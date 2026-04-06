¿Manuel Adorni irá al Congreso? La 'tapadera' de los Milei con $Libra y Lijo acecha...

Por su parte, la Coalición Cívica también tiene presentado un pedido de interpelación para el jefe de ministros, pero por las últimas novedades sobre el caso $LIBRA.

Adorni, $Libra y las cartas de Lijo

El caso Adorni, que está golpeando a la imagen del Gobierno y del Presidente Javier Milei, irónicamente también le está sirviendo al primer mandatario y a su hermana porque desvía la atención de los avances en el caso de la criptomoneda $Libra.

El abogado querellante Martín Romeo, con el patrocinio de Nicolás Oszust, presentó días atrás un pedido de indagatoria a 16 personas entre ellas a los hermanos Milei.

De acuerdo con la presentación judicial, la maniobra fue una "operación de diseño milimétrico" iniciada en 2024 donde, con la firma del "Kelsier Group LATAM Agreement" el 16 de octubre de 2024, se hizo un contrato de posibles sobornos por US$1.550.000 que aseguraba a los financistas extranjeros acceso exclusivo al Presidente y la potestad de redactar marcos regulatorios para criptoactivos en Argentina.

Según el escrito que reprodujo el portal Perfil, el pacto se habría sellado en el Hotel Libertador, búnker de campaña de Milei, con la presencia de figuras clave como el desarrollador polaco Bartosz Lipinski y el desarrollador financiero Hayden Davis.

$LIBRA Imagen creada con IA/Grok

El expediente CFP 000772/2025, que investiga el lanzamiento y operatoria del token, señala a Sergio Morales como el "infiltrado" que asumió como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV) para dar cobertura legal al esquema mientras operaba en las sombras para la organización.

La presentación menciona también al entonces vocero presidencial Manuel Adorni por aportar "lavado de prestigio" e inducir a error a los inversores mediante su participación en eventos de la organización.

Aquí hay un punto importante: Adorni estuvo al tanto de la operatoria de $Libra, una gran razón para mantenerlo en el cargo.

Luego está el rol de Ariel Lijo, que estaría decidido a ser el nuevo Procurador General tras el fracaso de su designación en la Corte Suprema. El juez federal mueve la causa por el viaje del jefe de Gabinete en avión privado. ¿En qué medida avanzará si, como rumorean, aspira a una nominación presidencial?

Y es también Lijo el que lleva la causa $Libra. La falta de avances en esa causa había motivado en febrero pasado que la Cámara Federal de Buenos Aires exhortara al juez y al fiscal a acelerar la instrucción ante la falta de avances sustanciales, luego de doce meses sin llamados a indagatoria ni procesamientos.

Son dos resortes judiciales sensibles para Milei los que maneja Lijo y al mismo tiempo, la atención en Adorni sirve de ‘escudo’ para $Libra, pero el jefe de ministros es un hombre de Karina y el desgaste no la favorece, tampoco a Javier que ya sufre en su imagen pública la decisión de defender al funcionario.

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