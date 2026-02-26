La peligrosa estafa que usa a Mercado Pago para robarte todo

Los estafadores apuran a la víctima diciendo que se debe actuar con rapidez y que una persona se contactará por WhatsApp. Allí piden que el usuario comparta la pantalla de su celular para corroborar los movimientos y así robar todo el dinero e información extra porque toman el control del celular mediante un sofware que te hacen descargar.

Hay que saber y tener en claro que ninguna de las billeteras virtuales ni los bancos se comunican por teléfono para brindar información ni mensajes. Siempre lo realizan por canales oficiales como el correo o incluso mediante un mensaje en WhatsApp pero con cuenta verificada con tilde verde.

———————————

