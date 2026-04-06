Javier Milei sigue sosteniendo a Manuel Adorni e intenta minimizar los escándalos en torno a su jefe de Gabinete atancando al periodismo, pero la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario avanza: el fiscal Gerardo Pollicita dispuso nuevas medidas de prueba en la causa.
NUEVAS MEDIDAS DE PRUEBA
Adornigate: A pesar de Milei, avanza la investigación y citan a otro testigo
Pese (y mal que le pese) a Milei, que busca minimizar los escándalos de Manuel Adorni, avanza la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Pollicitacitó como testigo al ex futbolista Hugo Morales como parte de nuevas medidas de prueba sobre propiedades y viajes del funcionario que ordenó en la causa penal.
Morales declarará mañana martes (07/04) vía Zoom ante el fiscal que tiene delegada la pesquisa. Lo hará en relación a un departamento del barrio porteño de Caballito, que el 18 de noviembre de 2025 Adorni compró a dos jubiladas por 230.000 dólares, pagado en su mayor parte con un crédito que le dieron ambas mujeres.
El ex futbolista era el anterior dueño de esa propiedad, que vendió en 200.000 dólares en abril de ese mismo año a las jubiladas. Meses después, se concretó la operación con Manuel Adorni por el departamento de casi 200 metros cuadrados en Miró al 500. Según estimaciones, la propiedad fue vendida a casi la mitad del valor de mercado.
Para este miércoles está convocada también como testigo en Comodoro Py 2002 la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en noviembre en la compraventa del bien por parte del jefe de Gabinete de Javier Milei.
Además, la fiscalía requirió un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados a Adorni y su esposa Bettina Angeletti, tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires: solicitó informes sobre titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y todo antecedente registral.
A la hora de buscar quién paga los gastos, pidió a los consorcios de las propiedades bajo investigación detalles sobre las expensas, desde qué cuentas bancarias se abonan y si hubo “eventuales obras o mejoras”. También se buscan boletas de ABL y otros impuestos.
Se trata del departamento de Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según la denuncia ambos bienes se habrían comprado sin desprenderse de anteriores propiedades: otro departamento en Parque Chacabuco y un inmueble en La Plata.
Los viajes de Manuel Adorni: El fiscal pidió informes a Migraciones
El fiscal federal Gerardo Pollicita también pidió a Migraciones más detalles sobre los viajes exterior de Manuel Adorni: planes de vuelos, tickets y destinos finales.
La Dirección Nacional de Migraciones ya había entregado un listado al fiscal Gerardo Pollicita con 15 a 19 viajes, pero aquella entrega “no tiene toda la información necesaria, faltan destinos finales de algunos tramos y otras especificaciones”, explicaron fuentes de la causa al diario Clarín. Además, ahí están incluidos los viajes oficiales, por lo que solicitaron más datos.
A la Migraciones se pidió la ampliación de la información de los “cruces migratorios, para reconstruir con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado”.
Respecto a los viajes realizados, se impulsaron más medidas: a la ANAC, EANA, Aeropuertos y explotadores aeroportuarios, el representante del Ministerio Público Fiscal, le requirió información operativa de los viajes aéreos, como planes de vuelo, rutas, escalas, horarios y aeronaves.
Para saber en mayor detalle algo que la fiscalía define como “destinos finales”, se impulsó una cantidad de medidas que incluyen oficios a diversas compañías aéreas: reservas, tickets, check-in, equipaje, facturación, medios de pago y “demás datos útiles para determinar quién contrató y abonó los viajes”.
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