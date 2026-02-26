Quizás (y sólo quizás) puede ser un gran día para Mario Ishii en día de terapia en el Senado bonaerense

Y los Menem no saben / no quieren decirle que Papá Noel no existe. Y los Reyes Magos tampoco.

sir winston kikuchi Carlos Kikuchi como Sir Winston Kikuchi. FOTO: xAI / Grok.

2026

El PJ bonaerense juega a la ruleta rusa con su fractura, cada día. No es consecuencia de la desaparición de Martín Insaurralde ni la salida del Senado de Luis Vivona. Es algo mucho más importante y contundente: hay proyectos bien diferentes que trascienden lo legislativo.

La montaña rusa llevó a Sergio Massa a retirar la candidatura de su mujer, Malena Galmarini: no quiere quedar entre cumbres borrascosas.

En la madrugada del decisivo jueves 26/02, el nombre de Ishii ha regresado, quizás por ausencia de Berni, cansancio generalizado y la necesidad de resolver el bochorno. Pero ni él está confiado. Uno de sus colaboradores farfulló: "Esto está lleno de garcas".

Mucho ayudaría a Ishii resolver sus cuitas con Kicillof pero hay una bola de nieve que se desplaza montaña abajo en la Gobernación: el mandatario es acusado de incumplir sus acuerdos: "No tiene palabra", se escucha. Esto es tremendo en la política porque obliga a pagar de contado y por anticipado. Es precapitalista. Él tendrá que resolverlo. Por algo parecido La Cámpora cayó del pedestal al lodo.

En concreto, el Senado bonaerense necesita un vicepresidente 1ro., Magario prefiere a Ishii antes que a Berni, y el resto por ahora está lejos.

La verdad es que todo estaría para la continuidad de Kikuchi, más confiable para los bandos en pugna, que otros pejota. Pero sería un bochorno para un partido político cuya canción fundamental promete "Todos unidos triunfaremos".

En todo caso a Kikuchi le darán alguna de las otras vicepresidencias menos la 5ta., que sería para La Libertad Avanza.

Malena Galmarini Malena Galmarini.

La fractura

¿Cuánto tiempo más puede pasar con el PJ dividido pero sin romper? Lo que sucede en el territorio bonaerense habilita la diáspora en los otros PJ. De hecho, prospera la precandidatura presidencial 2027 clase B del salteño Gustavo Sáenz, respaldado por Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y hasta Carlos Rovira.

Durante varios años impidió la ruptura el temor a CFK, motivo de la delegación en Máximo Kirchner, quien definitivamente no nació para la política.

Pero ella ya vive su ocaso, en la depresión de San José 1111, lo que desespera a gente como Gustavo Menéndez, Mayra Mendoza, Leonardo Nardini y Julián Álvarez, que tanto confiaron en ella, quienes viven un velatorio interminable.

Axel Kicillof tuvo la virtud de percibirlo antes que el resto y atreverse a actuar en consecuencia. Pero en el paso siguiente su liderazgo trastabilló y aún no logra remontar.

Entonces, el PJ en el Senado bonaerense no tendrá una sesión legislativa para elegir autoridades sino una jornada de terapia colectiva para resolver su psiquis, algo muy improbable en tan corto plazo.

magario kicillof Marzo 2025: Axel Kicillof y Veronica Magario en la casa de Sergio Massa. FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS

