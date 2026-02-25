El Ministerio de Economía logró colocar US$150 millones en la licitación de un nuevo bono en la plaza local, mientras los mercados reaccionan de forma mixta a la operación y al contexto económico más amplio. La medida forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar vencimientos de deuda que superan los US$4.000 millones en julio.
LICITACIÓN, DEUDA Y RIESGO PAÍS
El Gobierno salió con una licitación de un bono en dólares y subió el riesgo país
El Ministerio de Economía colocó US$150 millones en la licitación de su Bono 2027 y subió el riesgo país .
El instrumento, llamado AO27 (o también referenciado como Bonar 2027), fue emitido hoy, 25/02, bajo ley argentina y con vencimiento en octubre de 2027. En esta primera subasta, el Tesoro captó los US$150 millones que se habían propuesto, con una tasa nominal anual de 5,74% TNA, equivalentes a rendimientos que el mercado reconoce como moderados para deuda en moneda dura local en el actual contexto de incertidumbre financiera.
La operación no se agotó en esta primera instancia: se anticipó una segunda vuelta que podría sumar otros US$100 millones al monto total, consolidando la estrategia oficial de utilizar este bono como instrumento recurrente en futuras licitaciones.
El objetivo es llegar a captar hasta US$2.000 millones a lo largo del año, recursos que se destinarán parcialmente a cubrir los compromisos de deuda de mitad de 2026 sin depender tanto de mercados internacionales.
Otros títulos de la licitación
Además de los títulos en dólares, en la licitación se adjudicaron instrumentos en pesos y ajustados por inflación o por tipo de cambio, logrando renovar cerca del 93,32% de los vencimientos por ARS$7,2 billones previstos para la semana.
Esta agenda de colocación responde tanto a la necesidad de financiar el gasto público como a la intención de absorber liquidez excedente en pesos y moderar presiones inflacionarias internas, aunque el impacto neto sobre la liquidez dependerá de próximas intervenciones del Banco Central.
Según reportes, mientras algunos bonos soberanos en dólares se mostraban al alza, otros retrocedían, y los ADRs (certificados de tenencia de acciones locales listados en Wall Street) junto con el índice S&P Merval denominados en dólares operaban con caídas.
El riesgo país argentino rondaba cerca de los 545 puntos básicos, reflejando la cautela de los inversores frente a la continuidad de las políticas económicas y la percepción de riesgo externo.
Algunos analistas financieros interpretan que este tipo de emisiones, junto con la renovación de deuda en pesos indexados, buscan apaciguar tensiones de corto plazo en el mercado de deuda local, pero aún enfrentan retos significativos, como el control de la inflación, la consolidación fiscal y la mejora de la percepción de riesgo soberano.
La licitación del nuevo bono en dólares y la renovación de vencimientos en pesos constituyen una jugada estratégica del Gobierno para mitigar el riesgo de tensiones financieras, reforzar reservas y construir un puente financiero hacia los compromisos más exigentes del calendario de deuda en Argentina.
Más noticias en Urgente24
ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes
Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza
Apareció el misterioso fundador de Shein y confirmó lo que muchos imaginaban