadores donde la minería es importante, e incluso podría tener de su lado a legisladores opositores.
El ‘poroteo’ libertario calcula en 130 los diputados que apoyarían la ley de glaciares, un número muy ajustado para el quorum porque se necesitan 129 para abrir la sesión.
‘Objetivo Manuel Adorni’
Si LLA abre el recinto se expondrá no solo a que la oposición vuelva sobre el caso Adorni sino que también se arriesga a la votación de un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, que le debe al Congreso su informe mensual de gestión.
A los cuestionamientos al jefe de ministros se sumarán seguramente las últimas novedades sobre la criptomoneda $LIBRA que salpica a los hermanos Milei.
En este punto, una interpelación se debe votar en recinto con mayoría simple y la lealtad de algunos aliados del Gobierno no está en Adorni sino en la ley de glaciares, con lo cual LLA debe pisar con cuidado al avanzar en una sesión, aunque la maniobra de la sesión especial les permite imponer su agenda.
Cabe recordar que el PRO ya dijo que no avalará una interpelación a Adorni porque espera el pronunciamiento de la Justicia pero el bloque de Unión por la Patria presentó el 11 de marzo pasado un pedido de interpelación por la participación de la esposa de Adorni en la comitiva presidencial a Nueva York y por el vuelo privado a Punta del Este.
Por su parte, la Coalición Cívica también tiene presentado un pedido de interpelación para el jefe de ministros, pero por las últimas novedades sobre el caso $LIBRA.
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