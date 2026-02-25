El Gobierno salió con una licitación de un bono en dólares y subió el riesgo país

Esta agenda de colocación responde tanto a la necesidad de financiar el gasto público como a la intención de absorber liquidez excedente en pesos y moderar presiones inflacionarias internas, aunque el impacto neto sobre la liquidez dependerá de próximas intervenciones del Banco Central.

Según reportes, mientras algunos bonos soberanos en dólares se mostraban al alza, otros retrocedían, y los ADRs (certificados de tenencia de acciones locales listados en Wall Street) junto con el índice S&P Merval denominados en dólares operaban con caídas.

El riesgo país argentino rondaba cerca de los 545 puntos básicos, reflejando la cautela de los inversores frente a la continuidad de las políticas económicas y la percepción de riesgo externo.

Algunos analistas financieros interpretan que este tipo de emisiones, junto con la renovación de deuda en pesos indexados, buscan apaciguar tensiones de corto plazo en el mercado de deuda local, pero aún enfrentan retos significativos, como el control de la inflación, la consolidación fiscal y la mejora de la percepción de riesgo soberano.

La licitación del nuevo bono en dólares y la renovación de vencimientos en pesos constituyen una jugada estratégica del Gobierno para mitigar el riesgo de tensiones financieras, reforzar reservas y construir un puente financiero hacia los compromisos más exigentes del calendario de deuda en Argentina.

Más noticias en Urgente24

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza

Apareció el misterioso fundador de Shein y confirmó lo que muchos imaginaban