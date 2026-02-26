Por deudas, la avícola más grande del país cede fábrica en Río Cuarto

A pesar de contar con gran parte de participación en el mercado local, el golpe principal lo dio el brote de gripe aviar que surgió a mediados del 2023. Ese evento sanitario complicó las autorizaciones de exportación a distintos mercados clave, cortando el flujo de ingresos genuinos en seco.

Si bien el brote fue contenido y erradicado a fines del 2025, el proceso de reinserción a los mercados internacionales del pollo argentino iría más lento que el aumento de los costos. Con suba en los insumos agropecuarios clave para la cría y procesamiento de las aves, Granja Tres Arroyos enfrentó un vacío complejo.

El consumo interno, por su parte, creció en Argentina durante 2025. Con un récord histórico per cápita de 47,68 kg, el mercado demandó un aproximado a más de 2 millones de toneladas impulsada por efecto de la sustitución de la carne vacuna, contra una producción estimada en los 2.3 millones de toneladas.

Producción avícola. Creció el consumo de pollo en Argentina.

Salvataje a la avícola

Bajo ese escenario, el plan de salvataje de Granja Tres Arroyos correría en torno de continuar con la producción. Con un incremento esperado de la demanda, la perspectiva de ganancias podría ser favorable en caso de que la compañía logre postergar el ánimo de cobro de sus acreedores.

Todo ello dependerá, claro, de la capacidad de consumo mantenida por el mercado local, donde se concentra principalmente la producción. Además, un contexto cambiario más favorable podría acelerar la recuperación, mientras que una profundización de las condiciones actuales (cambio a la baja) le podría restar competitividad al pollo nacional y sus derivados.

