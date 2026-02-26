Irán más predispuesto a negociar con Estados Unidos, pero ambos sostienen el gatillo

Por lo tanto, el país persa ahora se muestra dispuesto a hacer concesiones, dando un giro de 180 grados respecto a su discurso belicista con la administración de Trump, que mantuvo durante estos meses. Su nueva disposición a negociar y flexibilizarse se debería a los temores de un ataque estadounidense que traiga consigo más fatalidad y destrucción que el de junio pasado.

Al respecto de las negociaciones de este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores, mediador en las conversaciones en Ginebra, ha expresado tener un gran optimismo, asegurando, a través de sus redes sociales, que estas estaban yendo en la dirección correcta

“Hoy hemos estado intercambiando ideas creativas y positivas en Ginebra, y ahora los negociadores estadounidenses e iraníes han hecho una pausa. Reanudaremos la sesión más tarde. Esperamos lograr más avances”, publicó en X justo cuando las conversaciones se pausaban para un breve receso.

3era ronda en Ginebra entre Irán y USA: Trump con cuchillo en liga, pero hay aires de flexibilización

Imágenes satelitales dan cuenta del aumento de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente, lo que incrementa el temor de Teherán a ser bombardeado, pero esta vez de manera más letal que en junio pasado, cuando, a través del Operativo Martillo de Medianoche, bombarderos estadounidenses atacaron su planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, su instalación nuclear de Natanz y su Centro de Investigación y Tecnología Nuclear de Isfahán, en un esfuerzo por obligarlo a que deje de enriquecer uranio a niveles cercanos a los necesarios para desarrollar una bomba atómica.

La administración iraní, que enfrentó este último tiempo un estallido social, ha reculado con su intransigencia en los diálogos nucleares con Washington, justamente cuando se conoció esta semana que el grupo de ataque del portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, conocido oficialmente como Carrier Strike Group 12, ingresó al Mediterráneo y atracó en Haifa. También el Gobierno estadounidense dio a conocer que el USS Abraham Lincoln, otro nuclear de clase Nimitz, surcan las aguas del Mar Arábigo, en un contexto en el que el Comando Central (USCENTCOM) está operando en la región.

image Washington manifiesta, una vez más, su intención de desmantelar el programa nuclear de quien llama el 'patrocinador del terrorismo' —es decir, Teherán—. Las negociaciones indirectas continúan.

En medio de esta escalada entre Teherán y Washington, el presidente Donald Trump ha hecho que el tic tac corra para Irán, al cual le ha fijado un ultimátum de hasta 15 días para que se decida a doblegarse a Washington y acepte desmantelar su programa nuclear, el que ha restablecido el país persa tras el ataque estadounidense limitado que recibió en junio.

"Nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo... tenga un arma nuclear", dijo el presidente estadounidense Donald Trump a los legisladores el martes por la noche, con motivo del discurso de Estado de Unión ante el Capitolio, refiriéndose al régimen iraní.

"Estamos negociando con ellos", precisó en el Congreso estadounidense. "Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras secretas: 'Nunca tendremos un arma nuclear'", sentenció.

