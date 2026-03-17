Expoagro: Con el Tractor Oficial, Valtra presentó su última línea de tractores y pulverizadoras

“Expoagro volvió a ratificar que es el punto de encuentro clave del agro argentino y de la región. Representa una oportunidad estratégica para estar cerca del productor, escuchar de primera mano sus necesidades y mostrar cómo nuestra tecnología responde a los desafíos reales del campo. Por cuarto año consecutivo, volvimos a ser el Tractor Oficial de la muestra, un reconocimiento que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del sector. El balance es muy positivo, no solo por el interés generado, sino también por la calidad de los intercambios que mantuvimos a lo largo de la muestra”, afirmó Emiliano Ferrari, Director Comercial de Fendt y Valtra para Hispanoamérica.

EXPOAGROCONELTRACTOROFICIALVALTRAPRESENTOSUULTIMALINEADETRACTORESYPULVERIZADORASFOTO3 Valtra volvió a participar de una nueva edición de Expoagro como el tractor oficial y presentó su última línea de tractores y pulverizadoras.

Los distintos intercambios de ideas sobre los nuevos tractores Valtra

Además, reconocidos profesionales del agro compartieron sus experiencias y conocimientos en el stand, generando instancias de intercambio que acercaron aún más el universo de Valtra al público presente y enriquecieron la agenda técnica de la feria. En ese mismo espacio, la marca llevó adelante un programa de streaming en vivo con la participación de influencers y referentes del ecosistema agro, quienes dialogaron con especialistas, productores y técnicos, generando contenidos en tiempo real y ampliando el alcance de la experiencia Expoagro hacia nuevas audiencias del sector.

EXPOAGROCONELTRACTOROFICIALVALTRAPRESENTOSUULTIMALINEADETRACTORESYPULVERIZADORASFOTO4 Valtra volvió a participar de una nueva edición de Expoagro como el tractor oficial y presentó su última línea de tractores y pulverizadoras.

Sobresalió la presencia de Valtech, el robot insignia de la marca, inspirado en las piezas y la estética de la maquinaria Valtra, que recorrió el stand interactuando con los visitantes y protagonizando distintas activaciones durante toda la muestra. Su participación aportó una experiencia lúdica y tecnológica que captó la atención del público y lo convirtió en uno de los atractivos más fotografiados de la feria.

Como parte activa de la Capital de los Agronegocios, la marca volvió a ser protagonista de un evento que marca el pulso de la actividad agroindustrial, fortaleciendo su presencia en un espacio clave para el desarrollo del sector.

Acerca de VALTRA:

La empresa desarrolla, fabrica, comercializa y da servicio a los tractores Valtra, cada uno de los cuales esta diseñado específicamente para satisfacer las necesidades individuales de los clientes. Reconocidos por su versatilidad y confiabilidad, los tractores Valtra están construidos para soportar los climas más exigentes y garantizar el más alto nivel de rendimiento en las condiciones de trabajo más duras. Valtra es una marca global de AGCO y el fabricante líder de tractores en los países nórdicos, así como una de las marcas más populares en América Latina.

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