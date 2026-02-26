CÓRDOBA. La avícola Granja Tres Arroyos, mayor productora de pollo y derivados del país, cedió la planta de faena que sostenía en Río Cuarto, Córdoba. La maniobra responde al pago de una serie de deudas que la empresa mantiene con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
CRISIS
Por deudas, la avícola más grande del país cede fábrica en Río Cuarto
La avícola Granja Tres Arroyos atraviesa un delicado estado financiero. En Río Cuarto, salda deudas cediendo una propiedad.
La información, surgida de un reporte del sitio especializado Bichos de Campo, dio cuenta de una cesión sobre la propiedad a modo de pago de la deuda por insumos agropecuarios que habría mantenido la empresa con ACA. Según detallaron directivos de Granja Tres Arroyos, el trato no supone un traspaso definitivo, sino una maniobra temporaria que incluye el pago de un alquiler con opción de recompra.
El entendimiento con ACA forma parte de una serie de medidas financieras que Granja Tres Arroyos desplegó para intentar sobrevivir a su peor crisis financiera. La prioridad actual sería evitar la liquidación de bienes de manera directa mientras sigue adelante la actividad, aunque con una serie de despidos y suspensiones en distintos puntos del país.
La planta cedida en Río Cuarto es Avex, un complejo de faena que anteriormente pertenecía a una empresa brasileña. Su adquisición por parte de Granja Tres Arroyos se concretó en 2019, y ahora forma parte de una suerte de garantía para uno de sus acreedores.
Granja Tres Arroyos en momentos clave
La crisis financiera de Granja Tres Arroyos lleva un tiempo largo de desarrollo. La empresa, que cuenta con ocho plantas en todo el país y faena más de 750.000 animales a diario acumula serias deudas que pusieron en jaque su proceso de expansión.
A pesar de contar con gran parte de participación en el mercado local, el golpe principal lo dio el brote de gripe aviar que surgió a mediados del 2023. Ese evento sanitario complicó las autorizaciones de exportación a distintos mercados clave, cortando el flujo de ingresos genuinos en seco.
Si bien el brote fue contenido y erradicado a fines del 2025, el proceso de reinserción a los mercados internacionales del pollo argentino iría más lento que el aumento de los costos. Con suba en los insumos agropecuarios clave para la cría y procesamiento de las aves, Granja Tres Arroyos enfrentó un vacío complejo.
El consumo interno, por su parte, creció en Argentina durante 2025. Con un récord histórico per cápita de 47,68 kg, el mercado demandó un aproximado a más de 2 millones de toneladas impulsada por efecto de la sustitución de la carne vacuna, contra una producción estimada en los 2.3 millones de toneladas.
Salvataje a la avícola
Bajo ese escenario, el plan de salvataje de Granja Tres Arroyos correría en torno de continuar con la producción. Con un incremento esperado de la demanda, la perspectiva de ganancias podría ser favorable en caso de que la compañía logre postergar el ánimo de cobro de sus acreedores.
Todo ello dependerá, claro, de la capacidad de consumo mantenida por el mercado local, donde se concentra principalmente la producción. Además, un contexto cambiario más favorable podría acelerar la recuperación, mientras que una profundización de las condiciones actuales (cambio a la baja) le podría restar competitividad al pollo nacional y sus derivados.
Más noticias en Urgente24:
Quizás (y sólo quizás) puede ser un gran día para Mario Ishii en día de terapia en el Senado bonaerense
10 gobernadores viajan con Javier Milei a Nueva York
El Mencho: Criptomonedas, IA, TikTok y drones para el narco 3.0
Cuba interceptó una embarcación civil de USA y mató a cuatro tripulantes