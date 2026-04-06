Adornigate: A pesar de Milei, avanza la investigación y citan a otro testigo

Además, la fiscalía requirió un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados a Adorni y su esposa Bettina Angeletti, tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires: solicitó informes sobre titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y todo antecedente registral.

A la hora de buscar quién paga los gastos, pidió a los consorcios de las propiedades bajo investigación detalles sobre las expensas, desde qué cuentas bancarias se abonan y si hubo “eventuales obras o mejoras”. También se buscan boletas de ABL y otros impuestos.

Se trata del departamento de Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según la denuncia ambos bienes se habrían comprado sin desprenderse de anteriores propiedades: otro departamento en Parque Chacabuco y un inmueble en La Plata.

Los viajes de Manuel Adorni: El fiscal pidió informes a Migraciones

El fiscal federal Gerardo Pollicita también pidió a Migraciones más detalles sobre los viajes exterior de Manuel Adorni: planes de vuelos, tickets y destinos finales.

La Dirección Nacional de Migraciones ya había entregado un listado al fiscal Gerardo Pollicita con 15 a 19 viajes, pero aquella entrega “no tiene toda la información necesaria, faltan destinos finales de algunos tramos y otras especificaciones”, explicaron fuentes de la causa al diario Clarín. Además, ahí están incluidos los viajes oficiales, por lo que solicitaron más datos.

A la Migraciones se pidió la ampliación de la información de los “cruces migratorios, para reconstruir con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado”.

Respecto a los viajes realizados, se impulsaron más medidas: a la ANAC, EANA, Aeropuertos y explotadores aeroportuarios, el representante del Ministerio Público Fiscal, le requirió información operativa de los viajes aéreos, como planes de vuelo, rutas, escalas, horarios y aeronaves.

Para saber en mayor detalle algo que la fiscalía define como “destinos finales”, se impulsó una cantidad de medidas que incluyen oficios a diversas compañías aéreas: reservas, tickets, check-in, equipaje, facturación, medios de pago y “demás datos útiles para determinar quién contrató y abonó los viajes”.

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