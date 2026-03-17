LANZAMIENTO 2026
Expoagro: Con el Tractor Oficial, Valtra presentó su última línea de tractores y pulverizadoras
Valtra volvió a participar de una nueva edición de Expoagro como el tractor oficial y presentó su última línea de tractores y pulverizadoras.
Durante la muestra, la marca exhibió su última línea de tractores y pulverizadoras, destacándose por su robustez, eficiencia operativa y soluciones tecnológicas orientadas a maximizar el rendimiento en cada etapa del ciclo productivo.
El nuevo lanzamiento de Valtra
El stand 910 se convirtió en un espacio estratégico de encuentro con productores, contratistas y profesionales del sector, quienes pudieron conocer de cerca las prestaciones y configuraciones de los equipos presentados.
Uno de los puntos más convocantes fue el Tecnódromo, donde se realizaron test drives diarios que permitieron experimentar el desempeño de los equipos en condiciones reales de trabajo. Espacio donde participaron estudiantes de distintas universidades del país, quienes vivieron una experiencia formativa directa con la tecnología aplicada al agro, fortaleciendo el vínculo entre la industria y el ámbito académico.
Las prácticas de los nuevos tractores Valtra
El equipo de concesionarios y especialistas de la marca brindó atención personalizada, con asesoramiento técnico y charlas prácticas que permitieron a los productores evaluar en vivo las ventajas de cada solución. El respaldo posventa, la disponibilidad de repuestos y la cercanía territorial de la red oficial volvieron a posicionarse como pilares fundamentales de la propuesta de valor de la marca.
“Expoagro volvió a ratificar que es el punto de encuentro clave del agro argentino y de la región. Representa una oportunidad estratégica para estar cerca del productor, escuchar de primera mano sus necesidades y mostrar cómo nuestra tecnología responde a los desafíos reales del campo. Por cuarto año consecutivo, volvimos a ser el Tractor Oficial de la muestra, un reconocimiento que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del sector. El balance es muy positivo, no solo por el interés generado, sino también por la calidad de los intercambios que mantuvimos a lo largo de la muestra”, afirmó Emiliano Ferrari, Director Comercial de Fendt y Valtra para Hispanoamérica.
Los distintos intercambios de ideas sobre los nuevos tractores Valtra
Además, reconocidos profesionales del agro compartieron sus experiencias y conocimientos en el stand, generando instancias de intercambio que acercaron aún más el universo de Valtra al público presente y enriquecieron la agenda técnica de la feria. En ese mismo espacio, la marca llevó adelante un programa de streaming en vivo con la participación de influencers y referentes del ecosistema agro, quienes dialogaron con especialistas, productores y técnicos, generando contenidos en tiempo real y ampliando el alcance de la experiencia Expoagro hacia nuevas audiencias del sector.
Sobresalió la presencia de Valtech, el robot insignia de la marca, inspirado en las piezas y la estética de la maquinaria Valtra, que recorrió el stand interactuando con los visitantes y protagonizando distintas activaciones durante toda la muestra. Su participación aportó una experiencia lúdica y tecnológica que captó la atención del público y lo convirtió en uno de los atractivos más fotografiados de la feria.
Como parte activa de la Capital de los Agronegocios, la marca volvió a ser protagonista de un evento que marca el pulso de la actividad agroindustrial, fortaleciendo su presencia en un espacio clave para el desarrollo del sector.
Acerca de VALTRA:
La empresa desarrolla, fabrica, comercializa y da servicio a los tractores Valtra, cada uno de los cuales esta diseñado específicamente para satisfacer las necesidades individuales de los clientes. Reconocidos por su versatilidad y confiabilidad, los tractores Valtra están construidos para soportar los climas más exigentes y garantizar el más alto nivel de rendimiento en las condiciones de trabajo más duras. Valtra es una marca global de AGCO y el fabricante líder de tractores en los países nórdicos, así como una de las marcas más populares en América Latina.
Más notas de Urgente24
FIX bajó la nota de Metalfor y la puso en alerta
Senasa prohibió un anabólico vacuno usado para acelerar la producción de leche
Por deudas, la avícola más grande del país cede fábrica en Río Cuarto
Maximiliano Pullaro lanzó Agroactiva en Buenos Aires con guiño al campo y la industria
Senasa cambia reglas para veterinarios y trabajadores de sanidad animal
¿Cómo mejorar el RIMI? Ideas del Consejo Agroindustrial Argentino