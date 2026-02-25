Llegó el dato de Provincias Unidas Córdoba sobre inversión electoral

El oficialismo local, que lidera el gobernador Martín Llaryora, fue bajo la alianza Provincias Unidas, que llevó a Juan Schiaretti como primer candidato.

El dinero provino en su totalidad (exactamente la misma cifra que se gastó) de transferencias bancarias internas de la alianza, desde $ 450 millones hasta $ 100 mil.

(Hay que hacer notar que los $ 450 millones ingresaron el viernes 24/10, 2 días antes de las elecciones legislativas).

En este caso no se mencionan aportes estatales (aunque el partido tenía asignados $ 339.922.144, el detalle no fue incluido en la planilla) ni tampoco personas físicas ni jurídicas entre los donantes.

Y lo más llamativo: el informe no detalla en qué se gastó el dinero en la campaña. El partido que más dinero movió es también el que menos se preocupó en rendirlo. Un dato más político que administrativo.

Y aun así perdió. La Libertad Avanza, con el ignoto empresario Gonzalo Roca, se impuso con un poco más de la mitad del presupuesto del oficialismo provincial. (...)

Si se toman en cuenta los gastos de las fuerzas políticas y se los divide por los resultados electorales, sin dudas la inversión más cara la hizo el PJ:cada uno de las tres bancas logradas costó $ 275.588.290.

Más barato fue el costo de La Libertad Avanza, que consiguió cinco bancas en las últimas elecciones. En el caso de los libertarios, el costo por diputado fue de $93.763.773. (...)".

Previamente

Antes de este dato de última hora, Urgente24 había informado:

"Acerca de la ausencia de datos de los gastos de la campaña electoral de Provincias Unidas Córdoba advirtió en varias ocasiones el periodista Federico Gianmaría, desde La Voz del Interior. Se desconocen los motivos por los que la fuerza electoral que gobierna la Provincia de Córdoba, a las órdenes del gobernador Martín Llaryora y el diputado nacional Juan Schiaretti, omite entregar su rendición de cuentas titulada Balance de Informe Económico de Campaña 2025.

El cronista había explicado:

"(...) La fecha límite para presentar los informes finales de financiamiento era el 1° de febrero. Hasta el día de la publicación de esta nota (22 de febrero), habían cumplido con los requisitos el PRO, el Partido Libertario, el Frente de Acción Solidaria, el MAS, La Libertad Avanza, Fuerza Patria, Defendamos Córdoba y el Frente de Izquierda.

No lo hicieron aún la UCR, el Partido FE, el Demócrata, Acción para el Cambio y la alianza Provincias Unidas.

A medida que se vayan presentando, se publicarán las respectivas notas periodísticas sobre los informes. (...)".

Lo más grave es que esto lo advirtió, por última vez, al exponer el balance presentado por La Libertad Avanza. Podrán decirse muchas cosas del diputado nacional Gabriel Bornoroni, presidente de LLA en Córdoba y precandidato a gobernador. Pero su balance fue presentado en fecha, sometido al escrutinio de la opinión pública y, en particular, de los medios de comunicación.

Pero ya termina febrero, han vencido los plazos administrativos informados por la Justicia Electoral, y las autoridades cordobesas no saben / no contestan.

Obviamente que esto promueve muchos comentarios, especulaciones y rumores que ponen en duda los motivos del faltante. (...)".

