José Antonio Kast es un referente de la derecha sudamericana antes que Javier Milei. Él ya era concejal a mediados de los '90 en Chile. Pero como Presidente conoce las necesidades y posibilidades de su país y no dudó en reunirse con Luiz Inácio Lula da Silva, líder de Brasil y candidato a un nuevo mandato presidencial. El propio Kast dio testimonio del encuentro en su cuenta en X, con un texto elogioso hacia Lula da Silva.
FOTO CON LULA DA SILVA
José Antonio Kast no vive en el mundo binario de Javier Milei
José Antonio Kast no es un libertario nuevo. Desde 2017 (¿dónde estaba Javier Milei?) es presidenciable libertario y ganó en 2025. Reunión con Lula da Silva.
Todo lo contrario a Javier Milei, quien, por su amistad con los Bolsonaro, no duda, en cada oportunidad, de cuestionar y hasta vilipendiar a Lula da Silva.
Kast: "Los desafíos de América del Sur en materia de seguridad, progreso económico y superación de pobreza son enormes y la colaboración de Estado, entre Chile y Brasil, puede liderar el cambio que nuestra región necesita. Agradezco constructiva reunion con el Presidente @LulaOficial".
Muy interesante que un Presidente de militancia en la derecha mencione la necesidad de "superación de la pobreza" porque derriba mitos y permite un encuadre apropiado a la grave situación de incertidumbre global.
Unidad regional
En tanto Lula da Silva posteó su encuentro con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
"Tuve una productiva reunión con el Presidente de Panamá, @JoseRaulMulino. En menos de dos años, esta es la sexta vez que nos reunimos. Esto demuestra nuestro compromiso de profundizar los lazos económicos y la cooperación entre nuestros pueblos.
Panamá es el principal socio comercial de Brasil en Centroamérica. Para 2025, nuestro comercio bilateral creció un 78% y podemos alcanzar niveles mucho mayores.
Regreso a Brasilia inspirado por la cálida bienvenida del pueblo panameño y los avances concretos que hemos logrado en nuestra relación bilateral. También me voy con la renovada certeza de que América Latina y el Caribe son capaces de construir un proyecto autónomo de integración internacional. Juntos, podemos impulsar un nuevo ciclo de prosperidad para 660 millones de latinoamericanos y caribeños."
¿Es posible utilizar el Mercosur como base para un bloque económico regional más amplio, de México a Argentina? (Los optimistas agregan: "Y quizás hasta Canadá").
-------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
Cambian las escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto
Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar
En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más
River aceleró para meter "un bombazo" en el mercado de pases