Indignación en Boca por lo que contaron sobre Claudio Úbeda y Milton Delgado

La otra alternativa sería que el ex AS Roma se desempeñe como interno, aunque por lo que se ha observado, esa variante no convence al cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.

Más allá de esto, Delgado fue titular frente a Gimnasia de Chivilcoy y, según informó el periodista Augusto César en ESPN, el cuerpo técnico realizó una evaluación individual de los futbolistas tras el partido.

De acuerdo a esa información, no habrían quedado del todo conformes con el rendimiento del mediocampista, algo que generó indignación en redes sociales entre muchos hinchas, quienes consideran que su actuación no fue negativa.

“La exigencia del cuerpo técnico y Riquelme con Delgado es altísima, como tiene que ser. El tema es que con los demás jugadores la exigencia es bajísima”, expresó un usuario, comentario que encontró amplio respaldo.

Por ahora, todo indica que Paredes podría regresar el próximo sábado y, de confirmarse, el juvenil volvería a ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Boca y el partido que se viene

El siguiente compromiso de Boca Juniors será el sábado 28 de febrero, como local, frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Actualmente el certamen transita la jornada 7, aunque Boca no tuvo actividad en esa fecha ya que debía enfrentar a Lanús, que disputará la vuelta de la Recopa Sudamericana este jueves 26 de febrero. Ese encuentro fue reprogramado para el 4 de marzo.

Resta definir qué esquema utilizará Claudio Úbeda ante el conjunto mendocino: si mantendrá el 4-4-2 empleado frente a Racing Club o si volverá al 4-3-3 que utilizó durante buena parte del inicio de 2026.

Será un partido fundamental para el Xeneize, que necesita volver a sumar de a tres en La Bombonera, donde sus últimos dos encuentros terminaron en empate.

