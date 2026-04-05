La actividad turística durante Semana Santa 2026 mostró señales de recuperación en volumen, aunque con un comportamiento más austero por parte de los viajeros. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el fin de semana largo movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, representó un incremento del 5,6% respecto al mismo período de 2025.
CON SABOR A POCO
Más turistas, pero gastan menos: la otra cara de Semana Santa
Viajó más gente, pero con estadías más cortas y fuerte ajuste en consumos. El alto costo del transporte también jugó una mala pasada esta Semana Santa.
Sin embargo, este mayor flujo no se tradujo en un crecimiento económico proporcional. El gasto total cayó un 18,9% en términos reales, evidenciando el impacto del contexto económico en las decisiones de consumo.
El gasto promedio diario por turista se ubicó en $108.982, con una baja real del 8,4% interanual. A su vez, la estadía promedio descendió a 2,6 noches, un 16,1% menos que el año pasado. Estos datos consolidan una tendencia que ya se venía observando: viajes más cortos, de cercanía y con un control más estricto del presupuesto.
Los turistas buscaron experiencias gratuitas
El impacto económico total alcanzó los $808.198 millones, distribuidos en rubros como alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras. No obstante, el ajuste en el gasto refleja un cambio en el perfil del turista, que priorizó experiencias gratuitas o de menor costo y redujo consumos considerados prescindibles.
En este contexto, el costo del transporte y la pérdida de poder adquisitivo jugaron un rol clave en la planificación de los viajes. De hecho, un informe del Instituto de Economía de la UADE señaló que una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para viajar dentro del país, equivalente al 69% de un salario medio, lo que explica la preferencia por escapadas breves.
Los destinos más elegidos
A nivel territorial, el movimiento fue amplio y diverso. Destinos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron una fuerte convocatoria, mientras que regiones del norte argentino —especialmente Jujuy, Tucumán y Salta— se destacaron por su oferta religiosa y cultural. También crecieron destinos emergentes como Catamarca y La Rioja, junto con propuestas de naturaleza en Misiones, Neuquén y Río Negro.
La Costa Atlántica bonaerense volvió a concentrar una parte importante del turismo, impulsada por escapadas de último momento y condiciones climáticas favorables. En paralelo, ciudades como Tandil y Luján sobresalieron por su perfil religioso, mientras que la Ciudad de Buenos Aires combinó turismo urbano con eventos culturales y gastronómicos.
Los destinos que llegaron a ocupación completa fueron Villa Ciudad America, en Córdoba, mientras que Villa Elisa, Entre Rios, alcanzó un 97% de ocupación hotelera con mucha afluencia de uruguayos buscando pasar unos días en las termas litoraleñas. La provincia de Salta tuvo varios destinos con ocupación máxima, mientras que Villa Ojo del Agua y Sumampa, en Santiago del Estero, alcanzaron el 100% de ocupación, con una oferta emergente de turismo serrano y naturaleza.
La elección de los destinos
Otro rasgo distintivo fue la fuerte influencia de lo digital en la elección de destinos. Según un estudio de Booking, el 54% de los argentinos definió su viaje a partir de redes sociales, mientras que el 52% se apoyó en recomendaciones de familiares y amigos. Además, un 36% utilizó buscadores online y un 19% incorporó herramientas de inteligencia artificial en la planificación.
En lo que va del año, los tres fines de semana largos ya movilizaron a 6,87 millones de turistas, con un gasto acumulado de más de $2 billones. Si bien el volumen de viajeros muestra signos positivos, el desafío para el sector sigue siendo recuperar el nivel de consumo, en un escenario donde la prudencia del turista se consolida como el rasgo dominante.
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