Jubilados con bono confirmado pero hundidos según el Indec

Finalmente, el Gobierno nacional confirmó el bono extraordinario para jubilados y pensionados del Anses para los haberes de marzo. La medida, que se imputa como no remunerativa y viene oficiando de salvavidas ante la decisión de no ejecutar mayores aumentos efectivos, inyectará 70.000 pesos como máximo en los bolsillos a los beneficiarios del sistema previsional.
La cifra, que se mantiene congelada hace meses, está dirigida especialmente para aquellos jubilados que cobran el haber mínimo, que actualmente se sitúa en los 369.600,88 pesos. Con el nuevo bono, ese monto podrá elevarse hasta los 439.600,88 pesos, una cantidad de dinero que ni siquiera llega a cubrir la Canasta Básica Total por individuo declarada para enero por el Indec.
Según el organismo estadístico, la CBT incluye un costo de vida universal para varones adultos de entre 30 y 60 años, estimada en 440.226,19 pesos para enero pasado. Esto implica que en la práctica, los costos para un jubilado pueden ser aún mayores teniendo en cuenta otros gastos de la edad adulta.
Mientras tanto, en la parte superior de la escala los haberes máximos quedarían en la zona de los 2.487.063,95 pesos. El bono también tendría impacto en otros programas sociales ejecutados por Anses.
Los jubilados de Milei
Durante lo que va de la administración libertaria, la evolución de las jubilaciones fue uno de los puntos de debate más polémicos con la oposición señalando un marcado desinterés por conservar el poder adquisitivo de los adultos mayores, y el oficialismo acusando el quiebre del sistema previsional fruto de las moratorias acumuladas en el pasado.
De una forma u otra, el nivel de haberes evolucionó en dos etapas claras. La primera comprendió los primeros meses de 2024 y resultó en una erosión mayúscula para los jubilados que percibían la mínima, con un recorte de hasta el 20% debido a los picos inflacionarios de enero y febrero de ese año.
A partir de abril de 2024, y la implementación de un nuevo cálculo instalado por el Gobierno, las jubilaciones tuvieron una leve recomposición que no alcanzó a cubrir la pérdida del verano. Además, se añadió el bono extraordinario de 70.000 pesos, que todavía se mantiene vigente.
Desde entonces, el Gobierno nacional apeló a brindar actualizaciones indexadas a la inflación y con algún rezago temporal, con lo cual la evolución de los haberes no presentó mayor movilidad en las escalas más bajas. Solo en el techo del sistema, se registraron recuperaciones reales del poder adquisitivo.
El superávit fiscal, la prioridad
En gran medida, el no avance del Gobierno nacional en una mejora contundente de las jubilaciones está explicada en la prioridad que el superávit fiscal alcanzó puertas adentro. Como base fundamental de la política económica impulsada por Luis Caputo y el propio Milei, la expansión del gasto corriente no es una posibilidad y ello echa por tierra cualquier posibilidad de mejora previsional.
Si bien no existe un proyecto concreto de reforma previsional, el contexto favorable a nivel legislativo para el Gobierno podría dar lugar a la introducción de cambios profundos. En algunos casos, trascendió la intención de elevar la edad jubilatoria en mujeres y hombres, adecuar los haberes a los aportes realizados y cerrar definitivamente la ventana moratoria para no seguir añadiendo peso al sistema.
Más noticias en Urgente24:
Quizás (y sólo quizás) puede ser un gran día para Mario Ishii en día de terapia en el Senado bonaerense
10 gobernadores viajan con Javier Milei a Nueva York
El Mencho: Criptomonedas, IA, TikTok y drones para el narco 3.0
Cuba interceptó una embarcación civil de USA y mató a cuatro tripulantes