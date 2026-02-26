Boca Juniors se prepara para el partido ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza luego de la victoria frente a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina. En ese contexto, hubo impacto en las redes del Xeneize por lo que se comentó acerca de Claudio Úbeda y Milton Delgado.
¿QUÉ PASÓ?
Indignación en Boca por lo que contaron sobre Claudio Úbeda y Milton Delgado
Explotaron las redes sociales de Boca por lo que comentaron sobre el entrenador Claudio Úbeda y Milton Delgado.
El mediocampista central fue titular ante el conjunto del Federal A y también había sido de la partida frente a Racing Club, en aquel caso debido a la lesión de Leandro Paredes.
Claudio Úbeda y Milton Delgado
En un flojo 2025 de Boca Juniors, Milton Delgado fue uno de los futbolistas más valorados por los hinchas.
Incluso en la fatídica serie ante Alianza Lima por la fase 2 de la Copa Libertadores, el volante mostró un rendimiento destacado, a diferencia de varios de sus compañeros.
Ya en este 2026, todo indica que el juvenil pelea el puesto con Leandro Paredes. Por eso, salvo que el campeón del mundo no esté disponible, parece difícil que pueda afianzarse como titular.
La otra alternativa sería que el ex AS Roma se desempeñe como interno, aunque por lo que se ha observado, esa variante no convence al cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.
Más allá de esto, Delgado fue titular frente a Gimnasia de Chivilcoy y, según informó el periodista Augusto César en ESPN, el cuerpo técnico realizó una evaluación individual de los futbolistas tras el partido.
De acuerdo a esa información, no habrían quedado del todo conformes con el rendimiento del mediocampista, algo que generó indignación en redes sociales entre muchos hinchas, quienes consideran que su actuación no fue negativa.
“La exigencia del cuerpo técnico y Riquelme con Delgado es altísima, como tiene que ser. El tema es que con los demás jugadores la exigencia es bajísima”, expresó un usuario, comentario que encontró amplio respaldo.
Por ahora, todo indica que Paredes podría regresar el próximo sábado y, de confirmarse, el juvenil volvería a ocupar un lugar en el banco de suplentes.
Boca y el partido que se viene
El siguiente compromiso de Boca Juniors será el sábado 28 de febrero, como local, frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Actualmente el certamen transita la jornada 7, aunque Boca no tuvo actividad en esa fecha ya que debía enfrentar a Lanús, que disputará la vuelta de la Recopa Sudamericana este jueves 26 de febrero. Ese encuentro fue reprogramado para el 4 de marzo.
Resta definir qué esquema utilizará Claudio Úbeda ante el conjunto mendocino: si mantendrá el 4-4-2 empleado frente a Racing Club o si volverá al 4-3-3 que utilizó durante buena parte del inicio de 2026.
Será un partido fundamental para el Xeneize, que necesita volver a sumar de a tres en La Bombonera, donde sus últimos dos encuentros terminaron en empate.
