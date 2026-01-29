José Antonio Kast no vive en el mundo binario de Javier Milei

"Tuve una productiva reunión con el Presidente de Panamá, @JoseRaulMulino. En menos de dos años, esta es la sexta vez que nos reunimos. Esto demuestra nuestro compromiso de profundizar los lazos económicos y la cooperación entre nuestros pueblos.

Panamá es el principal socio comercial de Brasil en Centroamérica. Para 2025, nuestro comercio bilateral creció un 78% y podemos alcanzar niveles mucho mayores.

Regreso a Brasilia inspirado por la cálida bienvenida del pueblo panameño y los avances concretos que hemos logrado en nuestra relación bilateral. También me voy con la renovada certeza de que América Latina y el Caribe son capaces de construir un proyecto autónomo de integración internacional. Juntos, podemos impulsar un nuevo ciclo de prosperidad para 660 millones de latinoamericanos y caribeños."

¿Es posible utilizar el Mercosur como base para un bloque económico regional más amplio, de México a Argentina? (Los optimistas agregan: "Y quizás hasta Canadá").

Embed Nós, latino-americanos, temos o poder de construir nosso futuro. De decidir que nossos países podem ser fortes, prósperos e justos. Juntos, podemos transformar a nossa história. pic.twitter.com/UDFPGh5AY8 — Lula (@LulaOficial) January 28, 2026

