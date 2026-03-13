FIX bajó la nota de Metalfor y la puso en alerta

En otras palabras, hubo un alivio parcial en la curva de vencimientos, aunque todavía persiste una carga relevante en los próximos meses. En otras palabras, hubo un alivio parcial en la curva de vencimientos, aunque todavía persiste una carga relevante en los próximos meses.

El informe también muestra que la empresa opera con niveles históricamente bajos de caja y equivalentes. A diciembre de 2025 contaba con US$1,2 millones entre caja e inversiones de corto plazo, una cifra que apenas alcanzaba para cubrir el 4% de la deuda de corto plazo, mientras que la flexibilidad financiera rondaba solo US$2 millones, un nivel ajustado para una compañía que necesita sostener fondeo permanente.

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El negocio perdió participación

Más allá del deterioro financiero, FIX no desconoce el peso industrial de Metalfor dentro del negocio de maquinaria agrícola. La firma sigue siendo una de las principales productoras locales y se mantiene entre los dos jugadores más importantes en pulverizadoras, aunque su posición relativa ya no luce tan sólida como en años anteriores.

La participación de mercado se ubicó en 20% a diciembre de 2025 en su zona de influencia, por debajo del 28% histórico que supo exhibir. Ese retroceso no es menor porque coincide con una caída en los ingresos, que a septiembre de 2025, medidos en año móvil, se ubicaron en torno a US$114 millones, contra US$135 millones registrados a diciembre de 2024.

FIX advirtió que, si esa merma en la facturación se extendiera durante el primer semestre, la capacidad de generación de fondos podría resentirse todavía más y agravar el frente de liquidez. FIX advirtió que, si esa merma en la facturación se extendiera durante el primer semestre, la capacidad de generación de fondos podría resentirse todavía más y agravar el frente de liquidez.

Para una empresa vinculada de lleno al ciclo agropecuario, ese punto pesa especialmente porque el ritmo de ventas depende del humor del productor, del crédito disponible y del contexto macroeconómico.

La cobertura financiera quedó exigida

El cuadro numérico del informe ayuda a entender por qué FIX endureció su mirada.

A septiembre de 2025, Metalfor mostraba deuda financiera por $110.059 millones, ingresos por $136.024 millones y EBITDA por $32.552 millones, con un margen de 23,9%. A simple vista no luce como una compañía sin actividad, pero la tensión aparece cuando se mira la relación entre generación operativa y carga financiera.

La relación deuda total sobre EBITDA se ubicó en 3,4 veces, mientras que la cobertura de intereses con EBITDA fue de apenas 1,1 veces, una métrica que deja muy poco margen frente a cualquier desvío en ventas, atraso en cobranzas o mayor costo financiero. FIX proyecta que durante el primer semestre de 2026 la carga seguirá elevada, con cobertura apenas por encima de 1 vez y apalancamiento cercano a 3 veces.

A eso se agrega un capital de trabajo que continúa inmovilizando recursos. A eso se agrega un capital de trabajo que continúa inmovilizando recursos.

El informe señala que a diciembre de 2025 la empresa tenía alrededor de US$114 millones en bienes de cambio y US$59 millones en deudores por ventas, una estructura que sigue presionando la caja en un momento donde cada peso líquido cuenta para atravesar los vencimientos más inmediatos.

Qué mira FIX para definir el próximo paso

La asignación de Rating Watch Negativo implica que la nota podría volver a bajar si las herramientas que hoy está intentando activar la compañía no alcanzan para cubrir los vencimientos inmediatos o si la generación de fondos continúa deteriorándose. FIX dejó planteado con claridad que la resolución de esa alerta dependerá, en buena medida, de que Metalfor logre monetizar ventas esperadas por US$33 millones durante marzo, de las cuales US$20 millones serían en efectivo, y también de que consiga renovar líneas bancarias para afrontar los próximos compromisos sin sobresaltos.

Si ese objetivo se concreta y la empresa logra recomponer liquidez, fortalecer disponibilidad financiera y sostener ingresos, la vigilancia negativa podría removerse.

En cambio, si el contexto macroeconómico, las restricciones de financiamiento o el deterioro operativo siguen complicando la caja, la calificación quedará expuesta a una nueva revisión a la baja. En cambio, si el contexto macroeconómico, las restricciones de financiamiento o el deterioro operativo siguen complicando la caja, la calificación quedará expuesta a una nueva revisión a la baja.

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