Jubilados con bono confirmado pero hundidos según el Indec

De una forma u otra, el nivel de haberes evolucionó en dos etapas claras. La primera comprendió los primeros meses de 2024 y resultó en una erosión mayúscula para los jubilados que percibían la mínima, con un recorte de hasta el 20% debido a los picos inflacionarios de enero y febrero de ese año.

A partir de abril de 2024, y la implementación de un nuevo cálculo instalado por el Gobierno, las jubilaciones tuvieron una leve recomposición que no alcanzó a cubrir la pérdida del verano. Además, se añadió el bono extraordinario de 70.000 pesos, que todavía se mantiene vigente.

Desde entonces, el Gobierno nacional apeló a brindar actualizaciones indexadas a la inflación y con algún rezago temporal, con lo cual la evolución de los haberes no presentó mayor movilidad en las escalas más bajas. Solo en el techo del sistema, se registraron recuperaciones reales del poder adquisitivo.

Aguinaldo junio 2025: Quiénes lo cobran y quiénes quedan afuera del beneficio de ANSES La evolución de los haberes en Anses.

El superávit fiscal, la prioridad

En gran medida, el no avance del Gobierno nacional en una mejora contundente de las jubilaciones está explicada en la prioridad que el superávit fiscal alcanzó puertas adentro. Como base fundamental de la política económica impulsada por Luis Caputo y el propio Milei, la expansión del gasto corriente no es una posibilidad y ello echa por tierra cualquier posibilidad de mejora previsional.

Si bien no existe un proyecto concreto de reforma previsional, el contexto favorable a nivel legislativo para el Gobierno podría dar lugar a la introducción de cambios profundos. En algunos casos, trascendió la intención de elevar la edad jubilatoria en mujeres y hombres, adecuar los haberes a los aportes realizados y cerrar definitivamente la ventana moratoria para no seguir añadiendo peso al sistema.

