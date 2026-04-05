Más turistas, pero gastan menos: la otra cara de Semana Santa

Los destinos más elegidos

A nivel territorial, el movimiento fue amplio y diverso. Destinos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron una fuerte convocatoria, mientras que regiones del norte argentino —especialmente Jujuy, Tucumán y Salta— se destacaron por su oferta religiosa y cultural. También crecieron destinos emergentes como Catamarca y La Rioja, junto con propuestas de naturaleza en Misiones, Neuquén y Río Negro.

La Costa Atlántica bonaerense volvió a concentrar una parte importante del turismo, impulsada por escapadas de último momento y condiciones climáticas favorables. En paralelo, ciudades como Tandil y Luján sobresalieron por su perfil religioso, mientras que la Ciudad de Buenos Aires combinó turismo urbano con eventos culturales y gastronómicos.

Los destinos que llegaron a ocupación completa fueron Villa Ciudad America, en Córdoba, mientras que Villa Elisa, Entre Rios, alcanzó un 97% de ocupación hotelera con mucha afluencia de uruguayos buscando pasar unos días en las termas litoraleñas. La provincia de Salta tuvo varios destinos con ocupación máxima, mientras que Villa Ojo del Agua y Sumampa, en Santiago del Estero, alcanzaron el 100% de ocupación, con una oferta emergente de turismo serrano y naturaleza.

image Villa Elisa, Entre Ríos, ofrece aguas termales y turismo rural. Foto publicada en Argentina.gob.ar

La elección de los destinos

Otro rasgo distintivo fue la fuerte influencia de lo digital en la elección de destinos. Según un estudio de Booking, el 54% de los argentinos definió su viaje a partir de redes sociales, mientras que el 52% se apoyó en recomendaciones de familiares y amigos. Además, un 36% utilizó buscadores online y un 19% incorporó herramientas de inteligencia artificial en la planificación.

En lo que va del año, los tres fines de semana largos ya movilizaron a 6,87 millones de turistas, con un gasto acumulado de más de $2 billones. Si bien el volumen de viajeros muestra signos positivos, el desafío para el sector sigue siendo recuperar el nivel de consumo, en un escenario donde la prudencia del turista se consolida como el rasgo dominante.

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