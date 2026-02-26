Chacho Coudet sacudió River con sus últimas declaraciones: "Juro por mis hijos"

En una conferencia de prensa organizada por La Liga, aseguró: “Juro por mis hijos que nadie de River se ha comunicado conmigo ni con mi representante. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona".

Chacho, además dijo : "estoy al margen del ruido que se ha formado. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos".

Según informó el periodista Gustavo Yarroch, a partir de mañana River acelerará las gestiones para contratarlo como reemplazante de Gallardo.

Tal como se viene señalando, los contactos serían informales y la intención de la comisión directiva del Millonario es esperar a que finalice el partido ante Banfield para avanzar formalmente por Coudet.

image

Último partido de Marcelo Gallardo en River

El último partido de Marcelo Gallardo en River Plate será este jueves 26 de febrero, cuando el equipo reciba a Banfield en el estadio Monumental desde las 19:15, por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Más allá de la ovación que seguramente recibirá el entrenador por parte de los hinchas, también será interesante observar cómo reaccionarán los más de 80 mil espectadores ante los futbolistas.

Todo indica que el elegido para reemplazar a Gallardo sería Eduardo Coudet.

Las declaraciones del ex DT de Rosario Central se dan en un contexto en el que todavía no comenzaron las negociaciones formales.

Como se mencionó previamente, todo parece indicar que la comisión directiva comandada por Stéfano Di Carlo acelerará las gestiones una vez que finalice el partido entre el Millonario y el Taladro.

Por lo pronto, por pedido de Gallardo no habrá fiesta ni entrega de plaquetas, con el objetivo de no desviar el foco del encuentro.

Embed

Se viene una noche —y días— movidos para el club de Núñez.

La posible formación de River vs Banfield

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Santiago Lencina o Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Joaquín Freitas.

Lo que hay que saber

Hora : 19.15.

: 19.15. TV : TNT Sports Premium.

: TNT Sports Premium. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Hernán Mastrángelo.

+ EN GOLAZO24

Mientras River busca DT, este es el nuevo destino de Martín Demichelis como entrenador

Indignación en Boca por lo que contaron sobre Claudio Úbeda y Milton Delgado

Bombazo en River: El Millonario va por un delantero tras la salida de Gallardo

Boca: Filtraron el salario anual de Edinson Cavani luego de la polémica con Paredes